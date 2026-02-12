Rusia y Ucrania devolvieran menores separados por la guerra tras una mediación de Estados Unidos

La operación, resultado de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y autoridades de ambos países, incluyó la devolución de cinco menores a sus familias en Ucrania y de uno a sus familiares en Rusia.
La comisaria de Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, detalló estos aspectos y agradeció públicamente la participación de la primera dama estadounidense y reconoció el compromiso activo en la reunificación de niños afectados por el conflicto armado.
Melania Trump, a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca, reconoció el esfuerzo conjunto de los gobiernos de Rusia y Ucrania en la restitución de los menores y solicitó a ambas naciones que mantengan y refuercen sus acciones para garantizar el regreso seguro de todos los menores desplazados.
La mediación de Melania Trump lleva meses de desarrollo. En agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó en mano al presidente ruso, Vladímir Putin, una carta firmada por la primera dama durante un encuentro en Alaska, en la que solicitaba la protección de los menores afectados por el conflicto.
Luego, en octubre, Melania Trump comunicó que sus gestiones y contactos directos con Putin habían facilitado el regreso de ocho niños ucranianos a sus familias, y en diciembre se concretó el retorno de otros siete menores a sus hogares.
El nuevo acuerdo constituye el tercer operativo coordinado que logra la reunificación de menores separados por la guerra, en respuesta a la insistencia internacional sobre la protección de los derechos de la infancia en zonas de conflicto.
La labor de Melania Trump en este ámbito ha recibido el reconocimiento público de funcionarios rusos y la atención de organismos internacionales.
La controversia sobre los menores trasladados ha motivado llamados de organismos de derechos humanos para que se garantice el respeto de los estándares internacionales y la restitución de los niños a sus familias de origen.
Las autoridades estadounidenses han reiterado su compromiso con la protección de la infancia en escenarios de conflicto y han insistido en la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo con Rusia y Ucrania.
Bajo este contexto, hoy la Comisión Europea, en conjunto con Ucrania y Canadá, avanzó en la definición de los lineamientos para apoyar la creación de un tribunal especial que permita responsabilizar a los implicados en los traslados forzados de menores ucranianos a territorio ruso.
El objetivo de este encuentro es fortalecer la campaña institucional para exigir el retorno de los niños y consolidar una instancia judicial independiente que investigue y atribuya responsabilidades a los involucrados en el traslado forzado de menores desde Ucrania hacia Rusia.
(Con información de EFE y Europa Press)