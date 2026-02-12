Estados Unidos

Rusia y Ucrania devolvieran menores separados por la guerra tras una mediación de Estados Unidos

El proceso recibió reconocimiento internacional y se prevén nuevas repatriaciones a medida que avancen las negociaciones

Guardar
Melania Trump facilitó la reunificación
Melania Trump facilitó la reunificación de menores rusos y ucranianos con sus familias (Reuters)
Rusia y Ucrania devolvieron a menores separados de sus familias en el contexto de la guerra, tras una gestión directa de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La operación, resultado de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y autoridades de ambos países, incluyó la devolución de cinco menores a sus familias en Ucrania y de uno a sus familiares en Rusia.

La comisaria de Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, detalló estos aspectos y agradeció públicamente la participación de la primera dama estadounidense y reconoció el compromiso activo en la reunificación de niños afectados por el conflicto armado.

Maria Lvova-Belova agradeció la participación
Maria Lvova-Belova agradeció la participación de Melania Trump en el proceso (AP)

Melania Trump, a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca, reconoció el esfuerzo conjunto de los gobiernos de Rusia y Ucrania en la restitución de los menores y solicitó a ambas naciones que mantengan y refuercen sus acciones para garantizar el regreso seguro de todos los menores desplazados.

La mediación de Melania Trump lleva meses de desarrollo. En agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó en mano al presidente ruso, Vladímir Putin, una carta firmada por la primera dama durante un encuentro en Alaska, en la que solicitaba la protección de los menores afectados por el conflicto.

Donald Trump entregó a Putin
Donald Trump entregó a Putin una carta de Melania Trump solicitando la protección de niños ucranianos (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Luego, en octubre, Melania Trump comunicó que sus gestiones y contactos directos con Putin habían facilitado el regreso de ocho niños ucranianos a sus familias, y en diciembre se concretó el retorno de otros siete menores a sus hogares.

El nuevo acuerdo constituye el tercer operativo coordinado que logra la reunificación de menores separados por la guerra, en respuesta a la insistencia internacional sobre la protección de los derechos de la infancia en zonas de conflicto.

La última operación permitió que
La última operación permitió que seis niños se reencontraran con sus familias tras meses de separación (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images)

La labor de Melania Trump en este ámbito ha recibido el reconocimiento público de funcionarios rusos y la atención de organismos internacionales.

La intervención de Melania Trump
La intervención de Melania Trump fue reconocida públicamente por funcionarios rusos y estadounidenses (Europa Press)

La controversia sobre los menores trasladados ha motivado llamados de organismos de derechos humanos para que se garantice el respeto de los estándares internacionales y la restitución de los niños a sus familias de origen.

Decenas de menores fueron separados
Decenas de menores fueron separados de sus familias como consecuencia directa del conflicto entre Rusia y Ucrania (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images)

Las autoridades estadounidenses han reiterado su compromiso con la protección de la infancia en escenarios de conflicto y han insistido en la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo con Rusia y Ucrania.

Bajo este contexto, hoy la Comisión Europea, en conjunto con Ucrania y Canadá, avanzó en la definición de los lineamientos para apoyar la creación de un tribunal especial que permita responsabilizar a los implicados en los traslados forzados de menores ucranianos a territorio ruso.

Organismos internacionales investigan denuncias sobre
Organismos internacionales investigan denuncias sobre traslados forzados de niños a zonas controladas por Rusia (Reuters)

El objetivo de este encuentro es fortalecer la campaña institucional para exigir el retorno de los niños y consolidar una instancia judicial independiente que investigue y atribuya responsabilidades a los involucrados en el traslado forzado de menores desde Ucrania hacia Rusia.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosRusiaUcraniaMelania TrumpNiños ucranianos

Últimas Noticias

Las principales redes sociales aceptan una evaluación independiente sobre su seguridad para adolescentes

El compromiso de las mayores plataformas digitales permite que expertos analicen sus políticas y herramientas, en medio de crecientes demandas sociales y legales por asegurar un entorno digital más protegido para los jóvenes

Las principales redes sociales aceptan

Estados Unidos anunció el fin de las redadas migratorias en Minnesota

El gobierno federal confirma el retiro progresivo de sus agentes tras la realización de miles de arrestos, mientras los líderes estatales y activistas advierten que los efectos sobre la comunidad aún persisten

Estados Unidos anunció el fin

Retiran más de 2.200 vehículos eléctricos por riesgo de incendio en la batería

La medida preventiva alcanza a unidades fabricadas entre 2020 y 2021, luego de que una investigación detectara una falla de origen en componentes de alto voltaje

Retiran más de 2.200 vehículos

Un popular festival de bagels se celebra por primera vez en Los Ángeles

La edición inaugural del evento, originado en Nueva York, reúne a panaderos, chefs y público en el pabellón de Koreatown, donde se harán degustaciones, competencias y actividades dedicadas a la cultura del bagel en la ciudad

Un popular festival de bagels

La esquiadora olímpica Breezy Johnson habló por primera vez sobre la obtención de su medalla de oro y cómo logró repararla tras haberse roto

El triunfo de la deportista estadounidense en el descenso femenino de los Juegos de Invierno estuvo marcado por el incidente técnico con el galardón tras la premiación

La esquiadora olímpica Breezy Johnson

TECNO

Conoce el perro robot que

Conoce el perro robot que usa inteligencia artificial para cuidar la salud de los cultivos

El escritorio remoto de Windows: la función útil que puede abrir la puerta a los hackers

Nintendo Switch 2: Resident Evil Requiem confirma menor tamaño de descarga para los usuarios de la consola portátil

Elon Musk le dice adiós a colonizar Marte por el momento, ahora su plan es la Luna

La palabra que debes evitar al contestar una llamada desconocida o puedes caer en estafas

ENTRETENIMIENTO

Los dos primeros conciertos de

Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines

A más de 20 años de Star Wars: así fue el reencuentro entre “Anakin” y el joven “Boba Fett” que emocionó a los fanáticos

Zoe Saldaña donará 2500 dólares mensuales a la familia de James Van Der Beek tras la muerte del actor

El insólito ritual entre Tessa Thompson y Michael B. Jordan: “Él me videollama sin avisar, es lindo pero desafiante”

Creador de ‘Dawson’s Creek’ rinde homenaje a James Van Der Beek: “Me faltan las palabras”

MUNDO

Condenaron a 18 años de

Condenaron a 18 años de prisión a un ex cuidador infantil de una guardería en Londres por abusos sexuales y producción de pornografía

Montañas, cuevas simuladas y casi 25 kilómetros bajo tierra en Noruega: así es Lærdal, el túnel más largo del mundo

El primer ministro de Canadá visitará Tumbler Ridge tras la masacre escolar

El Vaticano amenazó con excomulgar a la Fraternidad San Pío X si consagra obispos sin aval papal

El Ejército de Siria tomó el control de la base de Al Tanf tras la retirada de Estados Unidos