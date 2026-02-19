Estados Unidos

Trump reúne en Washington a líderes mundiales para inaugurar el “Consejo de Paz” para tratar la reconstrucción de Gaza

La reunión se realizará en la sede del Instituto de Paz de Estados Unidos y el líder republicano prevé anunciar compromisos de más de 5.000 millones de dólares para la restauración del enclave palestino


Trump reúne en Washington a líderes mundiales para inaugurar el "Consejo de Paz" para tratar la reconstrucción de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reúne este jueves en Washington a líderes y altos funcionarios extranjeros para inaugurar el “Consejo de Paz”, una nueva institución centrada en Gaza cuyo alcance, según la Casa Blanca, podría extenderse a otros conflictos globales. La iniciativa surge tras el alto el fuego negociado en octubre por Washington junto con Qatar y Egipto, que puso fin a dos años de guerra devastadora en el enclave palestino.

Al encuentro asisten cerca de dos docenas de mandatarios o representantes de alto nivel, entre ellos varios aliados ideológicos del mandatario estadounidense. En contraste, casi ninguna de las democracias europeas que tradicionalmente respaldan iniciativas de Washington participa en la reunión.

El plan estadounidense entró en una segunda fase centrada en el desarme de Hamas, grupo terrorista palestino cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la ofensiva militar posterior.

Trump prevé anunciar compromisos de más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, donde la mayoría de los edificios permanece en ruinas. El mandatario, antiguo magnate inmobiliario, ha planteado la posibilidad de desarrollar complejos turísticos en la zona. La reunión también analizará la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización destinada a garantizar la seguridad.


Al encuentro asisten cerca de dos docenas de mandatarios o representantes de alto nivel, entre ellos varios aliados ideológicos del mandatario estadounidense

Un actor clave sería Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, que expresó su disposición a enviar hasta 8.000 soldados si la misión se confirma. El presidente indonesio Prabowo Subianto participará tras haber asistido el mes pasado al lanzamiento de la iniciativa en el Foro Económico Mundial en Davos.

Funcionarios estadounidenses, incluido el negociador especial Steve Witkoff, sostienen que existe progreso y que Hamas enfrenta presión para abandonar las armas. Israel planteó restricciones amplias, incluida la confiscación de rifles personales. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró recientemente: “El arma pesada, la que causa más daño, se llama AK-47”. Y añadió: “Esa es el arma principal, y tiene que desaparecer”.

Como paso hacia una nueva administración en Gaza, el mes pasado se creó un comité tecnocrático para gestionar la vida cotidiana del territorio, encabezado por el ingeniero Ali Shaath. Por su parte, el portavoz de Hamas Hazem Qassem declaró que el “Consejo de Paz” debería obligar a Israel a “detener sus violaciones en Gaza” y levantar el prolongado bloqueo.

La reunión se realizará en la sede del Instituto de Paz de Estados Unidos, una institución dedicada al estudio de la resolución de conflictos.


Trump prevé anunciar compromisos de más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, donde la mayoría de los edificios permanece en ruinas

Según las condiciones establecidas por la Casa Blanca, Trump tendrá poder de veto sobre el organismo y podrá seguir al frente incluso después de dejar el cargo. Los países que aspiren a una membresía permanente deberán aportar 1.000 millones de dólares, en lugar de un mandato de dos años.

Funcionarios estadounidenses afirman que el objetivo inmediato es Gaza, aunque describen al Consejo como una herramienta potencial para abordar otros focos de tensión mundial.

El lanzamiento se produce en un contexto de distanciamiento de Washington respecto de la Naciones Unidas, tras recortes de financiación y la retirada estadounidense de organismos clave.

Entre los asistentes figuran el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente argentino Javier Milei. También participa el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, interesado en obtener apoyo estadounidense en su disputa con India.

En cambio, aliados históricos como Francia y Canadá no asisten. Japón enviará un enviado especial para Gaza sin comprometer su incorporación plena.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei, mientras participan en el anuncio de la iniciativa Board of Peace

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la invitación y afirmó que el organismo debería limitarse a Gaza e “incluir un asiento para Palestina”. El mandatario brasileño calificó el proyecto como “una nueva ONU donde solo él es el dueño”, en referencia a Trump.

(Con información de AFP)

