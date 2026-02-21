Estados Unidos

El acento de Nueva York pierde terreno en la vida cotidiana, según un estudio

Un informe de The Word Finder advierte que la pronunciación típica de la ciudad es una de las que más rápido desaparece en Estados Unidos, afectada por la movilidad y la globalización lingüística

Guardar
El informe de The Word
El informe de The Word Finder señala que el acento neoyorquino es uno de los dialectos regionales que desaparecen más rápido en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe reciente elaborado por The Word Finder, plataforma digital dedicada a tendencias lingüísticas, revela que el acento distintivo de la ciudad de Nueva York figura entre los dialectos regionales cuyo uso cotidiano disminuye con mayor notoriedad en Nueva York y el resto de Estados Unidos.

Este fenómeno es producto de una transformación profunda en el paisaje lingüístico nacional, impulsada por la combinación de movilidad demográfica, globalización e interacción constante de comunidades diversas, factores que favorecen la atenuación progresiva de los rasgos fonéticos más reconocibles.

¿Por qué disminuye el acento de Nueva York?

La investigación, basada en un relevamiento a más de tres mil habitantes del país, destaca que cerca del 60% de los estadounidenses manifiesta cierto rechazo al escuchar el acento neoyorquino, aunque una proporción considerable lo asocia con cualidades positivas como fiabilidad, simpatía o atractivo.

Este contraste evidencia la complejidad de las percepciones sociales respecto a los dialectos y expone una tendencia estructural: la desaparición paulatina de formas de habla intensamente locales, un fenómeno que afecta especialmente a Nueva York y otras ciudades muy expuestas a flujos migratorios y cambios culturales.

Percepciones sociales frente a los acentos

El informe de The Word Finder sitúa al acento de Nueva York en el duodécimo puesto entre los dialectos que más han reducido su frecuencia de uso. Aunque esto no augura una extinción inminente, la estadística marca la velocidad con que los hablantes adaptan su pronunciación a contextos profesionales, educativos o geográficos. En este proceso, las variantes más acentuadas suelen ceder ante la presión por una mayor neutralidad fonética.

Acentos en riesgo y causas

Cerca del 60% de los
Cerca del 60% de los estadounidenses expresa rechazo al acento de Nueva York, aunque parte de la población lo asocia con atributos positivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los dialectos considerados más vulnerables, el informe señala en los primeros lugares al acento de los Apalaches, al del sur de Estados Unidos y al de Luisiana. Son formas lingüísticas estrechamente asociadas a contextos e historias comunitarias profundas, lo que a la vez las convierte en emblemas identitarios y en elementos susceptibles a la erosión.

Según el estudio, estos acentos funcionan como marcadores culturales, pero la movilidad interna y el mestizaje lingüístico tienden a diluirlos entre las nuevas generaciones.

El fenómeno no es exclusivo de Nueva York. El informe subraya que numerosas entonaciones de diversas regiones atraviesan presiones similares, especialmente en ámbitos donde los hablantes migran o buscan integrarse en espacios culturales ajenos. Así, se produce una suavización de los acentos más notorios, una adaptación ligada a la necesidad de comunicación efectiva y a esquivar la discriminación o los prejuicios vinculados a la pertenencia local.

Lingüistas y expertos en tendencias lingüísticas consultados por The Word Finder señalan que los dialectos que menos retroceden comparten un rasgo clave: presentan matices fonéticos más sutiles, lo que facilita su aceptación fuera del contexto de origen.

Ejemplos incluyen el acento del interior del norte, el del noroeste del Pacífico y el del suroeste. Estas variantes, al carecer de particularidades muy marcadas, logran conservarse más estables frente a las migraciones y los cambios culturales.

El rol de los medios en la persistencia de los acentos

Una variable central en la permanencia simbólica de ciertos acentos es el peso de los medios de comunicación. El acento de Nueva York y otros como los de Nueva Inglaterra o Filadelfia mantienen visibilidad gracias a su presencia en películas, series y noticieros, asegurando el reconocimiento nacional aunque su uso real decline en la vida cotidiana.

Esta exposición mediática contribuye a preservar el imaginario colectivo sobre determinadas formas de hablar, incluso cuando la frecuencia efectiva de los acentos disminuye.

Mapa de acentos en desaparición y persistencia

Los dialectos de los Apalaches,
Los dialectos de los Apalaches, el sur y Luisiana encabezan la lista de acentos con mayor riesgo de desaparición según percepciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio enumera los diez acentos cuya desaparición perciben como más acelerada los estadounidenses. Encabezan la lista los dialectos de los Apalaches, el sureño y el de Luisiana, todos asociados a regiones geográficas bien delimitadas y tradiciones históricas arraigadas.

También figuran entre los más relegados el acento del suroeste del Pacífico, el del valle del Hudson, el denominado Atlántico medio, el propio de la zona metropolitana de Boston, el de Baltimore, el de las Montañas Rocosas y el de Nuevo inglés mexicano.

Aunque la encuesta se basa en percepciones sociales y no en análisis fonéticos formales, el caso del acento neoyorquino exhibe la tensión entre presencia mediática y práctica diaria. La cultura popular de Estados Unidos conserva expresiones como pedir un “caw-fee” en lugar de “coffee”. Estas variantes sobreviven en la memoria colectiva aunque su uso concreto disminuya poco a poco en las nuevas generaciones.

Según la plataforma de tendencias lingüísticas, se reconocen más de treinta dialectos principales en el territorio estadounidense. El acento neoyorquino, junto con los de Nueva Inglaterra y Filadelfia, se preveía que ocuparan posiciones más altas en el índice de desaparición por la intensidad de sus particularidades, pero la constante visibilidad que le otorgan los medios masivos podría contribuir a su persistencia simbólica.

Temas Relacionados

The Word FinderNueva YorkMedios De ComunicaciónLingüística AplicadaDialectos RegionalesPérdida De AcentosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Nueva advertencia por vientos fuertes afecta el área de Nueva York mientras aumentan las posibilidades de nevadas

Un fenómeno invernal avanza sobre el área con ráfagas intensas y nevadas considerables, provocando importantes advertencias por parte del Servicio Meteorológico Nacional ante riesgos para la movilidad y la seguridad en la región afectada

Nueva advertencia por vientos fuertes

La policía investiga si hubo negligencia criminal en la avalancha de Sierra Nevada

Tras la muerte de al menos ocho personas en la avalancha de Castle Peak, la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada investiga posibles fallos graves en la gestión del grupo y los protocolos de seguridad de la expedición

La policía investiga si hubo

La directiva de Accenture exige el uso de inteligencia artificial para acceder a ascensos

Un nuevo requisito interno obliga a los altos cargos de la consultora a demostrar el manejo regular de tecnologías basadas en IA para ser elegibles a posiciones de liderazgo y progresar en la empresa

La directiva de Accenture exige

Arrestaron a dos adolescentes implicados en el tiroteo contra una joven en Miami

Las autoridades de West Kendall identificaron y detuvieron a dos menores implicados en el ataque armado ocurrido el miércoles, que dejó a una adolescente herida y generó alarma en la comunidad local

Arrestaron a dos adolescentes implicados

Estas 12 ciudades de EEUU serán azotadas por una poderosa tormenta, algunas con al menos 30 centímetros de nieve

Una intensa tormenta se aproxima con condiciones de ventisca en el Atlántico Medio y el Noreste, donde cerca de 80 millones de personas esperan impactos que varían de moderados a extremos

Estas 12 ciudades de EEUU

TECNO

Qué son los archivos basura

Qué son los archivos basura de WhatsApp y cómo eliminarlos de la papelera

Starlink en el celular: cómo funciona la tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital

Cómo llamar a un contacto que me bloqueó: trucos para iPhone y Android

Códigos de Free Fire para 21 y 22 de febrero: lista completa y cómo canjearlos

Año Nuevo Lunar en Pokémon GO: estas todas las bonificaciones que por el evento

ENTRETENIMIENTO

Murió Willie Colón, maestro de

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino

El mensaje completo que Eric Dane dejó para sus dos hijas antes de morir: “Atesoren cada momento”

Murió Lil Poppa, el joven rapero estadounidense apenas 25 días después de lanzar un nuevo sencillo

MUNDO

Miles de estudiantes iraníes vuelven

Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”

El tesoro oculto de Topkapi: joyas, dagas y símbolos de un imperio que cambió la historia

El Parlamento de Italia podría prohibir el consumo de carne de caballo e implementar duras penas por el sacrificio

Irán eleva la tensión con EEUU: el régimen probó un nuevo misil de largo alcance en el Estrecho de Ormuz

Suecia y Serbia pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán “lo antes posible” ante el riesgo de un eventual conflicto con EEUU