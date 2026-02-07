Especies invasoras afectan un mercado alimentario clave y generan pérdidas millonarias en EEUU

El sector agrícola enfrenta altos costos operativos y pérdidas económicas debido al impacto de especies invasoras en arroz y cangrejo de río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productores agrícolas en el sur de Estados Unidos reportan desde finales de 2025 una emergencia por especies invasoras que alteran la producción de arroz y cangrejo de río. El fenómeno afecta principalmente a Louisiana y Texas, donde la llegada masiva del caracol manzana y del delphácido del arroz está generando pérdidas económicas y operativas en dos sectores centrales para la economía local, según reportes de Associated Press.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el LSU AgCenter, el crecimiento poblacional de estas especies en campos inundados obliga a los productores a modificar prácticas agrícolas y asumir mayores costos. El impacto se extiende a lo largo de más de 200 kilómetros cuadrados en Louisiana y amenaza la estabilidad de uno de los principales polos arroceros y de cangrejo de río del país, según Associated Press.

La producción de arroz en Estados Unidos, valorada entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año, depende en gran medida de estos dos estados, que se han especializado en la rotación entre arroz y cangrejo en campos inundados. Según cifras del USDA, alrededor del 45% del arroz estadounidense se exporta, mientras que Louisiana concentra más del 90% de la producción nacional de cangrejo de río.

¿Qué especies invasoras afectan los cultivos de arroz y cangrejo de río?

La presencia del caracol manzana (Pomacea canaliculata) y del delphácido del arroz (Tagosodes orizicolus) ha sido confirmada por el LSU AgCenter y el USDA. El caracol manzana se reproduce rápidamente y consume plantas jóvenes de arroz, además de obstruir trampas para cangrejo de río, lo que reduce la eficiencia de la cosecha y exige tareas adicionales de limpieza. Según Associated Press, la proliferación del caracol provoca que, en algunos campos, los productores encuentren más caracoles que cangrejos de río en las trampas.

El delphácido del arroz es un insecto que debilita las plantas al extraer su savia y transmite virus que afectan el desarrollo del cultivo. El LSU AgCenter indicó que este insecto volvió a detectarse en Louisiana después de más de 70 años, extendiéndose rápidamente por los campos y provocando que algunos agricultores de Texas reportaran pérdidas de hasta la mitad en la segunda cosecha anual.

¿Cuáles son las consecuencias económicas y productivas?

La expansión de estas especies invasoras incrementa los costos de producción y disminuye los ingresos de los agricultores. El USDA estima que el mercado estadounidense de arroz genera entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año, y que aproximadamente el 45% de la cosecha se exporta. La Louisiana Crawfish Promotion and Research Board señala que más del 90% del cangrejo de río estadounidense proviene de Louisiana, con una producción anual de entre 45.000 y 54.000 toneladas (100-120 millones de libras).

El uso de pesticidas está limitado por el riesgo de afectar a los cangrejos de río, lo que restringe las opciones químicas para controlar al caracol manzana. Según datos recogidos por Associated Press, los agricultores deben invertir en mano de obra adicional y métodos manuales para limpiar las trampas y proteger los cultivos, lo que reduce la rentabilidad de las explotaciones.

¿Qué dicen las autoridades y los expertos?

El LSU AgCenter y el USDA han reforzado los programas de monitoreo y capacitación para los productores. Una de las estrategias recomendadas consiste en sembrar arroz en seco y luego inundar los campos, con el fin de fortalecer las plantas antes de la exposición a plagas. También se promueve el uso de redes y trampas especializadas para capturar los organismos invasores, aunque la efectividad es limitada.

Blake Wilson, entomólogo de la LSU AgCenter, advirtió en declaraciones recogidas por Associated Press: “No creo que exista una solución rápida que elimine el problema. Es casi imposible erradicar una especie invasora una vez que se ha establecido en la región”.

La directora del Departamento de Entomología de la Michigan State University, Hannah Burrack, explicó en diálogo con Associated Press: “Cuando uno de estos organismos se vuelve incontrolable, los productores dejan de poder sembrar lo que desean en la misma zona”.

¿Por qué se facilita la expansión de estas plagas?

Las autoridades del USDA y el LSU AgCenter han identificado que el cambio climático contribuye a la expansión de especies invasoras. Inviernos más templados y eventos meteorológicos extremos, como lluvias intensas, favorecen la reproducción y dispersión tanto del caracol manzana como del delphácido del arroz. Associated Press informó que la persistencia de estas condiciones podría ampliar aún más el área afectada y aumentar la frecuencia de los brotes.

¿Cómo impacta esto a los productores y consumidores?

El aumento de costos, la reducción de rendimientos y la necesidad de adaptar las prácticas agrícolas afectan de forma directa a los productores. Según el USDA, la presión sobre la producción de arroz y cangrejo de río puede derivar en cambios en la oferta y en los precios para los consumidores. Las autoridades mantienen activos los programas de monitoreo y asistencia técnica, mientras que el LSU AgCenter desarrolla guías de manejo integrado de plagas.

¿Qué acciones se están implementando para contener la situación?

Las estrategias actuales incluyen:

Siembra de arroz en seco previa a la inundación.

Uso de trampas y redes manuales para capturar caracoles e insectos.

Programas de capacitación y monitoreo coordinados por el LSU AgCenter y el USDA .

Investigación sobre métodos alternativos de control y manejo integrado de plagas.

El USDA y el LSU AgCenter recalcan que la erradicación total de especies invasoras es improbable y que la gestión a largo plazo depende de la detección temprana y de la colaboración entre estados. Los investigadores destacan la importancia de adaptar los sistemas productivos para mitigar el impacto económico y social de estos organismos.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

El avance de las especies invasoras en los campos de Louisiana y Texas continuará generando desafíos para los productores, que deberán ajustar sus estrategias y asumir nuevos costos. Las autoridades federales y estatales seguirán implementando programas de monitoreo y asistencia técnica, mientras se evalúan nuevas soluciones para limitar la expansión de estas plagas y mantener la estabilidad de la producción agrícola en la región.