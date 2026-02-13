Estados Unidos y Taiwán acuerdan reducir aranceles e impulsar compras de productos estadounidenses

Contenedores y equipos se encuentran en el puerto de Keelung, Taiwán, el 7 de agosto de 2025 (Reuters)

Funcionarios de la administración Trump firmaron un acuerdo comercial recíproco definitivo que confirma una tasa arancelaria estadounidense del 15% para las importaciones provenientes de Taiwán, mientras compromete a Taiwán a un calendario para eliminar o reducir aranceles sobre casi todos los productos estadounidenses.

El documento divulgado el jueves por la oficina del Representante Comercial de EE.UU. también compromete a Taiwán a aumentar significativamente las compras de productos estadounidenses desde 2025 hasta 2029, incluyendo 44.400 millones de dólares en gas natural licuado y petróleo crudo, 15.200 millones de dólares en aeronaves civiles y motores, 25.200 millones de dólares en equipos y generadores para redes eléctricas, equipos marítimos y de producción de acero.

El acuerdo agrega un lenguaje técnico y detalles específicos a un marco comercial alcanzado por primera vez en enero que redujo los aranceles sobre bienes taiwaneses, incluidos los procedentes de su potente industria de semiconductores, al 15% desde el 20% inicialmente impuesto por Trump. Eso pone a Taiwán en igualdad de condiciones con sus competidores exportadores asiáticos más cercanos, Corea del Sur y Japón.

“Este es un momento decisivo para que la economía y las industrias de Taiwán aprovechen los vientos de cambio y experimenten una gran transformación”, escribió el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en su página de Facebook.

Optimizará el marco económico y comercial Taiwán–EE.UU., construirá cadenas de suministro industriales confiables y establecerá una asociación estratégica en alta tecnología entre Taiwán y EE.UU., añadió.

El presidente taiwanés, William Lai, durante una conferencia de prensa en Taipei el 11 de febrero (EFE)

Taiwán también obtuvo exenciones de aranceles recíprocos para más de 2.000 partidas de productos exportados a Estados Unidos, lo que significa que el arancel promedio sobre exportaciones estadounidenses bajará al 12,33%, dijo Lai.

El acuerdo requerirá la aprobación del Parlamento de Taiwán, donde la oposición tiene mayoría.

Compromiso de inversión

El acuerdo de enero incluyó el compromiso de Taiwán de que sus empresas invertirían 250.000 millones de dólares para aumentar la producción de semiconductores, energía e inteligencia artificial en EE.UU., incluidos 100.000 millones de dólares ya comprometidos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. El gobierno taiwanés garantizaría otros 250.000 millones de dólares en inversiones en EE.UU., según dijo el Secretario de Comercio Howard Lutnick.

El texto final no brindó más detalles sobre esas inversiones, pero indicó que la oficina de representación de Taiwán en EE.UU. colaboraría con las autoridades estadounidenses para facilitar nuevas inversiones directas “en sectores estratégicos de manufactura de alta tecnología, incluidos IA, semiconductores y electrónica avanzada”.

El acuerdo eliminará de inmediato los aranceles de Taiwán de hasta el 26% sobre muchas importaciones agrícolas estadounidenses, incluyendo carne de res, lácteos y maíz. Pero algunos aranceles, como el actual 40% para panceta de cerdo y el 32% para jamón, solo bajarán al 10%, según el calendario arancelario.

EE.UU. señaló que, en virtud del acuerdo, Taiwán eliminará las barreras no arancelarias para vehículos de motor y aceptará las normas de seguridad automotriz estadounidenses, así como las aplicables a dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

El Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó en un comunicado que el acuerdo incrementará las oportunidades de exportación para agricultores, ganaderos, pescadores, trabajadores e industriales estadounidenses.

“Este acuerdo también se basa en nuestra prolongada relación económica y comercial con Taiwán y mejorará significativamente la resiliencia de nuestras cadenas de suministro, en particular en los sectores de alta tecnología”, añadió Greer.

Durante los primeros 11 meses de 2025, el déficit comercial estadounidense con Taiwán se disparó a 126.900 millones de dólares desde 73.700 millones de dólares en todo 2024, en gran parte debido al fuerte incremento en importaciones de chips de IA de gama alta procedentes de Taiwán, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU.

