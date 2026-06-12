Irán habría incorporado misiles de fabricación rusa en la reconstrucción de su arsenal

Los informes de inteligencia sostienen que Teherán conserva cerca de tres cuartas partes de las municiones que tenía antes de la guerra. (Reuters)

Los aliados occidentales creen que Irán probablemente ha añadido armas rusas de nueva fabricación a su inventario y ha reconstituido gran parte de su arsenal de misiles durante el alto el fuego de ocho semanas, lo que le otorga a la República Islámica la capacidad de contraatacar con casi toda su fuerza si se reanudan las hostilidades.

Según informes de inteligencia, Teherán posee aproximadamente tres cuartas partes de las municiones que tenía antes de la guerra y puede aumentar fácilmente su arsenal. Esto incluye misiles rusos no especificados que probablemente salieron de la línea de producción el año pasado, según uno de los informes.

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El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró la semana pasada que Irán solo conservaba entre el 21% y el 22% de sus misiles.

Donald Trump aseguró que Irán había perdido casi la totalidad de sus misiles, una afirmación que contradice los informes de inteligencia occidentales. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Según estimaciones de inteligencia de marzo, Irán disponía de aproximadamente el 60% de su arsenal de misiles previo a la guerra, en medio de una campaña aérea estadounidense e israelí destinada a debilitar su capacidad de ataque de largo alcance.

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Del 28 de febrero al 8 de abril, fecha en que entró en vigor el alto el fuego, Irán lanzó más de 1.850 misiles en la región y al menos el doble de misiles de crucero tipo Shahed, de diseño rudimentario.

Durante el primer mes de la guerra, Estados Unidos e Israel estimaron haber destruido cerca de dos tercios de los lanzadores iraníes. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró a mediados de marzo que la capacidad ofensiva del régimen se había reducido en un 90%.

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Se informó que muchos de los misiles balísticos y lanzadores iraníes estaban “sepultados”, es decir, enterrados bajo escombros que bloqueaban las entradas a sus depósitos subterráneos. Lo más probable es que Teherán aprovechara el tiempo del alto el fuego para reabrir esos depósitos y redistribuir sus suministros.

Los misiles Shahed, misiles de crucero propulsados ​​por hélice con un alcance de más de 1.000 kilómetros (621 millas), utilizan casi exclusivamente componentes comerciales y su fabricación cuesta menos de 50.000 dólares.

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Analistas sostienen que la base industrial de defensa de Irán mantiene capacidad para fabricar misiles Shahed y reconstruir su programa de misiles. (Reuters)

Irán podría fabricar nuevos Shahed con acceso a fibra de vidrio, explosivos, sistemas de guiado y motores, aunque algunos de estos materiales —en particular los explosivos— podrían escasear tras semanas de bombardeos, según una persona familiarizada con el asunto que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios.

Fabricar nuevos modelos no supondría un gran problema para la base industrial iraní, ni siquiera en tiempos de guerra, afirmó Kelly Grieco, investigadora principal del Centro Stimson, con sede en Washington.

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“Es difícil destruir la producción por completo, sobre todo cuando está distribuida en múltiples instalaciones”, explicó Grieco.

El hecho de que Irán disponga ahora de una proporción relativamente grande de su arsenal de antes de la guerra dificulta la decisión de Estados Unidos de reanudar los ataques a gran escala, añadió.

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“A pesar de todos los éxitos tácticos que Estados Unidos se atribuye, no ha logrado su objetivo de paralizar la base industrial de defensa de Irán ni de reducir significativamente su programa de misiles”, declaró Becca Wasser, analista de defensa de Bloomberg Economics. “Irán ha demostrado una notable capacidad de resistencia y de reconstrucción de su arsenal de misiles”.

Bloomberg