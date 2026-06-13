Qué migrantes pueden sacar la “Real ID” en Nueva York, la licencia que permite conducir y viajar en avión en EE. UU.

Los migrantes con estatus legal vigente pueden tramitar la Real ID en Nueva York ante el DMV para conducir y viajar en avión en Estados Unidos (DMV Nueva York)

En Nueva York, los migrantes con estatus legal vigente pueden tramitar una Real ID en el DMV del estado (Departamento de Vehículos Motorizados), una credencial que funciona como licencia de conducir y como identificación aceptada para fines federales.

A diferencia de la licencia estándar, este documento exige acreditar presencia legal en Estados Unidos y suele tener una vigencia alineada con la autorización migratoria.

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La Real ID se volvió un trámite por su uso en viajes y accesos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el 7 de mayo de 2025 los viajeros de 18 años o más necesitan una identificación compatible con Real ID —u otro documento federal aceptado— para volar dentro de Estados Unidos y para ingresar a ciertas instalaciones federales que la requieren.

Nueva York, al mismo tiempo, conserva una de las políticas más amplias del país para emitir licencias de conducir a inmigrantes. Bajo la denominada Ley de Luz Verde, las personas mayores de 16 años pueden solicitar una licencia estándar sin importar su situación migratoria.

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Esa amplitud no se traduce en igualdad de credenciales: el tipo de licencia que entrega el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) depende de la documentación presentada y de los requisitos federales que aplican a la Real ID.

Qué migrantes pueden pedir la Real ID en Nueva York

El DMV de Nueva York admite la Real ID para solicitantes de asilo con permiso de trabajo, residentes permanentes, refugiados y migrantes con estatus temporal autorizado (REUTERS/Kylie Cooper)

El criterio central para acceder a la Real ID es demostrar presencia legal en Estados Unidos. Según el DMV de Nueva York, pueden solicitarla:

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solicitantes de asilo con permisos de trabajo vigentes ;

residentes permanentes con tarjeta de residencia permanente vigente o vencida dentro de los plazos admitidos;

personas reconocidas oficialmente como refugiadas.

También califican quienes tienen una condición migratoria temporal autorizada por el gobierno federal. En ese grupo, de acuerdo con el DMV de Nueva York, se incluyen:

estudiantes internacionales con visas F o M ;

participantes de programas de intercambio con visa J ;

beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) ;

titulares de permisos de empleo emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En los casos en que la autorización migratoria tiene una fecha de vencimiento, la licencia emitida suele reflejar esa misma vigencia. Según pautas operativas informadas por el DMV, si el permiso de permanencia o de trabajo se renueva, el conductor debe actualizar sus datos y volver a acreditar su estatus para recibir una nueva credencial.

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El sistema de puntos del DMV y los documentos que suelen usarse

El DMV aplica un sistema de seis puntos para verificar identidad y suele aceptar documentos como pasaporte extranjero, visa estadounidense, formulario I-94 y sello I-551 (DMV Nueva York)

Para verificar identidad, el DMV aplica un sistema de puntaje. En general, el solicitante debe reunir al menos seis puntos con documentos válidos, además de acreditar residencia en Nueva York según las reglas del organismo.

Dentro de los comprobantes que se usan con frecuencia figura el pasaporte extranjero acompañado por una visa estadounidense y el formulario I-94 (registro de entrada y salida) vigente, o un sello I-551 (constancia de residencia permanente).

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Ese conjunto otorga 4 puntos dentro del esquema de verificación, por lo que suele requerir documentación adicional para completar el mínimo.

El listado de documentos que pueden contribuir al puntaje incluye la tarjeta de autorización de empleo, la tarjeta de residente permanente, certificados de ciudadanía o naturalización y ciertos documentos de viaje para refugiados.

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Cada documento tiene una valoración específica, por lo que la elegibilidad depende de la combinación presentada y de que el DMV los considere vigentes y verificables.

Además, una Notificación de Acción emitida por USCIS puede utilizarse como respaldo de que un trámite migratorio está en curso —por ejemplo, una renovación de permiso de trabajo o un expediente vinculado a asilo—.

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En términos generales, estas constancias se usan para demostrar que un caso sigue activo, aunque su valor dentro del trámite puede depender de que se presenten junto con otros documentos migratorios.

Licencia estándar sin número de Seguro Social: qué permite y qué limita

No tener un número de Seguro Social no impide obtener una licencia estándar en Nueva York. Según el DMV de Nueva York, quienes nunca recibieron uno pueden completar una declaración jurada en la que informen formalmente esa situación.

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Junto con esa declaración, el solicitante debe presentar documentación que acredite identidad, fecha de nacimiento y residencia en el estado. En algunos casos, también puede aportarse una constancia que certifique que la persona no es elegible para obtener un número de Seguro Social, un documento que puede resultar útil en gestiones específicas.

Cuando una licencia se emite sin cumplir los criterios federales asociados a la Real ID o sin demostrar estatus legal federal para ese estándar, el DMV de Nueva York otorga una credencial con la leyenda “No válida para fines federales”. Esto significa que solo permite conducir legalmente dentro del estado, pero no puede usarse para abordar vuelos domésticos ni para ingresar a instalaciones federales que requieran identificación compatible con Real ID, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, algunos titulares de este tipo de licencia encuentran restricciones para completar ciertos trámites en línea del DMV. En esos casos, deben realizar los procedimientos de manera presencial o por correo postal.