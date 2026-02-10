Mujer fue capturada escondiendo una especie en peligro de extinción en sus pantalones en un estado de EEUU

Las autoridades detectaron la extracción ilegal de abulón gracias a la vigilancia con telescopio en las zonas intermareales del condado de Mendocino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer fue citada por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) tras ser descubierta en el Van Damme State Park, en el condado de Mendocino, con dos ejemplares de abulón en peligro crítico ocultos en su vestimenta, según informaron fuentes oficiales el 5 de febrero de 2025. La extracción de abulón está prohibida en todo California, y este caso refuerza la vigilancia sobre las especies marinas amenazadas en la costa oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte difundido por el CDFW, la intervención se originó tras la observación directa de un agente que, utilizando un telescopio de largo alcance, detectó a la mujer y a un acompañante recolectando especies marinas en la zona intermareal. El agente presenció cómo la mujer ocultaba un organismo marino en sus pantalones, lo que motivó una inspección en el estacionamiento del parque. Durante la revisión, la involucrada entregó voluntariamente dos ejemplares de abulón, uno durante la inspección inicial y el segundo tras la llegada de una agente femenina, según precisó el organismo estatal.

En la región, la extracción de abulón ha sido objeto de estrictas regulaciones desde 2017 a raíz de la drástica disminución de las poblaciones, una situación agravada por la pérdida de hábitats marinos y fenómenos climáticos adversos. Las siete especies de abulón presentes en la costa del Pacífico estadounidense están catalogadas como “en peligro crítico” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La prohibición sobre la captura de abulón en California se extenderá, como mínimo, hasta 2036, conforme a la normativa vigente, según informaron las autoridades estatales y documentos públicos de regulación pesquera.

¿Por qué está prohibida la extracción de abulón en California?

La Comisión de Pesca y Caza de California determinó el cierre total de la pesca recreativa y comercial de abulón en 2017 debido a la caída abrupta de las poblaciones. Este colapso resultó del impacto combinado de olas de calor marinas y el declive de los bosques de kelp, el principal alimento de la especie. El CDFW sostiene que la recuperación natural del abulón depende de la restauración de estos hábitats y del mantenimiento de la veda, que seguirá vigente al menos hasta el 11 de abril de 2036.

Según el reglamento estatal, cualquier persona que capture, posea o comercialice abulón incurre en una infracción grave. La legislación autoriza multas que pueden alcanzar los 40.000 dólares estadounidenses y penas de prisión de hasta un año para quienes vulneren la normativa, de acuerdo con la información publicada por el CDFW. Solo el personal autorizado puede manipular abulón en contextos científicos o de conservación.

La captura, posesión o venta de abulón en California está prohibida hasta al menos 2036 debido al colapso de las poblaciones y la normativa vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se detectó el caso y qué procedimiento siguieron las autoridades?

El agente del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California utilizó un telescopio de largo alcance para vigilar actividades en la zona intermareal del Van Damme State Park. Observó a una mujer y a un hombre recolectando erizos de mar púrpura, especie que también está sujeta a regulación. El agente presenció la acción de ocultar un abulón y, al interceptar a los sospechosos en el estacionamiento del parque, procedió a revisar sus pertenencias y licencias.

Durante la inspección, la mujer entregó un primer ejemplar de abulón que llevaba en sus pantalones. Ante la sospecha de que podía ocultar más ejemplares, el agente solicitó la presencia de una colega femenina para realizar una inspección adicional. En ese momento, la implicada entregó un segundo ejemplar. El acompañante fue inspeccionado y se constató que no portaba especies protegidas, por lo que no fue sancionado, según el reporte oficial del CDFW.

¿Cuál es la situación actual del abulón en la costa oeste de Estados Unidos?

El abulón es un molusco marino que durante décadas sustentó una industria pesquera y gastronómica en la región. Actualmente, las siete especies presentes en la costa del Pacífico, incluida la variedad roja (Haliotis rufescens), están catalogadas como “críticamente amenazadas” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El declive poblacional ha sido atribuido a factores como el aumento de la temperatura marina, enfermedades y la pérdida de bosques de kelp, de acuerdo con los informes anuales del CDFW.

La pesca recreativa y comercial de abulón se encuentra suspendida en California desde 2017 y la veda se ha prolongado debido a la lentitud en la recuperación de las poblaciones. El CDFW revisa periódicamente la situación del recurso y publica actualizaciones en sus plataformas digitales. Las autoridades recuerdan que la captura de abulón, en cualquier cantidad, está prohibida en todo el territorio estatal.

El abulón está catalogado como 'en peligro crítico' por la UICN y todas sus especies han sufrido un drástico declive por pérdida de hábitat y clima adverso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sanciones y medidas de control existen contra la pesca ilegal de abulón?

La legislación de California clasifica la extracción ilegal de abulón como una infracción severa. El Código de Regulaciones de California establece que las sanciones pueden incluir multas de hasta 40.000 dólares y un año de prisión. Además, el CDFW cuenta con un sistema de denuncias confidenciales (CalTIP) y patrullajes regulares en las áreas costeras para detectar y sancionar actividades ilícitas vinculadas a especies marinas protegidas.

En el caso registrado en el Van Damme State Park, la mujer fue citada por la autoridad competente, en cumplimiento de los procedimientos establecidos. Las autoridades advierten que la vigilancia se ha fortalecido en los últimos años y que la colaboración ciudadana es clave para proteger la biodiversidad marina.

¿Qué impacto tiene el control sobre la pesca ilegal de abulón?

El seguimiento y sanción de la pesca ilegal de abulón busca preservar la integridad ecológica de los ecosistemas marinos del Pacífico. Según el CDFW, la recuperación de la especie depende de la reducción de las capturas no autorizadas y de la restauración de los hábitats marinos. La existencia de vedas prolongadas responde a la necesidad de proteger poblaciones en estado crítico, una política respaldada por la comunidad científica y organismos internacionales de conservación.

Las campañas de información y educación ambiental se suman a los controles estatales. El CDFW difunde material informativo sobre la importancia de respetar la veda, y mantiene canales de denuncia abiertos para la ciudadanía. La entidad recuerda que la protección del abulón es prioritaria y que cualquier infracción será sancionada conforme a la normativa vigente.

¿Qué puede esperar la población tras este tipo de intervenciones?

La citación de la mujer por extracción ilegal de abulón refuerza el mensaje de tolerancia cero frente a la captura de especies en peligro crítico en California. Las autoridades estatales mantienen la veda sobre el abulón y otras especies amenazadas, con el objetivo de asegurar su recuperación a largo plazo. Las inspecciones y patrullajes continuarán en zonas costeras, y el CDFW exhorta a la población a respetar las restricciones y colaborar con la protección del patrimonio natural del estado.