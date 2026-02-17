Murió el reverendo Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

El reverendo Jesse Jackson sale del funeral de Whitney Houston en la Iglesia Bautista New Hope en Newark, Nueva Jersey, el 18 de febrero de 2012. REUTERS/Carlo Allegri/Foto de archivo

El veterano activista de los derechos civiles en Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, murió el martes a los 84 años, afirmó su familia en un comunicado.

Compañero de Martin Luther King en los años 1960, este pastor bautista y talentoso orador hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político abierto a los afroestadounidenses.

“Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió“, declaró su familia.

Jackson murió el martes rodeado de su familia, según un comunicado publicado en línea por la familia.

Con el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington al fondo, Jesse Jackson mira desde el Capitolio de los Estados Unidos en Washington el 21 de enero de 2013. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Cuando era un joven organizador en Chicago, Jackson fue llamado a reunirse con King en el Motel Lorraine en Memphis poco antes de que King fuera asesinado y luego se posicionó públicamente como el sucesor de King.

Jackson lideró toda una vida de cruzadas en Estados Unidos y en el extranjero, defendiendo a los pobres y a los subrepresentados en temas que van desde el derecho al voto y las oportunidades laborales hasta la educación y la atención médica. Obtuvo victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de su Coalición Rainbow/PUSH, canalizó el clamor por el orgullo y la autodeterminación de las personas negras en las juntas directivas de las empresas, presionando a los ejecutivos para que hicieran de Estados Unidos una sociedad más abierta y equitativa.

Y cuando declaró: «Soy alguien», en un poema que repetía a menudo, buscaba llegar a personas de todos los colores. «Puede que sea pobre, pero soy alguien; puede que sea joven, pero soy alguien; puede que reciba asistencia social, pero soy alguien», entonó Jackson.

Fue un mensaje que tomó de manera literal y personal, después de haber pasado del anonimato en el Sur segregado a convertirse en el activista de derechos civiles más conocido de Estados Unidos desde King.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, el reverendo Jesse Jackson, el reverendo Al Sharpton y la representante estadounidense Terri Sewell (demócrata por Alabama) participan en una marcha conmemorativa por el puente Edmund Pettus en el 58.º aniversario del "Domingo Sangriento", cuando la policía estatal atacó a manifestantes pacíficos que defendían el derecho al voto y marchaban por el puente, en Selma, Alabama, EE. UU., el 5 de marzo de 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

A pesar de los profundos problemas de salud que sufrió en sus últimos años, incluyendo un raro trastorno cerebral que afectó su capacidad de moverse y hablar, Jackson continuó protestando contra la injusticia racial en la era del movimiento Black Lives Matter. En 2024, compareció en la Convención Nacional Demócrata de Chicago y en una reunión del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a una resolución que respaldaba un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

“Aunque ganemos”, dijo a los manifestantes en Minneapolis antes de que el agente cuya rodilla le impedía respirar a George Floyd fuera condenado por asesinato, “es un alivio, no una victoria. Siguen matando a nuestra gente. Detengan la violencia, salven a los niños. Mantengan viva la esperanza”.

Un estudiante deportista atraído por el Movimiento por los Derechos Civiles

Jesse Louis Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, hijo de Helen Burns, estudiante de secundaria, y Noah Louis Robinson, un hombre casado que vivía al lado. Jackson fue posteriormente adoptado por Charles Henry Jackson, quien se casó con su madre.

Jackson fue un mariscal de campo estrella en el equipo de fútbol americano de la preparatoria Sterling en Greenville y aceptó una beca de fútbol americano de la Universidad de Illinois. Pero después de que, según informes, le dijeran que los afroamericanos no podían jugar como mariscal de campo, se transfirió a North Carolina A&T en Greensboro, donde se convirtió en el mariscal de campo titular, estudiante de honor en sociología y economía, y presidente del consejo estudiantil.

El líder estadounidense de los derechos civiles Jesse Jackson y el líder nacionalista negro sudafricano liberado Nelson Mandela responden a las preguntas de los periodistas después de la visita de Jackson a la casa de Mandela en Soweto el 15 de febrero de 1990. REUTERS/Foto de archivo

Al llegar al campus históricamente negro en 1960, apenas unos meses después de que los estudiantes iniciaran sentadas en un restaurante exclusivo para blancos, Jackson se sumergió en el floreciente Movimiento por los Derechos Civiles.

En 1965, se unió a la marcha por el derecho al voto que King encabezó desde Selma hasta Montgomery, Alabama. King lo envió a Chicago para lanzar la Operación Cesta de Pan, una iniciativa de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para presionar a las empresas a contratar trabajadores negros.

Jackson calificó su tiempo con King como “cuatro años de trabajo fenomenales”.

Jackson estuvo con King el 4 de abril de 1968, cuando el líder de los derechos civiles fue asesinado en el Motel Lorraine de Memphis, Tennessee. Según Jackson, King murió en sus brazos.

El reverendo Jesse Jackson reacciona durante un servicio de oración por Coretta Scott King en la nueva Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta el 6 de febrero de 2006. REUTERS/John Bazemore/Pool/Foto de archivo

Con su talento para lo dramático, Jackson usó un jersey de cuello alto que, según dijo, estuvo empapado con la sangre de King durante dos días, incluso durante un servicio conmemorativo en su honor realizado por el Ayuntamiento de Chicago, donde dijo: “Vengo aquí con el corazón apesadumbrado porque en mi pecho está la mancha de sangre de la cabeza del Dr. King”.

Sin embargo, varios asesores de King, incluido el redactor de discursos Alfred Duckett, cuestionaron si Jackson pudo haber manchado su ropa con la sangre de King. No hay imágenes de Jackson en fotografías tomadas poco después del asesinato.

En 1971, Jackson rompió con la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para formar la Operación EMPUJAR, originalmente llamada Gente Unida para Salvar a la Humanidad. La organización, con sede en el South Side de Chicago, declaró una misión de gran alcance, que abarcaba desde la diversificación de la fuerza laboral hasta el registro de votantes en comunidades de color de todo el país. Mediante demandas y amenazas de boicot, Jackson presionó a las principales corporaciones para que gastaran millones y se comprometieran públicamente a diversificar su fuerza laboral.

Las constantes campañas a menudo dejaban a su esposa, Jacqueline Lavinia Brown, la novia de la universidad con la que se casó en 1963, a cargo de la crianza de sus cinco hijos: Santita Jackson, Yusef DuBois Jackson, Jacqueline Lavinia Jackson Jr. y dos futuros miembros del Congreso, el representante estadounidense Jonathan Luther Jackson y Jesse L. Jackson Jr., quien renunció en 2012 pero busca la reelección en las elecciones intermedias de 2026.

El reverendo Jesse Jackson en la Plaza de San Pedro del Vaticano durante un recorrido turístico. Jackson viajó a Roma para reunirse con el papa Juan Pablo II y tratar asuntos internacionales. 2 de enero de 1985. REUTERS/Luciano Mellace 85045007

El padre Jackson, quien se ordenó como ministro bautista en 1968 y obtuvo su Maestría en Divinidad en el año 2000, también reconoció haber tenido una hija, Ashley Jackson, con una de sus empleadas en Rainbow/PUSH, Karen L. Stanford. Dijo que comprendía lo que significa nacer fuera del matrimonio y la apoyó emocional y económicamente.

(con información de AFP y AP)