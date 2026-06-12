American Airlines sumará un vuelo diario sin escalas entre Miami y Maracaibo desde el 14 de julio (Opy Morales/Archivo)

American Airlines sumará un vuelo diario sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Miami y Maracaibo desde el 14 de julio, según informó la compañía en un comunicado.

La aerolínea ya había reanudado operaciones hacia Venezuela el 30 de abril. El anuncio no precisó el modelo de aeronave asignado a la ruta ni la distribución de asientos en ese trayecto.

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En ese comunicado, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, sostuvo que estas incorporaciones de rutas ayudarán a “reconectar a las familias, apoyar las oportunidades económicas y profundizar los lazos de larga data” entre el sur de Florida y las comunidades conectadas por estos vuelos.

La empresa no difundió horarios ni detalles operativos adicionales sobre el inicio de la ruta.

El director comercial de American Airlines, Nat Pieper, afirmó en el comunicado que la compañía está “comprometida a satisfacer las necesidades de los viajeros” y que busca ofrecer la mayor cantidad de vuelos a la mayor cantidad de destinos en la región frente a otras aerolíneas estadounidenses.

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Según la empresa, American presta servicio a 100 destinos en el Caribe y Latinoamérica. Entre los ejemplos citados por la propia compañía figuran Anguila; Bimini, en Bahamas; Ocho Ríos, en Jamaica; Caicos del Sur, en Islas Turcas y Caicos; y Montevideo, en Uruguay.

Levine Cava también sostuvo que la ampliación de rutas “refuerza aún más el papel del Aeropuerto Internacional de Miami como centro internacional” y refleja el compromiso de la mayor aerolínea del MIA de conectar a la comunidad con destinos de la región.

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El anuncio incluyó el regreso de American a Cap-Haïtien desde Miami

American Airlines también reanudará la ruta diaria entre Miami y Cap-Haïtien, en Haití, a partir del 1 de noviembre (Opy Morales/Archivo)

La reactivación de la red regional también incluyó la reanudación de la ruta entre Miami y Cap-Haïtien, en Haití, con inicio el 1 de noviembre y con un vuelo diario.

American detalló que ese servicio se operará con un Boeing 737 con 172 asientos, distribuidos en 156 en cabina principal y 16 en clase ejecutiva.

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De acuerdo con el texto base, American prestó servicios en Haití durante más de 50 años antes de interrumpir sus operaciones diarias en Puerto Príncipe y suspenderlas indefinidamente en diciembre de 2024.

En ese momento, la Administración Federal de Aviación impuso una prohibición a las aerolíneas comerciales de Estados Unidos que volaban a la capital haitiana tras una serie de incidentes en los que aeronaves fueron alcanzadas por disparos de pandillas.

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American también indicó que en 2014 fue la primera aerolínea comercial en operar en el aeropuerto internacional de Cap-Haïtien después de reparaciones en la pista, y que ese servicio se canceló 6 años más tarde durante la pandemia de COVID-19.

Contexto de demanda y opciones de viaje, según el reporte citado

La vuelta de American Airlines a Haití ocurre mientras sigue suspendido el servicio comercial de Estados Unidos a Puerto Príncipe por la violencia de pandillas (REUTERS/Kylie Cooper)

El retorno a Cap-Haïtien ocurre mientras sigue suspendido el servicio aéreo comercial de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe por la violencia de las pandillas en la capital.

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Antes de esa suspensión, Spirit Airlines, con sede en Fort Lauderdale, era la única gran compañía comercial que volaba a Cap-Haïtien.

La interrupción del servicio aéreo elevó los costos para los haitianos que necesitaban viajar al país. El reporte señaló que algunos pasajeros recurrieron a Sunrise Airways, con sede en Haití, que amplió recientemente sus servicios a Boston y Newark, o eligieron conexiones a través de las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas.

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El texto también mencionó que Zed Airlines inauguró recientemente vuelos entre Miami y Cap-Haïtien y transportó a un grupo de haitiano-estadounidenses y funcionarios locales en su viaje inaugural el mes pasado. Además, la República Dominicana reabrió recientemente su espacio aéreo para permitir la reanudación de vuelos.

En su comunicado, American afirmó que Haití representa el mayor mercado del Caribe en demanda de pasajeros y que actualmente no tiene servicio de ninguna aerolínea de Estados Unidos.

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También sostuvo que el sur de Florida concentra la mayor comunidad haitiano-estadounidense y que residentes de Nueva York y Orlando se beneficiarán de conexiones con una sola escala hacia Cap-Haïtien.

Juan Carlos Liscano, vicepresidente sénior de operaciones de American Airlines en el aeropuerto de Miami: “Nuestro centro de operaciones en Miami es el epicentro para los clientes que viajan al Caribe y Latinoamérica, y American Airlines, sin duda, cuenta con la red más extensa que conecta la región con el resto del mundo”.

“Hoy se conmemora un hito en varios sentidos, incluyendo nuestro regreso a Haití y una mayor prestación de servicios a Venezuela, que en conjunto proporcionan una conexión trascendental con muchas personas en Miami.”