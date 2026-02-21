Donald Trump impondrá el nuevo arancel del 10% a los socios comerciales que tienen acuerdos con EEUU

Estados Unidos impondrá el nuevo arancel del 10% a los países con acuerdos comerciales (Europa Press)

La Casa Blanca informó que los socios comerciales de Estados Unidos que han suscrito acuerdos arancelarios bajo la administración del presidente Donald Trump también estarán sujetos a un arancel del 10%, independientemente de los niveles de gravámenes previamente impuestos u acordados.

La decisión llega tras la anulación, por parte de la Corte Suprema, de los aranceles específicos por país que Trump impuso utilizando poderes económicos de emergencia.

Un funcionario de la Casa Blanca explicó que esta medida es temporal, mientras la administración busca otras bases legales para aplicar aranceles “más apropiados o prenegociados”.

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó recientemente las políticas comerciales unilaterales económicas de Trump, pero el mandatario, basándose en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 que autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta un 15% durante un máximo de 150 días, firmó un arancel global del 10% sobre las importaciones de todos los países.

La Casa Blanca no ha detallado cómo planea mantener el arancel del 10% más allá de ese plazo, lo que introduce incertidumbre sobre la aplicación de la medida a largo plazo.

El presidente estadounidense cuestionó a los seis magistrados del máximo tribunal que anuló la principal medida económica de la administración

El fallo de la Corte, decidido por seis votos a tres, determinó que la ley de 1977 utilizada previamente por Trump no faculta al presidente para fijar tarifas globales de manera unilateral. El presidente del tribunal, John Roberts, señaló que la ley “no hace referencia a aranceles ni gravámenes”, limitando así la autoridad ejecutiva en materia comercial.

La decisión afecta la tarifa base del 10% sobre importaciones extranjeras y los denominados gravámenes “recíprocos” a socios clave, así como aranceles adicionales: un 25% para México y Canadá, enfocados en la presión sobre el tráfico de drogas en la frontera, y hasta un 50% para Brasil e India, como represalia por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Tras el revés judicial, Trump criticó en conferencia de prensa a la Corte Suprema, acusando sin pruebas que algunos magistrados estarían influenciados por intereses extranjeros. Afirmó que el fallo lo deja “más poderoso” y que buscará alternativas legales para sostener su política arancelaria.

Entre los jueces que votaron en contra de su postura figuran dos nominados por el propio Trump, mientras que Brett Kavanaugh, también designado por él, fue el único en respaldar la posición presidencial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó que el nuevo mecanismo generará ingresos arancelarios “prácticamente sin cambios” para 2026. Un análisis de la Universidad de Pensilvania proyectó que la decisión podría derivar en reembolsos de hasta 175 mil millones de dólares a empresas afectadas, aunque la sentencia no abordó este aspecto y se prevé una prolongada litigación.

La Universidad de Yale calculó que el consumidor estadounidense enfrentará una tasa efectiva de aranceles del 9,1%, la más alta desde 1946, salvo por el año 2025.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

En el plano internacional, Canadá calificó los aranceles como “injustificados” y anticipó turbulencias en la relación bilateral, mientras que la Unión Europea y Reino Unido anunciaron que analizarán el alcance del fallo. Trump mencionó a India como un ejemplo de país con el que se mantendrán negociaciones bilaterales.

En el ámbito interno, organizaciones empresariales como la National Retail Federation celebraron la decisión por aportar “certeza” al sector, aunque la senadora Elizabeth Warren advirtió que no existe un mecanismo claro para la devolución de los aranceles pagados por consumidores y pequeñas empresas. El gobernador de California, Gavin Newsom, reclamó la devolución íntegra de los fondos cobrados de manera ilegal.

Wall Street registró una subida moderada tras el anuncio, en un contexto en el que el fallo era ampliamente esperado por los mercados. El Ejecutivo estadounidense aún no ha publicado el texto completo de la orden ni los detalles sobre el control y eventual prórroga de los nuevos aranceles.

