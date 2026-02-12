Rusia y Ucrania devolvieran menores separados por la guerra tras una mediación de Estados Unidos

Melania Trump facilitó la reunificación de menores rusos y ucranianos con sus familias (Reuters)

Rusia y Ucrania devolvieron a menores separados de sus familias en el contexto de la guerra, tras una gestión directa de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La operación, resultado de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y autoridades de ambos países, incluyó la devolución de cinco menores a sus familias en Ucrania y de uno a sus familiares en Rusia.

La comisaria de Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, detalló estos aspectos y agradeció públicamente la participación de la primera dama estadounidense y reconoció el compromiso activo en la reunificación de niños afectados por el conflicto armado.

Maria Lvova-Belova agradeció la participación de Melania Trump en el proceso (AP)

Melania Trump, a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca, reconoció el esfuerzo conjunto de los gobiernos de Rusia y Ucrania en la restitución de los menores y solicitó a ambas naciones que mantengan y refuercen sus acciones para garantizar el regreso seguro de todos los menores desplazados.

La mediación de Melania Trump lleva meses de desarrollo. En agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó en mano al presidente ruso, Vladímir Putin, una carta firmada por la primera dama durante un encuentro en Alaska, en la que solicitaba la protección de los menores afectados por el conflicto.

Donald Trump entregó a Putin una carta de Melania Trump solicitando la protección de niños ucranianos (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Luego, en octubre, Melania Trump comunicó que sus gestiones y contactos directos con Putin habían facilitado el regreso de ocho niños ucranianos a sus familias, y en diciembre se concretó el retorno de otros siete menores a sus hogares.

El nuevo acuerdo constituye el tercer operativo coordinado que logra la reunificación de menores separados por la guerra, en respuesta a la insistencia internacional sobre la protección de los derechos de la infancia en zonas de conflicto.

La última operación permitió que seis niños se reencontraran con sus familias tras meses de separación (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images)

La labor de Melania Trump en este ámbito ha recibido el reconocimiento público de funcionarios rusos y la atención de organismos internacionales.

La intervención de Melania Trump fue reconocida públicamente por funcionarios rusos y estadounidenses (Europa Press)

La controversia sobre los menores trasladados ha motivado llamados de organismos de derechos humanos para que se garantice el respeto de los estándares internacionales y la restitución de los niños a sus familias de origen.

Decenas de menores fueron separados de sus familias como consecuencia directa del conflicto entre Rusia y Ucrania (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images)

Las autoridades estadounidenses han reiterado su compromiso con la protección de la infancia en escenarios de conflicto y han insistido en la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo con Rusia y Ucrania.

Bajo este contexto, hoy la Comisión Europea, en conjunto con Ucrania y Canadá, avanzó en la definición de los lineamientos para apoyar la creación de un tribunal especial que permita responsabilizar a los implicados en los traslados forzados de menores ucranianos a territorio ruso.

Organismos internacionales investigan denuncias sobre traslados forzados de niños a zonas controladas por Rusia (Reuters)

El objetivo de este encuentro es fortalecer la campaña institucional para exigir el retorno de los niños y consolidar una instancia judicial independiente que investigue y atribuya responsabilidades a los involucrados en el traslado forzado de menores desde Ucrania hacia Rusia.

(Con información de EFE y Europa Press)