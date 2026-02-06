Una reconocida marca de pizzas enfrenta caída de ventas y cerrará 250 restaurantes

Pizza Hut anuncia el cierre de 250 sucursales en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026 por bajo rendimiento. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cadena de restaurantes Pizza Hut anunció el cierre de 250 sucursales en Estados Unidos en el primer semestre de 2026, medida que afecta a franquiciados, empleados y consumidores de múltiples regiones del país. Esta decisión surge en el marco de un programa de transformación impulsado por su matriz, Yum! Brands, orientado a optimizar la rentabilidad ante una baja en el desempeño comercial en el mercado estadounidense, según detalló NBC Miami.

De acuerdo con información publicada por ABC News, la empresa confirmó que las sucursales afectadas corresponden a locales identificados como de bajo rendimiento. La comunicación oficial se realizó durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, el 4 de febrero de 2026, momento en que la compañía explicó que esta acción se enmarca en una revisión estratégica en curso sobre el futuro de la marca.

El recorte ocurre en un contexto de descenso de ventas de Pizza Hut a nivel nacional y cambios en la industria de comida rápida. Según reportó USA Today, la cadena enfrenta una mayor competencia y la necesidad de modernizar su oferta, mientras otras marcas del sector adoptan medidas similares para adaptarse a un entorno económico desafiante.

¿Por qué Pizza Hut cierra 250 sucursales en Estados Unidos en 2026?

La decisión de cerrar 250 restaurantes por parte de Pizza Hut responde a la implementación del plan Hut Forward, impulsado por Yum! Brands. Según la presentación realizada por la compañía y recogida por NBC Miami, el objetivo de este programa es reestructurar la red de locales, modernizar la experiencia de usuario y cerrar sucursales con bajo desempeño. El director financiero de la empresa, Ranjith Roy, afirmó en la conferencia de resultados: “Los 250 locales que se mencionan representan una porción muy pequeña del total global de la marca, que supera los 20.000 establecimientos”.

ABC News informó que Yum! Brands inició en noviembre de 2025 una revisión formal de sus opciones estratégicas para Pizza Hut, que podría incluir la venta de la cadena. En ese contexto, la compañía priorizó los cierres en sucursales estadounidenses que no cumplen con los parámetros de rentabilidad establecidos. Actualmente, Pizza Hut cuenta con más de 6.000 locales en Estados Unidos.

El informe financiero de Yum! Brands revela una caída del 5% en las ventas comparables de Pizza Hut en Estados Unidos durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el informe financiero de Pizza Hut y Yum! Brands?

De acuerdo con los datos presentados por Yum! Brands, Pizza Hut registró una caída del 5% en las ventas de tiendas comparables en Estados Unidos durante 2025. En contraste, la división internacional de la cadena reportó un crecimiento del 1% en ventas, con mejores resultados en Asia, Medio Oriente y América Latina, según cifras citadas por ABC News. En el mismo periodo, otras marcas del grupo, como Taco Bell, mostraron incrementos de hasta 7% en ventas, de acuerdo con USA Today.

El director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, explicó que la revisión estratégica de Pizza Hut continuará durante 2026. En un comunicado difundido por USA Today, Turner declaró: “El equipo de Pizza Hut ha estado trabajando para enfrentar los desafíos del negocio y la categoría; sin embargo, el rendimiento de la marca indica la necesidad de tomar medidas adicionales para maximizar su valor, lo cual podría ejecutarse mejor fuera de Yum! Brands”.

¿Cuántos restaurantes de Pizza Hut hay en el mundo y cómo evoluciona su red?

Pizza Hut finalizó 2025 con 19.974 restaurantes en todo el mundo, cifra que representa 251 locales menos que el año anterior, de acuerdo con el balance anual presentado por la empresa y citado por ABC News. A lo largo de ese año, la cadena abrió casi 1.200 nuevos establecimientos en 65 países, aunque en términos netos las clausuras superaron el número de aperturas en el mercado global. China figura como el segundo mayor mercado para la marca, representando el 19% de sus ventas globales.

En el informe de resultados, Roy señaló: “Abrimos más de 440 unidades netas y casi 1.200 unidades brutas durante 2025 en 65 países”, según recogió NBC Miami. La compañía anticipó que mantendrá la apertura de nuevas sucursales internacionales durante 2026, aunque no precisó cuántas ni en qué regiones.

La matriz de Pizza Hut evalúa la venta de la cadena tras iniciar una revisión estratégica en noviembre de 2025. (AP Foto/Stephan Savoia, archivo)

¿Cómo afecta la decisión a empleados, franquiciados y consumidores?

El cierre de 250 sucursales de Pizza Hut tendrá impacto directo en trabajadores y franquiciados vinculados a los locales identificados con bajo rendimiento. Hasta el momento, la empresa no ha publicado un listado con las sucursales afectadas ni ha precisado el número exacto de empleados involucrados, aunque subrayó que la cifra equivale a una fracción menor del total de restaurantes en Estados Unidos, según NBC Miami.

La empresa indicó que continuará colaborando con sus franquiciados para potenciar los resultados comerciales y apoyar la transición de los locales afectados. En declaraciones recogidas por USA Today, la compañía afirmó: “Estamos trabajando con nuestros franquiciados para incrementar los esfuerzos de venta a corto plazo y avanzar en la estrategia de largo plazo”.

Para los consumidores, la decisión implica una reducción en la presencia física de la marca en distintas regiones del país. La empresa no anticipó cambios inmediatos en la variedad de productos o en la calidad del servicio, aunque confirmó que reforzará las campañas de marketing y la modernización de la experiencia al cliente, de acuerdo con lo informado por NBC Miami.

¿Qué otras cadenas de comida rápida han anunciado cierres en 2026?

El cierre de sucursales de Pizza Hut se inscribe en una tendencia más amplia en la industria de la comida rápida en Estados Unidos. De acuerdo con USA Today, otras cadenas como Wendy’s, Jack in the Box y Bahama Breeze también han anunciado cierres de restaurantes y revisiones estratégicas para concentrar recursos en sus operaciones más rentables.

En enero de 2026, Wendy’s confirmó la evaluación de locales con bajo desempeño, mientras que Noodles & Company comunicó el cierre de entre 30 y 35 sucursales, según datos publicados por USA Today. Jack in the Box informó el cierre de hasta 200 restaurantes de bajo rendimiento en abril de 2025. Por su parte, Bahama Breeze anunció el cierre de todas sus sucursales restantes.

El cierre de restaurantes de Pizza Hut afecta a empleados, franquiciados y reduce la presencia física de la marca en diversas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estrategia impulsa Yum! Brands y cómo se diferencia de otras marcas del grupo?

Yum! Brands, que también controla KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill, reportó resultados sólidos en otras divisiones, lo que sugiere que los desafíos de Pizza Hut son particulares de la marca y no del conglomerado en su conjunto, según lo publicado por Fox Business. La diferencia en el desempeño responde tanto a la antigüedad de la red de locales como a la competencia creciente, factores que han motivado la revisión estratégica de la cadena.

Durante la conferencia de resultados, Roy explicó que el programa Hut Forward incluye cierres selectivos, campañas de marketing, modernización tecnológica y una renegociación de acuerdos con franquiciados, de acuerdo con lo informado por NBC Miami. El ejecutivo señaló que la compañía apuesta por preparar la red para un futuro más eficiente y rentable.

¿Qué se puede esperar tras el cierre de 250 locales de Pizza Hut en Estados Unidos?

El proceso de cierre de locales de Pizza Hut está programado para completarse durante el primer semestre de 2026. La revisión estratégica de la marca continúa abierta y la compañía no ha comunicado decisiones finales respecto de una venta, según lo informado por ABC News. Mientras tanto, Yum! Brands anticipó nuevas aperturas internacionales y la continuidad del plan de modernización, lo que modificará el mapa operativo de la cadena en el corto y mediano plazo.

En el contexto del mercado estadounidense, la reducción de la red de Pizza Hut podría redefinir la competencia dentro del segmento de la comida rápida, al tiempo que los consumidores verán cambios en la oferta disponible en sus localidades.