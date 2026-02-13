Retiran en tres estados más de 10 toneladas de carne molida por riesgo de contaminación con E. coli

El retiro de carne molida de CS Beef Packers afecta a distribuidores y servicios de alimentación en California, Idaho y Oregón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lote de carne molida producido por la empresa CS Beef Packers, con sede en Idaho, fue retirado del mercado tras detectarse contaminación con la bacteria E. coli O145, afectando a distribuidores y servicios de alimentación en California, Idaho y Oregón, de acuerdo con una notificación oficial emitida el 12 de febrero de 2026. La medida fue anunciada por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que advirtió sobre el potencial riesgo para la salud pública.

Según el comunicado oficial de USDA, se trata de una retirada de clase 1, que corresponde a un riesgo elevado de efectos adversos graves para la salud o la vida. La carne fue procesada el 14 de enero y distribuida exclusivamente a mayoristas que abastecen a restaurantes, cafeterías y otros puntos de servicio de alimentos, sin que llegara a puntos de venta minorista.

Este retiro masivo se enmarca en los controles de seguridad alimentaria que rigen en Estados Unidos, donde la presencia de cepas de E. coli no toleradas obliga a la retirada inmediata de productos. La última retirada de estas características involucró más de 20.000 kilogramos de carne molida, y se produce tras un hallazgo positivo en pruebas rutinarias realizadas a un cliente downstream, según informó el FSIS y replicó Food Safety News.

¿Qué productos están afectados y cómo identificarlos?

La alerta emitida por FSIS especifica que el retiro alcanza aproximadamente 22.912 libras (10.391 kilogramos) de carne molida cruda. Los productos implicados son:

Chubs cilíndricos de 10 libras de “Beef, Course Ground, 73L” (código de caja 18601)

Chubs de 10 libras de “Fire River Farms Classic Beef Fine Ground 73L” (código de caja 19583)

Chubs de 10 libras de “Fire River Farms Classic Beef Fine Ground 81L” (código de caja 19563)

Todos los envases afectados llevan la indicación “Use/Freeze By: 02/04/26” y marcas de tiempo entre las 07:03 y 08:32, impresas en el exterior del paquete y en la caja de cartón, de acuerdo con la información verificada por Food Safety News y el propio FSIS. Además, el sello de inspección del USDA muestra el número de establecimiento “EST. 630”.

Según la autoridad reguladora, “estos productos no estaban destinados a la venta directa al consumidor, sino a la distribución en servicios de alimentación”, lo que limita la exposición directa del público general. FSIS pidió a los establecimientos afectados revisar sus cámaras frigoríficas y abstenerse de servir o utilizar la carne retirada.

¿Por qué se retira la carne molida y cuál es el riesgo?

La razón principal del retiro radica en la detección de la bacteria Escherichia coli O145, una de las variantes patógenas de E. coli asociadas a cuadros de diarrea, dolor abdominal y, en casos graves, complicaciones como el síndrome urémico hemolítico. El caso fue identificado en pruebas realizadas por el propio FSIS a un cliente downstream, de acuerdo con el reporte institucional.

USDA informa que, hasta el momento de la publicación de la alerta, no se han registrado casos confirmados de enfermedad vinculados a este lote específico de carne molida. No obstante, la agencia subraya que la naturaleza de la bacteria puede originar síntomas entre dos y ocho días después de la exposición, por lo que recomienda máxima precaución a los responsables de servicios de alimentación.

El FSIS precisa que “los síntomas más habituales de la infección por E. coli O145 incluyen diarrea, frecuentemente con sangre, y vómitos. La recuperación suele ocurrir en una semana, aunque algunos grupos de riesgo pueden experimentar complicaciones”.

¿Qué deben hacer los servicios de alimentación y cómo actuar frente a la alerta?

La recomendación de USDA y FSIS es clara: los operadores de servicios de alimentos en California, Idaho y Oregón deben revisar sus inventarios y retirar de inmediato cualquier producto identificado en la alerta. Los productos deben ser desechados o devueltos al proveedor, evitando su consumo o manipulación adicional.

En palabras del FSIS, “la seguridad pública es prioritaria y cualquier carne molida bajo sospecha debe ser retirada del circuito de consumo”. Además, recordaron que la cocción de la carne molida debe alcanzar siempre una temperatura interna de 71,1 ºC (160 ºF) para eliminar patógenos potenciales, como la E. coli.

El organismo también recomienda que cualquier persona que presente síntomas compatibles tras haber consumido carne molida de procedencia no determinada consulte a un centro de salud y mencione la posible exposición.

¿Qué antecedentes existen sobre retiros similares en Estados Unidos?

El sistema de control alimentario estadounidense cuenta con protocolos estrictos para la detección y retiro de productos contaminados. Según datos del USDA, en los últimos cinco años se han producido varios retiros de carne por contaminación con diferentes cepas de E. coli y otras bacterias, afectando a distintos estados y volúmenes de producto. El caso actual, según Food Safety News, figura entre los más recientes en superar las 10 toneladas de producto.

La clasificación de la alerta como “Clase 1” implica que el riesgo sanitario es considerado alto, aunque la ausencia de casos confirmados de enfermedad hasta la fecha permite a las autoridades mantener el seguimiento sin activar medidas de emergencia sanitaria, de acuerdo con el comunicado oficial.

¿Qué impacto tiene el retiro y qué puede esperarse en adelante?

El retiro de CS Beef Packers afecta principalmente a distribuidores y operadores de servicios de alimentación en la costa oeste de Estados Unidos, quienes deberán extremar las precauciones y asegurar la trazabilidad de sus productos. El FSIS continuará el monitoreo y ha puesto a disposición una línea de contacto para consultas relacionadas con la alerta.

La USDA recomienda a toda la cadena de suministro reforzar sus controles y mantener una vigilancia activa. Los consumidores que duden sobre la procedencia de la carne en servicios de alimentación pueden solicitar información a los responsables del establecimiento.

De acuerdo con el FSIS, mantendrán actualizaciones públicas sobre el retiro y posibles casos asociados, reforzando así la transparencia en la gestión de incidentes alimentarios.