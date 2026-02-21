Florida avanza hacia la eliminación del impuesto a la vivienda principal tras votación en la Cámara

La Cámara de Representantes de Florida aprobó por mayoría la eliminación del impuesto a la propiedad sobre viviendas principales, impulsando una reforma fiscal histórica (Canva)

La Cámara de Representantes de Florida aprobó, por 80 a 30, una propuesta que busca eliminar los impuestos a la propiedad sobre las viviendas principales en el estado, lo que supone un cambio estructural en el sistema tributario local.

Esta medida, considerada por sus impulsores como una de las más ambiciosas en materia fiscal de las últimas décadas, avanzará ahora a una consulta popular de noviembre, en la que se exigirá una mayoría calificada de al menos el 60 % de los votos para su implementación.

Si la iniciativa es ratificada por el electorado, la reforma permitirá avanzar hacia la abolición del impuesto predial sobre residencias familiares desde 2027, con un impacto directo en millones de propietarios en todo Florida.

El alcance de la reforma fiscal se concentra en quienes acreditan la homestead exemption (exención de vivienda principal), un instrumento legal que protege la residencia habitual: quienes la obtengan dejarían de abonar la mayoría de los gravámenes actualmente aplicados sobre sus inmuebles.

Las viviendas secundarias y aquellas destinadas a inversión no se verían beneficiadas y seguirán sujetas a la tributación existente. Según estimaciones de la Departamento de Hacienda de Florida, autoridad fiscal estatal, la iniciativa podría significar un ahorro anual de entre USD 4.000 y USD 5.000 para cada familia que cumpla los requisitos, permitiendo que esos recursos permanezcan en los bolsillos de los contribuyentes y se destinen a otros fines.

La reforma busca aliviar la presión financiera sobre las familias y estimular la economía local mediante un mayor poder adquisitivo y dinamismo en el mercado inmobiliario (REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo)

Si se confirma el aval ciudadano en noviembre, la reforma contempla una fase de transición que concluiría en 2027 con la eliminación casi total del impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares. No obstante, la medida no será uniforme en todo el territorio: ciertos gravámenes locales fijados por normativas municipales seguirán vigentes. Esto implica que la supresión del impuesto no será automática ni idéntica para todos los propietarios; cada quien deberá consultar la legislación de su jurisdicción para conocer el impacto real sobre sus obligaciones tributarias.

Con esta reforma, Florida se posiciona como una excepción dentro del contexto fiscal de Estados Unidos, donde la mayoría de los estados mantiene el impuesto predial como uno de los principales motores de financiamiento local.

La legislación aprobada limita la eliminación a los impuestos prediales que no estén destinados a financiar escuelas, por lo que continuarán recaudándose tasas para servicios educativos, así como otros cargos no vinculados directamente a la vivienda principal.

Organizaciones ciudadanas y políticas han iniciado campañas informativas, señalando que la reforma no suprime todos los impuestos y que ciertos gravámenes persistirán según la jurisdicción (Canva)

Los autores del proyecto señalaron que su objetivo principal es aliviar la presión financiera sobre las familias, en un contexto de sostenido incremento en el valor de los inmuebles y de los impuestos asociados. De acuerdo con el texto aprobado, la reestructuración fiscal podría incentivar el consumo y dinamizar la economía estatal al dar a las familias mayor disponibilidad de recursos para otros fines, algo que fortalecería al mercado inmobiliario y contribuiría al crecimiento económico local.

Luego de la consulta popular de noviembre, si la propuesta recibe la aprobación requerida, se elaborarán reglamentaciones adicionales para gestionar la redistribución de los recursos entre los gobiernos locales y compensar los posibles déficits fiscales. Las autoridades han diseñado un esquema de ajuste gradual para evitar interrupciones en la provisión de servicios públicos y en la estabilidad financiera tanto de los municipios como del propio estado.

El calendario legislativo prevé que la consulta coincida con el ciclo electoral general de noviembre y exige alcanzar una mayoría reforzada del 60 % de los votos. El debate sobre la viabilidad y el impacto de la reforma en el presupuesto estatal se mantendrá presente en la agenda pública durante los próximos meses.

Diversas organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas han iniciado campañas informativas y debates para analizar los beneficios y riesgos de la reforma. Entre los argumentos más mencionados figura que no todas las obligaciones fiscales serán eliminadas completamente, debido a la permanencia de ciertos gravámenes municipales y escolares según la ubicación de cada vivienda.

La Cámara de Representantes de Florida subrayó durante la votación que el propósito central de la medida es ofrecer un alivio fiscal limitado exclusivamente a la residencia principal y supeditado a la exención correspondiente. La posible eliminación de la mayoría de los impuestos prediales representa una de las reformas tributarias más profundas aprobadas en la historia reciente de Florida.