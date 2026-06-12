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La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

“La apertura del primer grupo de negociaciones supone un importante apoyo político y moral para nuestro Estado y nuestro pueblo”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ante esta noticia

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La Unión Europea reconoció el esfuerzo reformista de Ucrania, liderada por Zelensky, en medio de la guerra contra Rusia (Europa Press)
La Unión Europea reconoció el esfuerzo reformista de Ucrania, liderada por Zelensky, en medio de la guerra contra Rusia (Europa Press)

La Unión Europea reanudará las conversaciones de adhesión con Ucrania el próximo lunes, un paso que abrió una nueva etapa en el proceso para acercar al país al bloque. La decisión llegó después de que Hungría levantó el veto que mantenía su gobierno anterior y que había frenado durante meses cualquier avance en el expediente ucraniano.

En Bruselas, los embajadores de los 27 países de la UE acordaron iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania y, en paralelo, con Moldavia. El primer ministro húngaro Peter Magyar, quien asumió tras la salida de Viktor Orban, retiró la objeción de su predecesor después de alcanzar un acuerdo con Kiev sobre los derechos de la minoría húngara en territorio ucraniano, uno de los principales obstáculos que había bloqueado las conversaciones.

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El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interpretaron la apertura del primer “cluster” de negociación como un reconocimiento al esfuerzo reformista de ambos países, incluso en un contexto de guerra.

“Todos los Estados miembros acordaron abrir el primer grupo de negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Esto es un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante inmensos desafíos. En un mundo marcado por una creciente incertidumbre, una Unión Europea más grande redunda en nuestro interés común”, declararon en conjunto Costa y Von Der Leyen en sus redes sociales.

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El proceso formal de negociación con Ucrania arrancó en junio de 2024, aunque gran parte de los avances tuvo un valor simbólico como respaldo político frente a la invasión rusa iniciada en 2022. El lunes, la primera conferencia intergubernamental se celebrará en Luxemburgo, donde se abrirá el grupo de capítulos denominado “fundamentales”, centrado en temas como el estado de derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky consideró la decisión europea como un respaldo político y moral relevante.

“Ucrania se está defendiendo y, al hacerlo, a toda Europa. Como hemos dicho, Ucrania está haciendo lo necesario, y es importante que la UE también cumpla su palabra. La apertura del primer grupo de negociaciones supone un importante apoyo político y moral para nuestro Estado y nuestro pueblo”, dijo.

Volodymyr Zelensky consideró la decisión como un importante respaldo político y moral para Ucrania en plena guerra (Europa Press)
Volodymyr Zelensky consideró la decisión como un importante respaldo político y moral para Ucrania en plena guerra (Europa Press)

El proceso de adhesión exige negociar 35 áreas políticas o “capítulos”, que abarcan desde agricultura hasta comercio y justicia. Cada capítulo debe abrirse y cerrarse por unanimidad de los 27 Estados miembros, una condición que suele prolongar el procedimiento. En el caso de Montenegro, por ejemplo, las negociaciones comenzaron en 2012 y aún continúan.

Aunque levantó el veto, el gobierno de Hungría advirtió que no respaldará una tramitación acelerada para el ingreso de Ucrania al bloque. Magyar señaló que su país celebrará un referéndum sobre la adhesión ucraniana si Kiev logra cerrar los 33 capítulos de negociación en los próximos diez a quince años.

“La apertura del primer grupo de negociación es solo el primer paso de un proceso largo y complejo”, dijo sobre esto Magyar.

El primer ministro húngaro Peter Magyar eliminó el veto que bloqueaba el avance de Ucrania hacia la Unión Europea tras pactar con Kiev sobre derechos de minorías (Europa Press)
El primer ministro húngaro Peter Magyar eliminó el veto que bloqueaba el avance de Ucrania hacia la Unión Europea tras pactar con Kiev sobre derechos de minorías (Europa Press)

La apertura de negociaciones se produjo en un contexto de guerra, con Ucrania buscando garantías de seguridad a largo plazo. En Kiev, el ingreso a la UE se interpreta como un factor de estabilidad una vez finalizado el conflicto, mientras que la membresía plena en la OTAN sigue fuera de discusión por el rechazo de varios países miembros y la oposición rusa.

Sin embargo, el canciller alemán Friedrich Merz planteó alternativas como una “membresía asociada” para acelerar la integración ucraniana en áreas específicas sin otorgar todos los derechos de un miembro pleno, incluida la participación en reuniones y organismos de la UE sin derecho a voto.

(Con información de AFP, AP y Reuters)

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