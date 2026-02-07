Este barrio de Miami atrae a multimillonarios con casas que superan los 100 millones de dólares

Las compras inmobiliarias de lujo en Coconut Grove impulsan precios récord y transforman el mercado residencial de Miami. (REUTERS/Marco Bello)

Las adquisiciones inmobiliarias de alto valor en Coconut Grove, un barrio tradicional de Miami, han registrado cifras sin precedentes desde diciembre de 2025. Ejecutivos tecnológicos y financieros, como Larry Page y Ken Griffin, han realizado compras de viviendas por más de 100 millones de dólares en la zona, modificando el mercado residencial y desplazando el promedio de precios a niveles históricos. El fenómeno afecta tanto a residentes locales como a inversores nacionales y extranjeros, en un contexto de migración de grandes fortunas hacia Florida.

De acuerdo con datos de The Wall Street Journal, el valor promedio de vivienda unifamiliar en Coconut Grove alcanzó los 2,35 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, más del doble respecto a los 995.000 dólares registrados en el mismo periodo de 2019. Este auge de precios está vinculado a operaciones de compra protagonizadas por figuras internacionales del sector tecnológico, financiero y deportivo.

El desarrollo de complejos residenciales de lujo y la llegada de compradores de alto perfil han redefinido la estructura urbana y social de Coconut Grove, que durante décadas mantuvo un perfil discreto y bohemio. El medio detalla que el barrio, históricamente apartado de los focos turísticos, se ha convertido en un destino codiciado por su privacidad, acceso a marinas y proximidad a centros financieros.

¿Quiénes son los nuevos compradores de lujo en Coconut Grove?

Los registros públicos identifican a Larry Page, cofundador de Google, como uno de los protagonistas del cambio inmobiliario. Desde diciembre de 2025, Page completó la adquisición de tres propiedades a orillas de la bahía de Biscayne por una suma superior a 188 millones de dólares. Entre ellas destaca la residencia “Banyan Ridge”, adquirida por 101,5 millones de dólares, y dos inmuebles colindantes, uno por 71,9 millones y otro por 15 millones de dólares.

A estos movimientos se suma Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, quien estableció un récord en 2022 con la compra de una mansión en el barrio por 106,9 millones de dólares. The Wall Street Journal atribuye la operación a la búsqueda de privacidad y cercanía a la nueva sede de Citadel en el distrito Brickell de Miami.

El empresario Jorge Mas, copropietario del equipo Inter Miami, también realizó una venta destacada: un terreno frente al mar por aproximadamente 100 millones de dólares, según The Wall Street Journal. Estas operaciones han situado a Coconut Grove como uno de los mercados más exclusivos del país.

¿Cómo han evolucionado los precios de las viviendas en Coconut Grove?

La escalada de precios en Coconut Grove se refleja en los datos de la firma de tasaciones Miller Samuel, recogidos por The Wall Street Journal. El valor medio de las casas unifamiliares creció un 205,8% entre 2019 y 2025, mientras que el precio promedio de los condominios aumentó un 93,5%, alcanzando 1,7 millones de dólares al cierre del último trimestre de 2025.

Agentes inmobiliarios consultados por The Wall Street Journal coinciden en que el mercado enfrenta una demanda sostenida y una oferta limitada, especialmente en el segmento de viviendas frente al mar. “Una casa de 10 millones de dólares ahora cotiza en 50 millones”, explicó Jill Balli, representante de ONE Sotheby’s International Realty, en declaraciones al medio estadounidense.

La competencia entre compradores locales y foráneos ha intensificado la presión sobre el mercado y ha dado lugar a la formación de lotes de mayor tamaño mediante la compra consolidada de propiedades contiguas.

¿Cuáles son los factores que impulsan la demanda inmobiliaria en Coconut Grove?

El atractivo de Coconut Grove radica en su combinación de privacidad, baja densidad y ubicación estratégica. El barrio se sitúa cerca del centro de Miami y del distrito financiero de Brickell, lo que facilita el acceso a oficinas corporativas y servicios de alto nivel, de acuerdo con The Wall Street Journal. Además, la presencia de colegios privados reconocidos, como Ransom Everglades School y Carrollton School of the Sacred Heart, suma valor al entorno residencial.

La transformación del barrio comenzó hace una década con la renovación de espacios comerciales como CocoWalk y la aparición de condominios de lujo, como Grove at Grand Bay, diseñado por Bjarke Ingels y terminado en 2016. El desarrollador David Martin, de la firma Terra, explicó a The Wall Street Journal que la llegada de este tipo de residencias atrajo a compradores que antes solo consideraban otras zonas de Miami.

La migración de familias y capital desde ciudades como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco se aceleró tras la pandemia de Covid-19, impulsada por la búsqueda de mayor espacio, clima cálido y ventajas fiscales.

¿Qué cambios urbanos y demográficos enfrentan los residentes?

El auge inmobiliario ha modificado la configuración urbana de Coconut Grove. Inicialmente caracterizado por casas de baja altura y lotes pequeños, el barrio presencia ahora la consolidación de propiedades y el desarrollo de residencias de mayores dimensiones para satisfacer la demanda del segmento de lujo.

La inversión en proyectos emblemáticos, como el condominio Four Seasons desarrollado por Ugo Colombo y Nadim Ashi, marca una nueva etapa. Los penthouses de este complejo se ofrecen en conjunto por un valor estimado de 120 millones de dólares, cifra que supera todos los registros históricos del área.

El perfil de los nuevos residentes está dominado por ejecutivos tecnológicos, empresarios financieros y figuras del deporte. Según agentes citados por The Wall Street Journal, la oferta limitada de propiedades de alto valor ha generado listas de espera y una competencia sin precedentes en el sector.

¿Qué impacto tiene el fenómeno en el mercado de Miami y qué se puede esperar?

La transformación de Coconut Grove repercute en el mercado inmobiliario de toda la ciudad. Agentes consultados por The Wall Street Journal señalan que la presión al alza en los precios podría extenderse a otros barrios residenciales de Miami, donde ya se observan movimientos similares de compradores de alto poder adquisitivo.

El incremento de los valores y la llegada de capital internacional alteran la dinámica social del barrio, desplazando a parte de la población tradicional y generando desafíos en materia de acceso a la vivienda. Las autoridades y desarrolladores monitorean la evolución del fenómeno, que se inscribe en una tendencia más amplia de migración de grandes fortunas hacia el sur de Florida.

Según declaraciones recopiladas por The Wall Street Journal, agentes inmobiliarios anticipan que la oferta de viviendas de lujo continuará siendo inferior a la demanda en el corto plazo. “La oferta alcanzará la demanda, pero tomará tiempo”, expresó Danny Hertzberg, de Coldwell Banker Realty, citado por el medio estadounidense.

El proceso de cambio residencial en Coconut Grove se mantiene en observación, con la expectativa de que las inversiones en infraestructura, servicios y nuevos desarrollos continúen atrayendo a compradores internacionales y consolidando al barrio como un enclave de referencia en el mercado de lujo de Miami.