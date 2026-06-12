Clases gratuitas de natación en Nueva York para niños y adolescentes: requisitos y plazos de inscripción

Cada persona solo puede inscribirse en una clase de natación, debe confirmar la vacante en tres días y pierde el lugar si falta a dos clases consecutivas (REUTERS/Adam Gray).

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de Parques de la Ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura, anunciaron la apertura de la inscripción para las clases gratuitas de natación de verano 2026 en 18 piscinas al aire libre.

La temporada de clases irá del 6 de julio al 28 de agosto y forma parte de una iniciativa que busca ampliar el acceso a habilidades de seguridad acuática sin costo para las familias, de acuerdo con NYC Parks.

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Fechas de las clases y ubicaciones por distrito

Este año, el programa suma 8 sedes frente a las 10 del año pasado y eleva la oferta a más de 16.000 participantes. Las clases se impartirán en las siguientes piscinas:

En Brooklyn , las clases estarán disponibles en Kosciusko Pool, McCarren Pool, Sunset Pool, Bushwick Pool y Betsy Head Pool.

En el Bronx , las sedes serán Van Cortlandt Pool, Crotona Pool y Claremont Pool.

En Manhattan , NYC Parks ofrecerá el programa en Asser Levy Pool, Gottesman Pool, Hamilton Fish Pool, Jackie Robinson Pool y John Jay Pool.

En Queens, las piscinas incluidas son Astoria Pool, Fisher Pool y Liberty Pool, y en Staten Island estarán Faber Pool y Lyons Pool.

El programa se organiza en diferentes fases con fechas específicas para cada una. Estas son las opciones programadas para julio y agosto de 2026:

Sesión I : del 6 al 21 de julio de 2026

Sesión II : del 22 de julio al 6 de agosto de 2026

Sesión III : del 7 al 21 de agosto de 2026

Curso avanzado de natación para niños: del 24 al 28 de agosto de 2026

NYC Parks sumó 8 sedes respecto del año pasado y elevó la oferta de clases gratuitas de natación a más de 16.000 participantes (REUTERS/Adam Gray).

La inscripción contempla cuatro cierres y exige confirmar la vacante en tres días

Las clases de verano están dirigidas a niños pequeños de 1 y medio a 5 años y a niños y adolescentes de 5 a 17 años. El calendario de inscripción finaliza en cuatro etapas, cada una correspondiente a una fase o nivel del programa:

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Sesión I : viernes 26 de junio.

La Sesión II : miércoles 8 de julio.

La Sesión III : viernes 24 de julio.

Curso avanzado de natación para niños: jueves 20 de agosto.

Para garantizar la equidad, la selección de los niños se realiza mediante un sistema gratuito y seguro de sorteo en línea. Los resultados se informan el último día de cada inscripción.

Solo se permite la inscripción en una clase por persona. Registrar más de una vez a la misma persona no incrementa las probabilidades de ser elegido. Si se desea que varios hijos participen, se debe completar una inscripción individual para cada uno.

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Quienes obtengan una vacante deben confirmarla dentro de los 3 días posteriores al cierre del sorteo. Las vacantes obtenidas son personales y no pueden ser transferidas a otras personas.

Los niños que no son seleccionados quedan registrados automáticamente en una lista de espera. No es posible conocer la posición que ocupan en esa lista. Cualquier nadador que falte a dos clases consecutivas será dado de baja y reemplazado por una persona de la lista.

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El calendario del programa incluye tres sesiones entre julio y agosto y un curso avanzado de natación para niños del 24 al 28 de agosto de 2026 (NYC Parks).

Learn to Swim: programa abierto durante todo el año

De acuerdo con la oficina del alcalde, NYC Parks enseña cada año a nadar a unos 19.000 jóvenes de entre 18 meses y 17 años mediante instrucción gratuita. El verano pasado participaron cerca de 6.000 niños y padres con niños pequeños en clases en piscinas al aire libre.

No obstante, el programa no se limita a la temporada estival y la oferta cambia según la estación. En verano, las clases al aire libre se dirigen a niños pequeños y adolescentes menores de 17 años, mientras que en otoño, invierno y primavera las clases en piscinas cubiertas también incluyen a adultos y personas mayores de 62 años.

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Los contenidos varían según la edad y el nivel. Los niños pequeños aprenden desde habilidades básicas de natación hasta técnicas más avanzadas y los adultos aprenden destrezas básicas y de seguridad, como control de la respiración, flotación y brazadas.