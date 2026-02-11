Estados Unidos

El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos resaltó el protagonismo de América Latina en los nuevos acuerdos bilaterales sobre los minerales críticos

Caleb Orr precisó que el objetivo estadounidense consiste en alcanzar una “red global de naciones afines para llevar a cabo los suministros”

Guardar
Los acuerdos buscan reducir la
Los acuerdos buscan reducir la dependencia global de China en el suministro de minerales estratégicos (Reuters)

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, encabezó hoy una conferencia de prensa en la que expuso los resultados de la reciente reunión Ministerial de Minerales Críticos celebrada en Washington el pasado 4 de febrero, en torno a los respectivos países de América Latina.

En la conferencia de prensa de hoy, Orr precisó que el objetivo estadounidense consiste en alcanzar una “red global de naciones afines para llevar a cabo los suministros” y confirmó la concreción de acuerdos bilaterales con varios países de la región.

Orr destacó la importancia de
Orr destacó la importancia de alianzas bilaterales para asegurar el suministro de minerales críticos en la región

El gobierno estadounidense ha comprometido más de USD 30.000 millones en cartas de interés, inversiones y préstamos para reforzar estos proyectos, en asociación con el sector privado.

Bajo este contexto, Caleb Orr repasó la situación y los avances alcanzados con distintos países de la región, destacando el papel estratégico que cada uno desempeña en la agenda de minerales críticos de Estados Unidos.

Los minerales críticos son esenciales
Los minerales críticos son esenciales para la tecnología, la energía y la industria moderna (Chinatopix vía AP, Archivo)

Al referirse al caso de Brasil, detalló que Estados Unidos lo considera como un socio esencial para la construcción de cadenas resilientes de minerales críticos y que la cooperación cuenta con el respaldo de la US International Development Finance Corporation (DFC), que ya financia proyectos como Sarah Verde y Clara Project en tierras raras.

Los marcos bilaterales establecen mecanismos de cooperación para enfrentar desafíos de precios, promover el desarrollo, cerrar brechas en las cadenas de suministro y facilitar el financiamiento de proyectos estratégicos.

Respecto a Venezuela, el funcionario remarcó que tiene un gran potencial y que posee reservas valiosas de petróleo y minerales críticos como bauxita, níquel, oro y tierras raras.

El níquel es un componente
El níquel es un componente fundamental en la fabricación de baterías y acero inoxidable (Reuters)

A su vez, Orr explicó que la política de Estados Unidos hacia Venezuela se basa en un enfoque de tres etapas. Primero, busca estabilizar la situación del país y garantizar que los beneficios del petróleo y otros recursos lleguen realmente a la población.

En segundo lugar, apunta a respaldar la recuperación económica y el desarrollo de los minerales críticos para que estos recursos generen ingresos que favorezcan a los venezolanos. Finalmente, el objetivo es acompañar una transición que permita alcanzar estabilidad, prosperidad y fortalecer las instituciones en Venezuela.

Estados Unidos está muy atento
Estados Unidos está muy atento al gobierno de transición de Venezuela, comandado por Delcy Rodriguez (Reuters)

Por otro lado, en cuanto a Ecuador, Orr indicó que en Estados Unidos están muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con ese país, que posee reservas críticas de cobre y oro.

Además, añadió: “Estamos orgullosos de poder trabajar con el gobierno y que hayan beneficios mutuos”, y confirmó la firma de un acuerdo bilateral para avanzar en proyectos externos y facilitar inversiones estadounidenses.

Estados Unidos esta muy contento
Estados Unidos esta muy contento con trabajar con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa

Según el Departamento de Estado, esta iniciativa de la firma del entendimiento representa un esfuerzo inédito para posicionar a Estados Unidos como líder en la diplomacia vinculada a minerales críticos, buscando reducir la influencia de China y garantizar el abastecimiento seguro de insumos esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Por último, sobre el caso de Argentina, Orr señaló que el acuerdo con Buenos Aires ha generado oportunidades económicas con Estados Unidos en el área de minerales críticos y destacó el rol del liderazgo de Javier Milei en este proceso.

Bajo el liderazgo de Milei,
Bajo el liderazgo de Milei, Argentina amplió su cooperación con la administración Trump (Reuters)

Además, explicó que el alcance del acuerdo es amplio, ya que permite impulsar proyectos conjuntos y que Argentina se beneficie tanto de los precios internacionales como del crecimiento de la demanda mundial de minerales como el cobre y los recursos vinculados a la electricidad.

Temas Relacionados

Estados UnidosCaleb OrrMinerales críticos

Últimas Noticias

Se emite una advertencia a 400.000 personas y se les pide permanecer en sus casas por vientos peligrosos

Las ráfagas alcanzaron hasta 112 km/h en zonas del sur de California, con riesgo de caída de árboles, daños estructurales y cortes en el suministro eléctrico, según el Servicio Meteorológico Nacional

Se emite una advertencia a

Estos son los destinos turísticos más acogedores de Estados Unidos, según millones de reseñas

La clasificación se elaboró tras analizar más de 370 millones de opiniones verificadas recopiladas por una plataforma global de viajes

Estos son los destinos turísticos

El déficit y la deuda de Estados Unidos superarán máximos históricos en la próxima década

El informe de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso proyecta que el endeudamiento público alcanzará el 120% del PIB, impulsado por mayores gastos en programas sociales e intereses, y efectos de recientes medidas legislativas

El déficit y la deuda

Cuánto tiempo se tarda en obtener la Green Card por matrimonio en EEUU este 2026

Los plazos oficiales divulgados por el USCIS muestran demoras prolongadas que impactan a parejas con trámites dentro y fuera del país

Cuánto tiempo se tarda en

Nueva York acaba de ser clasificado como uno de los mejores estados para solteros

La reciente evaluación de WalletHub señala que la entidad se destaca por su vida social activa, gran cantidad de opciones de ocio y alta concentración de adultos sin pareja, factores que favorecen la facilidad para conocer gente nueva

Nueva York acaba de ser

TECNO

India exige etiquetas obligatorias en

India exige etiquetas obligatorias en contenido generado por IA

Rutas para el amor: elige el auto que mejor combina con tu pareja en tecnología y diseño

Tres ingenieras peruanas que están transformando el futuro en tecnología y desarrollo latino

Juegos gratis en Epic Games: cómo descargarlos desde la tienda

Comprar un Nokia 1100 hoy sí es posible: cómo hacerlo y cuánto vale

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Skeletor: así

El regreso de Skeletor: así será el villano de Masters del Universo interpretado por Jared Leto

La esposa de James Van Der Beek difunde una campaña de GoFundMe para recaudar 500 mil dólares, tras la muerte del actor

Luto en Hollywood por James Van Der Beek: Sarah Michelle Gellar, Chad Michael Murray y más famosos reaccionan a la muerte del actor

James Van der Beek: así vivió su lucha contra el cáncer

Zayn Malik sorprendió con una confesión sobre su relación con Gigi Hadid y generó asombro entre sus fans

MUNDO

La Unión Europea identificó dos

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego

La flota fantasma de Rusia transitó aguas danesas casi a diario durante 2025

Zelensky descartó celebrar elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego

Tiroteo en Canadá: la policía identificó a la atacante como una mujer trans de 18 años con problemas de salud mental

Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y ratificó que busca un acuerdo con Irán por su programa nuclear