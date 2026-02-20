Estados Unidos

Los herederos de Epstein ofrecieron 35 millones de dólares para resolver las demandas de abuso y tráfico sexual

La propuesta fue presentada ante la justicia de Nueva York y establece diferentes montos según la cantidad de víctimas

Jeffrey Epstein (Archivo)
Jeffrey Epstein (Archivo)

Los albaceas de Jeffrey Epstein ofrecieron pagar hasta 35 millones de dólares a decenas de presuntas víctimas por demandas relacionadas a los abusos cometidos por el financiero entre 1995 y 2019, según un documento presentado el jueves ante la justicia federal en Nueva York.

La propuesta establece pagos para quienes alegaron haber sido “agredidas sexualmente, abusadas o traficadas por Epstein” entre el 1 de enero de 1995 y el 10 de agosto de 2019, día en que Epstein fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York. El acuerdo requerirá la validación del tribunal federal de Manhattan, según informó la agencia AFP.

Los responsables de administrar la herencia, Darren Indyke (antiguo abogado de Epstein) y Richard Kahn (su excontador), no han sido acusados de delitos de abuso sexual ni de atestiguar los hechos, aunque una demanda en curso en 2024 les atribuyó la facilitación de las actividades ilícitas del condenado, a través de sus servicios legales y financieros. Si el acuerdo se confirma, se pondrán fin a estas acciones sin que los albaceas admitan culpa o queden expuestos a futuros litigios, especifica la sentencia judicial.

Las actividades de Jeffrey Epstein trascendieron su fortuna y residencias en Estados Unidos: el financiero cultivó vínculos con políticos de alto rango, empresarios y celebridades alrededor del mundo, generando una red de relaciones opacas que durante años protegió sus negocios y su impunidad. Cuando estalló el escándalo, figuras públicas en distintos continentes vieron sus nombres asociados a investigaciones judiciales, cuestionando la capacidad de los sistemas legales para actuar frente a redes de tráfico de menores y explotación a escala global.

Una foto sin fecha proporcionada
Una foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra a Jeffrey Epstein (Departamento de Justicia de Estados Unidos vía The New York Times)

La cifra y el alcance del acuerdo

Si el número de víctimas elegibles alcanza al menos 40, el pago será de 35 millones de dólares; si son menos, la cifra descenderá a 25 millones. Los detalles sobre la cantidad final de beneficiarias todavía no se conocen: el bufete Boies Schiller Flexner LLP, que representa a las demandantes, no respondió aún a las consultas de AFP sobre el número total.

Bloomberg News reportó que el grupo estaría compuesto, como mínimo, por 40 víctimas que no han pactado previamente con los administradores del patrimonio de Epstein. También el abogado de los albaceas, Daniel H. Weiner, rehusó pronunciarse respecto de la magnitud del grupo afectado.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell aparecen en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington (Departamento de Justicia de EE. UU./vía REUTERS)

El trasfondo judicial y mediático

El intento de acuerdo aparece después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgara millones de archivos, imágenes y videos vinculados a la trama criminal de Epstein. Estas pruebas han profundizado el impacto mediático y jurídico, impulsando tanto el proceso de reparación para las víctimas como la presión sobre quienes formaron parte de la esfera de influencia del financiero.

La difusión global del caso ha salpicado a altos ejecutivos, académicos y celebridades que durante años mantuvieron lazos con Epstein, exponiéndolos a un escrutinio internacional pocas veces visto.

A mitad del expediente judicial se consigna que los administradores han negado cualquier conducta ilícita y que, con esta resolución, buscan evitar litigios prolongados.

