El Pentágono utilizó “Claude”, la herramienta de IA de Anthropic, para la captura de Maduro en Venezuela

Donald Trump siguió en vivo el operativo en el que fue capturado el ex dictador venezolano Nicolás Maduro (EFE)

El uso de la inteligencia artificial en operaciones militares alcanzó un nuevo hito cuando la herramienta Claude, desarrollada por la empresa Anthropic, fue empleada en la reciente captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas.

Esta revelación no solo expone el creciente protagonismo de la IA en tareas bélicas, sino que además tensiona las relaciones entre Anthropic y la administración Trump, generando dudas acerca del futuro de un contrato por hasta USD 200 millones del Pentágono, según The Wall Street Journal y Fox News.

Detalles de la operación y la reacción de los involucrados

La operación que culminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa en tierras venezolanas fue ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses, con el traslado posterior de ambos a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. En ese contexto, la herramienta de IA habría sido utilizada a través del acuerdo con Palantir Technologies -cuyos sistemas son habituales en el Departamento de Defensa y en cuerpos federales de seguridad de Estados Unidos-, aunque ni Anthropic ni el Departamento de Defensa confirmaron oficialmente su papel en la operación, remitiéndose a los protocolos de confidencialidad.

La primera imagen de Maduro tras ser capturado por EEUU (@realDonaldTrump/Handout via REUTERS)

Un portavoz de Anthropic aseguró tanto a Fox News Digital como a The Wall Street Journal: “No podemos comentar si Claude, o cualquier otro modelo de IA, fue utilizado en alguna operación específica, clasificada o no”. Añadió que cualquier uso de Claude, tanto en el sector privado como en el gobierno, debe ajustarse a las políticas de uso de la compañía, que prohíben expresamente ayudar a facilitar violencia, desarrollar armas o llevar a cabo tareas de vigilancia.

Por su parte, una fuente consultada por Fox News Digital aseguró que Anthropic monitorea tanto el uso clasificado como no clasificado de su IA y tiene confianza en que las normas de uso fueron respetadas por sus socios.

Regulación, legitimidad y competencia en el sector

La inclusión de sistemas como Claude en operaciones de seguridad nacional representa un impulso de legitimidad para empresas de IA que, ante valoraciones multimillonarias, buscan demostrar responsabilidad y utilidad social. No obstante, la adopción militar plantea dudas éticas significativas sobre el desarrollo tecnológico y la adecuación de sus usos. Amodei y otros ejecutivos del sector han perdido trabajadores que denunciaron una priorización del crecimiento a expensas del desarrollo responsable de la tecnología.

Claude, el chatbot IA de Anthropic. (Reuters)

El debate regulatorio también ha escalado tensiones con la administración Trump, la cual acusa a Anthropic de obstaculizar la estrategia oficial de baja regulación para la inteligencia artificial. Al respecto, The Wall Street Journal informa que funcionarios consideran poner fin al contrato que ligaba al Pentágono y Anthropic, dado su énfasis en incorporar garantías y restricciones, incluidas las relacionadas con la exportación de hardware sensible para IA.

A raíz de la intervención de su tecnología en operaciones de esta índole, ejecutivos de Anthropic han presionado para restringir el alcance de usos bélicos y de vigilancia de su modelo, impulsando a funcionarios gubernamentales a evaluar la posible cancelación de su acuerdo millonario con la compañía, reportó The Wall Street Journal. Según fuentes citadas por ambos medios, la principal inquietud de Anthropic radica en el posible uso de su IA en misiones letales autónomas y para tareas de vigilancia doméstica. Dario Amodei, director ejecutivo de la compañía, se ha manifestado públicamente en contra de que la IA se utilice sin regulaciones más estrictas, abogando por establecer límites regulatorios que eviten daños sociales.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York (Photo by X account of Rapid Response 47 / AFP)

Nuevas alianzas tecnológicas y relevancia en defensa

Anthropic fue la primera desarrolladora de IA contratada oficialmente para operaciones clasificadas por el Departamento de Defensa, según The Wall Street Journal. La utilidad de Claude y herramientas similares es amplia: abarca desde la síntesis de documentos hasta el control de drones autónomos. Fuentes consultadas por ambos medios afirman que otras aplicaciones de IA pudieron emplearse en tareas no clasificadas durante la operación en Venezuela.

En paralelo, la industria exhibe una competencia feroz en el segmento militar. Un consorcio que reúne a Google y ChatGPT de OpenAI, con la plataforma Gemini, fue anunciado como apoyo para personal militar, enfocado en el análisis y generación de reportes para cerca de tres millones de personas.

Durante una conferencia en enero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aludió a los límites impuestos por algunos proveedores de inteligencia artificial y afirmó: “No emplearemos modelos de IA que no permitan librar guerras.” La declaración, recogida por The Wall Street Journal, reflejó los roces actuales en la negociación con Anthropic.

Las políticas internas de Anthropic indican que su herramienta de IA "Claude" no debe emplearse en acciones ofensivas

El papel de Claude y el futuro de la IA militar

Las políticas internas de Anthropic establecen que Claude —dotado de capacidades para resumir documentos y coordinar sistemas autónomos— no debe emplearse en acciones ofensivas, desarrollo de armamento ni en vigilancia sobre la población. Sin embargo, la presión para que las tecnologías avancen al ritmo de los adversarios se intensifica.

El contrato otorgado a Anthropic por el Departamento de Defensa, que podría alcanzar los USD 200 millones, fue aprobado el verano pasado. Las negativas a establecer un marco de autorregulación en la industria generaron renuncias y protestas internas, mientras las autoridades federales sostienen que “el futuro de la guerra estadounidense se llama IA”, según dijo Hegseth a Fox News Digital.

En la incursión en Venezuela, según el testimonio de un funcionario recogido por Fox News Digital*, resultaron siete militares estadounidenses heridos.