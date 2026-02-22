Las bajas de acciones tecnológicas en Wall Street genera debate entre analistas e inversionistas: qué recomiendan hacer

Las acciones del sector software en Wall Street registraron caídas pronunciadas al inicio de 2026, afectadas por la incertidumbre sobre la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones del sector software en Wall Street cayeron de manera acelerada al inicio de 2026, lo que marca una ruptura en el entusiasmo que hasta hace poco impulsaba a los gigantes tecnológicos.

De esta manera, la principal inquietud detrás de esta corrección bursátil se vincula con la inteligencia artificial (IA): tanto su potencial para transformar industrias como el temor de que pueda dejar obsoletos a los principales desarrolladores de software.

Algunos analistas cuestionan si la rápida caída constituye un riesgo sistémico para las empresas o una oportunidad histórica de inversión, ante la posibilidad de adquirir títulos de líderes de mercado a precios considerablemente más bajos.

Pese al pesimismo del mercado, la mayoría de analistas descarta un colapso generalizado y recomienda evaluar empresas con ingresos estables y capacidad de adaptación a la IA (EFE/SARAH YENESEL)

Dinámica bursátil de las tecnológicas

El índice S&P Software & Services exhibió una baja cercana al 20% en 2026, evidenciando la magnitud del retroceso. Incluso empresas emblema como Microsoft, Oracle y Salesforce experimentaron descensos abruptos.

Microsoft se ubicó 28% por debajo de su máximo histórico del año anterior, Oracle acumuló una pérdida del 55% respecto de su récord de finales de 2025 y Salesforce, un retroceso del 27% en lo que va del año, según datos recopilados por el USA Today.

Estas caídas se producen en el marco de un debate generalizado sobre la existencia de una “burbuja de IA”, término empleado para describir la sobrevaloración de activos tecnológicos impulsada por expectativas desmedidas vinculadas a la revolución de la inteligencia artificial.

El índice S&P Software & Services marcó una baja de casi 20 % en 2026, reflejando el impacto de la llamada 'burbuja de IA' en el mercado bursátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efecto de la IA en los fundamentos

Pese al viraje negativo en el ánimo de los inversionistas, muchos expertos señalan que no todos los fundamentos económicos han sido alterados por la IA. Jason Moser, analista sénior de inversiones en The Motley Fool, medio especializado en inversiones, afirmó en diálogo con USA Today que existe una gran cantidad de negocios realmente sólidos que están siendo golpeados de manera indiscriminada.

La desconfianza radica en la posibilidad de que la IA, en lugar de potenciar a las empresas tradicionales, termine volviéndolas redundantes, ya que productos impulsados por sistemas como Claude Code de Anthropic facilitan el desarrollo de software sin conocimientos especializados previos.

Existe un argumento alternativo en Wall Street: las compañías de software no sólo enfrentan amenazas, sino que están capitalizando la IA como una herramienta para fortalecer su propuesta.

Los temores de una disrupción total han castigado desmedidamente a firmas que no necesariamente perderán su lugar en el mercado. El analista James Cox, líder en Harris Financial Group, firma de asesoría financiera estadounidense, precisó que los inversores se muestran cada vez más cautos sobre los sectores que la IA podría trastocar: “Está bastante claro que el software es uno de ellos”.

La sobreventa en el sector software, junto a la diferenciación en modelos de negocio y adopción de inteligencia artificial, podría favorecer recuperaciones selectivas según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos emblemáticos: Microsoft, ServiceNow e Intuit

Entre 2016 y 2021, el índice S&P Software experimentó una multiplicación por 4 de su valor, impulsado por la velocidad del internet y el auge de la computación en la nube. Durante ese período, las empresas de software se convirtieron en favoritas de la plaza bursátil. Sameer Samana, jefe de estrategia en Wells Fargo Investment Institute, compartió a USA Today que “estas compañías llegaron a ser maestras del universo”.

La aparición de ChatGPT en noviembre de 2022 marcó el inicio de una nueva era, en la que la IA pasó a ser vista primero como un elemento democratizador y luego como el motor de un posible esquema de “el ganador se lleva todo”.

Asimismo, el miedo a una burbuja de IA llevó a una toma de ganancias y replanteo del apetito en el sector hacia fines de 2025, acentuado este año por desarrollos como el “vibe coding”, que permite la creación de software sin codificación tradicional.

En contraste, el índice Nasdaq, con alta concentración tecnológica, acusa apenas un retroceso del 2,4% en el año, lo que sugiere que el golpe más fuerte se focalizó en software y servicios afines a IA.

La rápida evolución de la inteligencia artificial generó temores sobre la obsolescencia de empresas tradicionales de software y dudas sobre sus modelos de negocio (Europa Press)

Frente al desplome de valuaciones, los analistas advierten que la tendencia bajista podría persistir algún tiempo, aunque no pronostican un colapso generalizado de firmas líderes como Microsoft.

De hecho, el descuento actual de 28% en sus títulos llevó a Cox de Harris Financial Group a destacar en USA Today: “Es un regalo. Ahora tienes la oportunidad de comprar estas empresas a múltiplos de ganancias significativamente más bajos que hace seis meses”.

Uno de los casos destacados es ServiceNow. De acuerdo con The Motley Fool, la compañía se posicionó como referente en soluciones cloud para automatizar y gestionar flujos de trabajo en grandes empresas.

Pese a una caída en bolsa del 54% desde su pico, cotiza a sólo 25 veces sus ganancias proyectadas, con expectativas de crecimiento de beneficios cercanas a 24% anual a futuro. Su estrategia consiste en anticipar la disrupción incorporando IA a sus servicios, fortaleciendo así la lealtad de sus clientes y dificultando la irrupción de nuevos competidores.

Intuit, propietaria de aplicaciones como TurboTax, Credit Karma y QuickBooks, también es considerada una alternativa tras desplomarse más del 50% respecto a su máximo, alcanzando un ratio de precio/ganancia históricamente bajo.

Según el análisis de The Motley Fool, la fortaleza normativa y de confianza, junto a la integración proactiva de IA en productos ya consolidados, funcionan como barreras que limitan el riesgo de reemplazo por herramientas genéricas de inteligencia artificial. “Una vez que estos temores vinculados a la IA cedan un poco en el mercado, la acción de Intuit podría experimentar una recuperación sustancial”, indicó el informe.

Algunos analistas consideran que la corrección crea oportunidades históricas de inversión en líderes tecnológicos como Microsoft e Intuit, que cotizan con importantes descuentos (REUTERS/Dado Ruvic)

Perspectivas del sector a futuro

Los profesionales consultados coinciden en que el éxito pasado del sector difícilmente se replique automáticamente. Caleb Silver, editor en jefe de Investopedia, plataforma de educación financiera, advirtió que “estos títulos han generado retornos extraordinarios. Asuma que quizá no logren el mismo desempeño en la próxima década”.

Pese a la presión a la baja y la incertidumbre sobre hasta dónde puede llegar la disrupción de la IA, la mayoría de los analistas consultados evita anunciar un declive terminal.

Recomiendan cautela, pero también señalan que la sobreventa de algunas acciones podría configurar oportunidades para quienes busquen exposición en firmas con flujos de ingresos sólidos y modelos de negocios capaces de adaptarse a la inteligencia artificial.