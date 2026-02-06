Pronóstico del Super Bowl 2026: este será el clima y cómo podría influir en el gran día

El Super Bowl LX en Levi’s Stadium de Santa Clara prevé temperaturas entre 10 y 19 °C, con probabilidad de lluvias ligeras según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. (Kirby Lee-Imagn Images)

El Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, concentra la atención de autoridades, equipos y público por las previsiones de un cambio en el patrón meteorológico local durante el evento deportivo. El partido, que reunirá a más de 60.000 espectadores en el estadio y atraerá a decenas de miles a la Bahía de San Francisco, podría verse condicionado por la evolución de las condiciones climáticas, de acuerdo con los reportes de pronósticos especializados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y plataformas como The Weather Channel y AccuWeather, el área de Santa Clara experimentará temperaturas máximas durante el día en torno a los 19 °C (66 °F) y mínimas vespertinas cercanas a los 10 °C (50 °F), con nubosidad creciente y un bajo pero existente riesgo de lluvias débiles durante el desarrollo del encuentro. La NFL ha señalado que únicamente los fenómenos severos, como rayos o inundaciones, podrían modificar la agenda prevista para el campeonato, mientras que la lluvia ligera o el frío no alterarán el cronograma ni la transmisión del juego.

La última vez que el partido de campeonato de la NFL se disputó en un estadio abierto fue en 2021. En esa ocasión, según CBS Sports, la preocupación giró en torno a la posibilidad de precipitaciones. No obstante, el evento transcurrió bajo cielo despejado. En esta edición, el interés aumenta debido a la naturaleza abierta del Levi’s Stadium, donde la protección contra la intemperie resulta parcial y la meteorología local suele presentar variaciones notables.

¿Qué anticipan los pronósticos oficiales sobre el clima en Santa Clara?

De acuerdo con datos del NWS Bay Area, el pronóstico para el domingo contempla “un patrón de cambio hacia condiciones más inestables” a medida que una cresta de alta presión se debilita y permite el avance de un sistema frontal desde el Pacífico. El organismo advirtió: “Existe una probabilidad baja de precipitaciones ligeras y descenso de temperaturas, sin estimaciones de impactos mayores para la región en el periodo que abarca el evento”.

The Weather Channel reportó una probabilidad del 10% de lluvias durante el horario del partido, mientras que AccuWeather elevó ese porcentaje hasta el 30%, manteniendo la expectativa de precipitaciones aisladas y descartando tormentas de importancia. El viento oscilará entre 8 y 16 km/h (5 a 10 mph), con ráfagas previstas de hasta 24 km/h (15 mph), valores que no suelen alterar el desarrollo de los encuentros deportivos.

La NFL y las autoridades de Santa Clara establecen que solo fenómenos meteorológicos severos como rayos o inundaciones pueden alterar la agenda del Super Bowl LX. (Kirby Lee-Imagn Images)

¿De qué manera puede afectar el clima a la programación y al desarrollo del Super Bowl LX?

La NFL establece que solo la presencia de tormentas eléctricas, tornados, lluvias torrenciales sostenidas o condiciones de visibilidad extremadamente reducida puede provocar suspensiones o demoras en partidos de campeonato. La organización ha reiterado que la lluvia, incluso en volúmenes intensos, no representa un impedimento a menos que se detecte un peligro directo para la seguridad de jugadores, equipos técnicos y público asistente.

El Levi’s Stadium cuenta con una estructura abierta y solo dispone de cubiertas parciales en ciertas gradas. Por ello, tanto la temperatura como la humedad, la nubosidad y el viento influyen directamente en la experiencia de los asistentes, el rendimiento de los equipos y las estrategias de juego. La humedad relativa podría situarse entre el 59% y el 71% durante la tarde y la noche, condiciones típicas para la zona durante el invierno boreal.

¿Qué antecedentes existen sobre partidos en condiciones meteorológicas cambiantes?

En la historia reciente del Super Bowl, los partidos en estadios abiertos han presentado desafíos logísticos y técnicos vinculados al clima. En la edición celebrada en 2016 en el mismo Levi’s Stadium, la temperatura media fue de 21 °C (70 °F), con cielo despejado y sin precipitaciones, según registros de SportsOrca. No obstante, en otras ocasiones, como el Super Bowl XLVIII en Nueva Jersey, se monitorearon de cerca tormentas invernales y bajas temperaturas, aunque la jornada se desarrolló sin incidentes climáticos graves.

Los expertos meteorológicos de CBS Sports coinciden en que la región de la Bahía de San Francisco presenta microclimas que pueden modificar el tiempo de un momento a otro, especialmente entre la tarde y la noche. La niebla costera, las nubes bajas y los cambios de viento suelen influir en la sensación térmica y la visibilidad, factores que los equipos técnicos consideran en la planificación de sus estrategias.

El Levi’s Stadium cuenta con protección parcial contra la intemperie, lo que expone a los asistentes y jugadores a variaciones de temperatura, nubosidad y viento durante el Super Bowl LX. (Kirby Lee-Imagn Images)

¿Qué medidas han adoptado las autoridades y la organización ante el pronóstico?

La NFL y las autoridades locales mantienen protocolos de monitoreo constante sobre la evolución del clima durante la semana previa y en las horas cercanas al encuentro. El NWS Bay Area mantiene actualizaciones horarias, y la liga dispone de canales directos para alertar a los responsables de la seguridad y a los equipos logísticos ante cualquier variación relevante.

De acuerdo con Newsweek, fuentes de la organización han recordado que “la seguridad de los asistentes y jugadores es prioritaria, y cualquier cambio sustancial en las condiciones será comunicado de inmediato por los canales oficiales”. Por el momento, las previsiones no indican la necesidad de modificaciones en la agenda del evento.

¿Qué pueden esperar los asistentes y cómo debe prepararse el público?

Las autoridades recomiendan a los asistentes consultar de manera periódica las actualizaciones meteorológicas y acudir al estadio con ropa adecuada para temperaturas frescas y posibles lluvias ligeras. La organización ha dispuesto zonas de resguardo en las áreas cubiertas y mantiene comunicación con los servicios de emergencia para responder ante cualquier eventualidad.

El NWS Bay Area sugiere a quienes acudan al estadio prever la variabilidad climática típica de la región y atender las indicaciones de los organizadores. El acceso a información en tiempo real y la colaboración con los sistemas de alerta temprana conforman parte del dispositivo de seguridad.

Impacto en el desarrollo del evento y posibles escenarios

El Super Bowl LX en Santa Clara se perfila como un evento que, salvo imprevistos meteorológicos extremos, transcurrirá según lo programado. Las condiciones previstas no suponen, de momento, riesgos elevados para la continuidad del partido ni para la logística general. El seguimiento de la meteorología y la capacidad de respuesta de los equipos técnicos y de seguridad se mantienen activos hasta la finalización de las actividades vinculadas al campeonato.