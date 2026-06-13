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Venezuela y Estados Unidos revisaron la agenda energética bilateral en Caracas y fortalecieron la cooperación en petróleo y migración

Entre enero y mayo, la producción de crudo en Venezuela creció 27,6 %, lo que fortaleció la recuperación del sector petrolero y posicionó al país como un referente en el mercado internacional

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La presidente encargada Delcy Rodríguez encabezó la delegación venezolana en el encuentro (Reuters)
La presidente encargada Delcy Rodríguez encabezó la delegación venezolana en el encuentro (Reuters)

Un grupo de funcionarios de Venezuela y Estados Unidos mantuvieron en Caracas un encuentro para revisar la agenda energética bilateral, en un contexto donde la cooperación y el suministro de hidrocarburos concentran el interés de ambas partes.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez asistió junto a la ministra de Hidrocarburos Paula Henao, el vicepresidente sectorial de Economía Calixto Ortega, el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Héctor Obregón, el vicepresidente ejecutivo de la petrolera Jovanny Martínez y el viceministro para Europa y América del Norte Oliver Blanco.

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La delegación estadounidense incluyó al encargado de negocios John Barrett, el asesor principal de políticas del Consejo de Dominio Energético Toby Deen y el subsecretario interino del Departamento de Energía Andrew Rapp.

Durante la jornada, las autoridades evitaron difundir detalles sobre los temas tratados. Venezuela buscó reafirmar su posición como proveedor seguro y estable de crudo, y apuntó al desarrollo compartido y a la estabilidad del mercado energético.

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El volumen de exportaciones petroleras venezolanas alcanzó 1,25 millones de barriles diarios, el mayor nivel en siete años, tras la implementación de reformas en el área de hidrocarburos que facilitaron la entrada de inversiones extranjeras y la participación de empresas privadas. Entre enero y mayo, la producción nacional de crudo aumentó 27,6%, consolidando la recuperación de la industria y elevando el perfil del país como actor relevante en el mercado internacional.

Venezuela alcanzó el mayor volumen de exportaciones petroleras en siete años (Europa Press)
Venezuela alcanzó el mayor volumen de exportaciones petroleras en siete años (Europa Press)

Estados Unidos profundizó su interés en la producción venezolana luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a comienzos de 2026. La Casa Blanca impulsó una estrategia de colaboración con las autoridades interinas y el sector privado.

Por otro lado, el acercamiento entre Caracas y Washington coincidió con el retorno de pasajeros desde Estados Unidos en operativos de repatriación.

En esta jornada, un vuelo procedente de Miami trasladó a 120 venezolanos de regreso al país: 72 hombres, 30 mujeres y 18 menores de edad, como parte del programa oficial de repatriación. En días previos, otro vuelo con 133 connacionales arribó desde la misma ciudad.

En total, 160 traslados de repatriación aterrizaron en Venezuela desde enero del año pasado, la mayoría provenientes de Estados Unidos, y facilitaron el retorno de más de 28.000 ciudadanos a través del plan estatal de retornos. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió a los grupos bajo estrictos protocolos de seguridad y salud, mientras el Ministerio de Interior y Justicia nacional actualizó la cifra de retornados a finales de mayo.

Las proyecciones económicas nacionales estimaron ingresos superiores a 22.000 millones de dólares por exportaciones petroleras durante 2026, lo que representó un aumento de más del 50% respecto al año anterior. El gobierno interino consideró que la modernización de la industria petrolera y la llegada de capital extranjero permitirán sostener este ritmo y ampliar los beneficios en el plano social.

(Con información de EFE)

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