Así es la playa más recomendada según Tripadvisor en Florida

Siesta en Florida ocupa el puesto número uno en los Estados Unidos en la lista Best of the Best de Tripadvisor. Este destino fue elegido por los visitantes gracias a su arena blanca y fina, aguas azules y espectaculares puestas de sol.

De acuerdo con el reporte de Tripadvisor, la selección se sustentó en la cantidad y calidad de opiniones y puntuaciones recibidas durante el último año. La plataforma resalta que “este año, las playas europeas desplazaron a las del Caribe en los primeros lugares, lo que refleja una preferencia de los viajeros por destinos costeros en Europa”.

En la lista también figuran playas de América Latina, como Playa Varadero y Bavaro Beach, así como otras ubicadas en Asia, Oceanía y áfrica. Tripadvisor subraya que “las playas galardonadas ofrecen experiencias variadas, desde zonas para deportes acuáticos hasta espacios de descanso familiar, reflejando la diversidad de preferencias entre los usuarios”.

Así es la playa Siesta en Florida, premiada por Tripadvisor

Ubicada en la costa oeste de Florida, Siesta Beach es reconocida por su arena suave y aguas poco profundas. Esta playa es un lugar ideal para escapadas veraniegas, capturando la atención tanto de bañistas como de aficionados a los deportes acuáticos.

Los visitantes encuentran una combinación de relajación y actividades recreativas. De acuerdo con Tripadvisor, la playa ofrece aguas cristalinas y poco profundas, un recorrido panorámico y múltiples oportunidades para la fotografía.

Must Do Visitor Guides destaca que el área cuenta con canchas de vóley playa, opciones de alquiler de sombrillas y cabañas, además de zonas de picnic y parques infantiles, lo que convierte a Siesta Beach en una opción frecuente para familias.

Las actividades acuáticas forman parte esencial de su atractivo. Visit Florida señala la posibilidad de alquilar kayaks y paddleboards para explorar los manglares cercanos, y la opción de hacer snorkel en Point of Rocks, una zona rocosa donde es posible observar peces y otros organismos marinos.

La oferta de gastronomía y compras se concentra en Siesta Key Village, donde restaurantes como Siesta Key Oyster Bar y The Cottage sirven especialidades en mariscos y platos locales. Must Do Visitor Guides informa que las tiendas y galerías de arte del área permiten complementar la jornada de playa con paseos y adquisiciones.

Según lo publicado por Visit Florida, los deportes acuáticos han cobrado popularidad entre los jóvenes y los grupos de amigos. El alquiler de kayaks y paddleboards facilita la exploración de canales y manglares, mientras que el parasailing y las motos de agua brindan una perspectiva distinta de la costa de Siesta Key.

Quienes prefieren la pesca recreativa encuentran opciones tanto en el golfo como en áreas designadas de la isla, lo que completa la oferta para quienes desean una experiencia cerca del entorno natural.

La playa es también un espacio destacado para actividades deportivas. Los torneos de vóley playa, organizados durante el año, convocan tanto a equipos profesionales como amateurs.

De acuerdo a Visit Florida, las canchas, abiertas al público, se mantienen en óptimo estado gracias al trabajo municipal. Los visitantes pueden alquilar equipamiento deportivo y participar en encuentros familiares o en competiciones formales.

Asimismo, en la zona se desarrollan actividades comunitarias como limpiezas de playa y talleres de educación ambiental, impulsados por organizaciones locales y voluntarios. La interacción entre turistas y residentes refuerza el sentido de pertenencia y la valoración del entorno, como destacan las fuentes consultadas.