Estados Unidos

Estos 11 estados de EEUU se ven afectados por intensas nevadas con acumulaciones y vientos fuertes

Expertos señalan que estas tormentas podrían reducir temporalmente el riesgo de incendios forestales en regiones afectadas

Guardar
Las tormentas de nieve impactan
Las tormentas de nieve impactan a 11 estados de Estados Unidos con alertas meteorológicas activas, según el Servicio Meteorológico Nacional. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Una serie de sistemas invernales impacta a gran parte de Estados Unidos desde el lunes 9 de febrero de 2026, con tormentas de nieve que han activado alertas meteorológicas en al menos 11 estados, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las advertencias afectan principalmente regiones del oeste y noreste, con previsiones de importantes acumulaciones de nieve en zonas montañosas, cierres de carreteras y potenciales interrupciones en servicios esenciales.

Según reportó Newsweek en base a fuentes oficiales, las regiones más expuestas incluyen California, con una alerta activa para la Sierra Nevada que podría extenderse hasta el miércoles 11 de febrero. El NWS ha especificado que las acumulaciones de nieve en este sector podrían oscilar entre 15 y 60 centímetros (6 a 24 pulgadas), mientras que los vientos alcanzarían velocidades de hasta 80 kilómetros por hora (50 millas por hora). Otras áreas bajo advertencia incluyen partes de Idaho, Wyoming, Utah, Nueva York, Vermont, Maine y New Hampshire, donde las previsiones apuntan a un escenario similar, según datos de AccuWeather y actualizaciones del NWS.

El contexto climático de la región ya presentaba antecedentes de sequía, lo que otorga un valor estratégico a estas precipitaciones para la recuperación de embalses en el oeste estadounidense. De acuerdo con Newsweek, expertos destacan que la magnitud de las tormentas podría modificar el panorama hídrico de California, aunque persisten los riesgos para la seguridad vial y la continuidad de los servicios públicos.

¿Cuáles son los estados de Estados Unidos con alertas por tormentas de nieve esta semana?

El NWS ha confirmado que, desde el lunes 9 de febrero, California, Idaho, Wyoming, Utah, Colorado, Nueva York, Vermont, Maine, New Hampshire, Connecticut y Massachusetts se encuentran bajo algún tipo de advertencia meteorológica invernal. Las alertas varían desde avisos por acumulaciones leves de nieve hasta advertencias de tormenta invernal con riesgos elevados para el transporte y la vida cotidiana.

En la Sierra Nevada de California, el pronóstico indica una acumulación máxima de 60 centímetros en elevaciones superiores a los 2.000 metros, junto con vientos que podrían superar los 64 kilómetros por hora. Según el NWS de Hanford, “viajar podría ser muy difícil o imposible. Las condiciones peligrosas podrían afectar los desplazamientos del martes por la mañana y por la noche”.

En el noreste, los estados de Nueva York, Vermont y New Hampshire mantienen avisos por nieve que, en zonas elevadas, podrían llegar a los 25 centímetros (10 pulgadas), cifra relevante para la región. Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de lluvias heladas y visibilidad reducida, lo que incrementa el riesgo en las rutas más transitadas.

California y la Sierra Nevada
California y la Sierra Nevada enfrentan acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros y vientos superiores a los 80 km/h, con cierres de carreteras previstos. (AP Photo/Matt Rourke)

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional ante las nevadas intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional ha instado a la población de los estados afectados a seguir las actualizaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo de las tormentas. En el oeste, la recomendación incluye no utilizar pasos de montaña como el Donner Pass, donde se espera una de las mayores acumulaciones de nieve de la temporada.

De acuerdo con las autoridades, los residentes deben contar con reservas de agua, alimentos y suministros médicos para varios días, ante la posibilidad de cortes de energía o bloqueos de caminos. Las oficinas de emergencia estatales han reforzado la presencia de equipos de rescate en áreas críticas, especialmente en regiones rurales o aisladas.

El NWS ha reiterado que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y que es fundamental consultar las fuentes oficiales antes de planificar cualquier desplazamiento. En caso de emergencia, las líneas de asistencia estatales permanecen activas para atender incidentes relacionados con la tormenta.

¿Por qué es importante esta ola de nieve para el oeste de Estados Unidos?

Las tormentas actuales llegan tras varios meses de déficit hídrico en California y otros estados del oeste. Según Newsweek, la acumulación de nieve en la Sierra Nevada resulta esencial para la recarga de embalses y el suministro de agua durante la primavera y el verano.

La acumulación de nieve también incide en el control de incendios forestales, ya que la humedad contribuye a reducir el riesgo de focos activos durante la temporada seca. Expertos citados por Newsweek subrayan que, aunque las tormentas aportan alivio a la sequía, también incrementan los riesgos de avalanchas, inundaciones y deslaves en zonas de montaña.

La NOAA ha reportado que los embalses de California se mantienen por debajo del promedio histórico, por lo que la llegada de sistemas invernales como el actual representa una oportunidad para mejorar la disponibilidad de agua en los próximos meses.

La acumulación de nieve en
La acumulación de nieve en la Sierra Nevada es clave para la recarga de embalses y el suministro de agua en California tras meses de sequía. (AP foto/Amanda Swinhart)

¿Cómo impactan las tormentas de nieve en el transporte y los servicios públicos?

El transporte se ha visto afectado en múltiples estados, donde las autoridades han decretado cierres parciales de carreteras y restricciones para vehículos pesados en zonas de alta montaña. El NWS ha advertido que las ráfagas de viento y la reducción de la visibilidad representan un peligro para la circulación, tanto en autopistas interestatales como en rutas locales.

Las compañías eléctricas han alertado sobre la posibilidad de interrupciones temporales en el suministro debido a la caída de árboles y la acumulación de nieve sobre las líneas. En las zonas más expuestas, las autoridades han dispuesto refugios temporales y han solicitado a la ciudadanía limitar el uso de la red eléctrica durante los periodos más críticos.

Instituciones educativas en Vermont, Nueva York y California han anunciado la suspensión de clases presenciales, mientras que el transporte público opera con frecuencias reducidas en las áreas bajo alerta.

¿Qué diferencias existen entre las regiones afectadas?

El impacto de las tormentas es desigual según la altitud y la ubicación geográfica. En California, la acumulación máxima de nieve se concentra en las áreas montañosas, mientras que en el noreste los registros más elevados corresponden a los Adirondacks, las Montañas Verdes y las Montañas Blancas. En Idaho, Wyoming y Utah, el mayor riesgo se asocia a los corredores montañosos y las zonas rurales.

Las zonas urbanas, salvo excepciones, han experimentado acumulaciones menores, aunque la presencia de lluvias heladas ha generado condiciones peligrosas para el tráfico y el desplazamiento peatonal. El NWS ha informado que el pronóstico para el centro, medio oeste y sur del país es de tiempo seco, sin acumulaciones de nieve relevantes esta semana.

Las autoridades estatales refuerzan los
Las autoridades estatales refuerzan los equipos de rescate en áreas críticas ante riesgos de avalanchas, inundaciones y deslaves en zonas montañosas. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

¿Qué se puede esperar en los próximos días?

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y de AccuWeather coinciden en que las condiciones invernales persistirán hasta el jueves 12 de febrero, con una disminución paulatina de la intensidad de las tormentas. Las autoridades monitorean la evolución de los sistemas y mantienen las alertas vigentes hasta que se confirme el fin de las precipitaciones y la normalización de los servicios.

La vigilancia se mantiene sobre los niveles de los embalses, el estado de las carreteras y la continuidad de los servicios públicos. Las autoridades han subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y restablecer la movilidad en las áreas afectadas una vez que las condiciones lo permitan.

Temas Relacionados

Alerta InvernalTormenta de NieveClimaNieveestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Quiénes son los mayores filántropos de Estados Unidos y cuánto dinero donaron en su vida

Empresarios como Jeff Bezos, Sergey Brin, y Mark Zuckerberg, junto a sus familias, concentran importantes recursos en proyectos de investigación, educación y medio ambiente, definiendo nuevas tendencias en el destino y naturaleza de las donaciones

Quiénes son los mayores filántropos

Benjamin Netanyahu se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca para tratar las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán

El encuentro estará centrado en discutir la limitación del programa nuclear iraní, el control sobre los misiles balísticos y el fin del apoyo de Teherán a grupos armados de la región

Benjamin Netanyahu se reúne con

Informe anual del BID: las remesas desde Estados Unidos a Centroamérica reducen la pobreza estructural y mejoran las condiciones de vida

El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un exhaustivo dossier de 42 páginas que ratifica la importancia que tiene el trabajo de los inmigrantes para las familias que viven en América Central

Informe anual del BID: las

La ampliación de las licencias de EEUU permitiría que la producción petrolera venezolana recupere niveles previos al bloqueo en 2026

La Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos informó que para mediados de este año Venezuela podría producir entre 1,1 millones y 1,2 millones de barriles de crudo diarios

La ampliación de las licencias

Detuvieron a una persona para interrogarla por el secuestro de la madre de la periodista Savannah Guthrie en Arizona

El departamento indicó que la detención ocurrió el martes, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre la identidad del individuo ni sobre su vínculo con el caso. Tampoco quedó claro si el interrogado es el mismo que aparece en videos de vigilancia difundidos por el FBI

Detuvieron a una persona para

TECNO

“El mundo está en peligro

“El mundo está en peligro por la inteligencia artificial”, advirtió un investigador de seguridad de IA tras su renuncia a Anthropic

Lista de códigos de Free Fire para el 11 de febrero y cómo canjearlos

Xuper TV y Magis TV dejan de funcionar tras un bloqueo judicial masivo en Argentina

Llegan siete juegos gratis a PS5 sin necesidad PlayStation Plus: cómo descargarlos

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

ENTRETENIMIENTO

El medio tiempo de Bad

El medio tiempo de Bad Bunny atrae a una audiencia récord en el Super Bowl

Salvador: La serie de Netflix que explora la radicalización en Madrid

La historia del hijo de Pablo Escobar: una infancia desconocida desde una óptica nunca antes vista

Kaley Cuoco reflexionó sobre su presente y pasado en The Big Bang Theory: “Hablo de la serie con mucho cariño, pero nunca volvería”

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

MUNDO

La Unión Europea aprobó un

La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para fortalecer la defensa de Ucrania

La primavera árabe inconclusa de Egipto: del autoritarismo de Mubarak a la represión fortalecida bajo Abdelfatah al Sisi

Taipei dice que el objetivo final de China es la aniquilación de Taiwán

Masacre en una escuela de Canadá: los alumnos se atrincheraron en sus aulas y llamaron a sus familias

Zelensky planea llamar a elecciones y hacer un referéndum sobre el acuerdo de paz con Rusia