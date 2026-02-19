Donald Trump calificó de “muy triste” el arresto del ex príncipe Andrés: “Es muy malo para la familia real”

Trump calificó de “muy triste” el arresto del ex príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el arresto del ex príncipe Andrés en relación con el escándalo de Jeffrey Epstein como “muy triste” y lamentó el impacto que este episodio tiene para la familia real británica.

“Creo que es una pena. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste”, expresó Trump a periodistas mientras viajaba a bordo del Air Force One.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, ocurrió la mañana de este jueves en la finca privada del ex duque de York, ubicada en Sandringham, en el este de Inglaterra.

La intervención policial estuvo a cargo de la fuerza del Valle del Támesis, que luego de once horas de arresto dispuso la liberación del ex príncipe bajo investigación. Durante ese lapso, Andrés fue interrogado en la comisaría local de Aylsham. Su salida de la dependencia fue documentada por fotógrafos, que lo captaron con gesto serio y las manos entrelazadas en el asiento trasero de un vehículo.

Las autoridades no revelaron de manera oficial la identidad del detenido, refiriéndose únicamente a “un hombre de unos sesenta años”, pero diversos indicios confirmaron que se trataba del ex miembro de la casa real.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, ocurrió la mañana de este jueves en la finca privada del ex duque de York, ubicada en Sandringham, en el este de Inglaterra. (Steve Parsons/AP/Archivo)

Andrés, quien celebró su cumpleaños número 66 el mismo día del arresto, había perdido todos sus títulos y honores en octubre, tras una decisión de su hermano, el rey Carlos III, que buscó limitar el daño reputacional a la monarquía.

El motivo de la detención se relaciona con la investigación sobre presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas durante la época en la que Andrés actuó como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

En días recientes, la divulgación de correos electrónicos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el ex príncipe habría facilitado a Jeffrey Epstein documentos sensibles pertenecientes al gobierno británico mientras ostentaba ese cargo.

La policía británica informó que la investigación en propiedades de la región de Berkshire continúa en curso. Mientras, el comunicado emitido por el Valle del Támesis confirmó el cierre de las pesquisas en la zona de Norfolk, donde ocurrió el arresto.

El rey Carlos III mostró “profunda preocupación” tras conocer la detención de su hermano, aunque reafirmó que “la ley debe seguir su curso”. Según el comunicado difundido por el Palacio de Buckingham, el monarca mantuvo intacta su agenda pública y expresó su respaldo a las autoridades encargadas de la investigación.

El ex príncipe Andrés fue liberado tras pasar 11 horas detenido (REUTERS/Phil Noble)

La investigación contra Andrés Mountbatten-Windsor se suma a la serie de medidas adoptadas por la familia real para distanciarse del escándalo. La fallecida reina Isabel II había iniciado el proceso de exclusión del ex duque de York de la vida pública, el cual quedó consolidado con la decisión posterior de Carlos III de retirar títulos y honores.

El escándalo ha provocado la reacción de diversas figuras públicas y organismos internacionales atentos al desarrollo de las investigaciones. El caso de Epstein y la supuesta colaboración de Andrés con el financiero estadounidense han puesto en cuestión la protección institucional y el manejo de información sensible por parte de la monarquía.

La policía del Valle del Támesis aclaró que la investigación se extiende a múltiples domicilios, mientras la opinión pública espera novedades sobre eventuales cargos. La presión internacional y la repercusión mediática obligan a mantener el seguimiento sobre el desenlace judicial y el impacto en la imagen de la familia real británica.

(Con información de AFP y EFE)