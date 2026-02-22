Estados Unidos

Donald Trump anunció que enviará un barco hospital a Groenlandia tras las tensiones con la OTAN

La decisión fue comunicada en redes sociales antes de una cita con gobernadores republicanos en la Casa Blanca. Las autoridades estadounidenses no especificaron si la iniciativa fue solicitada por Dinamarca ni detalles sobre los beneficiarios

El buque hospital USNS Mercy
El buque hospital USNS Mercy (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que trabaja junto al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, para enviar un barco hospital a Groenlandia. El mandatario comunicó el plan en redes sociales poco antes de una cena con gobernadores republicanos en la Casa Blanca, durante la cual se sentó junto a Landry y conversó con él.

“En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas enfermas que no reciben atención allí. ¡Ya está en camino!”, señaló Trump en su mensaje a través de Truth Social.

Ni la Casa Blanca ni la oficina de Landry respondieron a las preguntas de Reuters sobre el envío, si el barco fue solicitado por Dinamarca o Groenlandia, ni sobre la naturaleza de los pacientes que requieren ayuda. El Departamento de Guerra tampoco realizó comentarios inmediatos.

La publicación en la red social incluyó una imagen, aparentemente generada por inteligencia artificial, que mostraba al USNS Mercy, el buque hospital de 272 metros normalmente estacionado en el sur de California, navegando hacia unas montañas nevadas en el horizonte.

Hasta el momento, no está claro si esa es la embarcación que realmente se enviaría a Groenlandia.

El anuncio de Donald Trump
El anuncio de Donald Trump en Truth Social (@realDonaldTrump)

El anuncio de Trump se produce en un contexto de tensión diplomática después de que el rey Federico de Dinamarca visitara Groenlandia por segunda vez en un año para mostrar unidad con el territorio frente al interés estadounidense de adquirir la isla. Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos mantuvieron conversaciones el mes pasado para abordar la situación tras meses de fricciones dentro de la alianza de defensa de la OTAN.

Trump dio marcha atrás con su interés de adquirir la isla ártica, tras alcanzar un acuerdo “marco” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense en Groenlandia.

La iniciativa del mandatario norteamericano se produce poco después de que las fuerzas danesas evacuaran el sábado a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense frente a la costa de Groenlandia tras una emergencia médica, según informaron las autoridades.

El presidente Trump anunció que
El presidente Trump anunció que enviará un barco hospital a Groenlandia (Europa Press)

El Comando Ártico Conjunto de Dinamarca, responsable de las operaciones en la región, indicó que el tripulante fue trasladado a un hospital en Nuuk.

Las autoridades no revelaron la naturaleza del problema médico ni ofrecieron detalles sobre la misión del submarino. Imágenes publicadas en redes sociales muestran la vela de un submarino emergiendo en la bahía de Nuuk, aunque la autenticidad de las imágenes no pudo ser verificada de inmediato.

La OTAN en Groenlandia

Por otra parte, el pasado 11 de febrero la alianza militar internacional puso en marcha la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia en la región, tras alcanzar eñ acuerdo destinado a reducir la tensión interna provocada por el interés del presidente estadounidense Donald Trump en Groenlandia.

Según informó el cuartel general de la alianza, la misión coordina operaciones de los aliados en el Ártico, incluyendo el despliegue de fuerzas en Groenlandia bajo liderazgo danés.

Las fuerzas danesas evacuaran el
Las fuerzas danesas evacuaran el sábado a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense frente a la costa de Groenlandia (Salwan Georges/The Washington Post)

La planificación de Centinela del Ártico comenzó después de las conversaciones entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos, en el contexto de la “crisis de Groenlandia”.

Trump insistió en que Estados Unidos debía poseer el territorio, que es autónomo pero forma parte de Dinamarca, miembro de la OTAN. Finalmente, Rutte y Trump acordaron que la alianza asumiría un papel reforzado en la defensa ártica, mientras que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia iniciarían una nueva ronda de negociaciones sobre el futuro del territorio.

(Con información de Reuters y AFP)

El grupo terrorista Estado Islámico instó a sus militantes a enfrentar al gobierno de Siria