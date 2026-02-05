La contaminación por partículas del humo de incendios forestales se asocia a más de 24.000 muertes al año en EEUU

La exposición prolongada a partículas PM2.5 del humo de incendios forestales causó un promedio de 24.100 muertes anuales en Estados Unidos entre 2006 y 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición prolongada a partículas finas generadas por el humo de incendios forestales se asoció a un promedio de 24.100 muertes anuales en Estados Unidos entre 2006 y 2020, según un estudio publicado en la revista Science Advances. El fenómeno afecta a la población de los 48 estados continentales y está vinculado a un incremento en enfermedades relacionadas con la calidad del aire. Los resultados fueron difundidos el miércoles 4 de febrero de 2026 y advierten sobre las consecuencias de la contaminación atmosférica en el contexto de incendios más frecuentes e intensos.

La investigación fue liderada por el equipo del Icahn School of Medicine at Mount Sinai y analizó datos federales sobre mortalidad y niveles de material particulado, con respaldo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Según informó The Associated Press, el reporte se basa en el procesamiento de registros oficiales y evidencia científica revisada por pares.

La problemática de las partículas PM2.5 ha sido monitoreada por autoridades sanitarias federales como la EPA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que han advertido sobre el impacto de la contaminación por incendios forestales en la salud pública. El cambio climático y el manejo forestal contribuyen a que los incendios sean más frecuentes y severos, lo que amplifica los riesgos asociados a la exposición crónica a contaminantes atmosféricos.

¿Cuántas muertes anuales se atribuyen al humo de incendios forestales en Estados Unidos?

El estudio publicado en Science Advances determinó que el humo de incendios forestales estuvo vinculado a un promedio de 24.054 muertes al año en los Estados Unidos continentales durante el periodo 2006-2020. El rango de confianza de la estimación oscila entre 20.421 y 27.520 muertes anuales, según los datos procesados por el equipo de Mount Sinai y reportados por The Associated Press. Esta cifra equivale a cerca del 7 por ciento de todas las muertes prematuras asociadas a la contaminación por partículas finas, de acuerdo con la EPA.

La investigación encontró que el impacto es más pronunciado en áreas rurales, comunidades jóvenes y durante estaciones frías. La asociación entre la exposición a PM2.5 y la mortalidad se mantuvo significativa incluso al aislar otras causas de muerte, como accidentes de tráfico y caídas, que no mostraron correlación con el humo de incendios. Según Science Advances, “con cada incremento de 0,1 microgramos por metro cúbico de PM2.5, se contabilizaron aproximadamente 5.594 muertes adicionales cada año”.

El estudio de Mount Sinai vincula la contaminación atmosférica por incendios forestales con un aumento de enfermedades neurológicas, circulatorias y respiratorias. (AFP)

¿Qué son las partículas PM2.5 y por qué son peligrosas?

Las partículas PM2.5 son fragmentos sólidos o gotas líquidas con un diámetro menor a 2,5 micrómetros. Tienen la capacidad de penetrar profundamente en los pulmones y acceder al torrente sanguíneo, lo que las convierte en uno de los contaminantes más perjudiciales para la salud. Según la EPA, la exposición a PM2.5 procedente de incendios forestales puede provocar desde irritación ocular y pulmonar hasta enfermedades crónicas respiratorias, cardiovasculares y neurológicas.

El estudio de Mount Sinai, citado por The Associated Press, subraya que la toxicidad de las partículas generadas por incendios forestales es mayor que la de otras fuentes de contaminación, como los vehículos o la industria. “El humo de incendios forestales se ha convertido en un peligro ambiental significativo en Estados Unidos, impulsado por la creciente frecuencia e intensidad de los incendios debido al cambio climático”, afirmó Min Zhang, coautora del estudio.

¿Cómo se realizó la investigación sobre el impacto del humo en la mortalidad?

El equipo de Mount Sinai analizó la relación entre la exposición anual promedio a PM2.5 derivada de incendios forestales y las tasas de mortalidad en los 3.068 condados de los 48 estados continentales de Estados Unidos. Se utilizaron bases de datos federales de mortalidad y se evaluaron causas específicas de muerte, como enfermedades circulatorias, neurológicas, respiratorias, tumores y trastornos metabólicos y endocrinos.

El análisis abarcó el periodo comprendido entre 2006 y 2020 y se apoyó en registros del National Center for Health Statistics y sistemas de monitoreo de la EPA. Según The Associated Press, la muestra y la metodología permitieron identificar asociaciones estadísticamente significativas entre la exposición crónica al humo y el aumento de la mortalidad, especialmente por enfermedades neurológicas, circulatorias y respiratorias.

Para garantizar la solidez de los resultados, los investigadores incluyeron también muertes por accidentes de tráfico y caídas, que no mostraron relación con el humo de incendios forestales. “No hallamos asociación para accidentes de tráfico y caídas, mientras que en otras enfermedades sí detectamos efectos estadísticamente significativos”, explicó Yaguang Wei, autora principal del estudio y profesora asistente en Mount Sinai.

Los efectos del humo de incendios forestales son más severos en áreas rurales, comunidades jóvenes y durante las estaciones frías del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué enfermedades se relacionan con la exposición al humo de incendios?

La exposición prolongada a PM2.5 de incendios forestales está vinculada a:

Enfermedades neurológicas

Enfermedades circulatorias

Enfermedades respiratorias

Trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos

Tumores malignos

El mayor aumento proporcional de mortalidad se observó en enfermedades neurológicas. Según la EPA, el PM2.5 puede agravar cuadros preexistentes y generar nuevas afecciones, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

De acuerdo con The Associated Press, la relación entre la contaminación y la mortalidad varía según la estación del año y las características demográficas de la población. Los efectos son más acentuados durante las estaciones frías y en zonas rurales.

¿Qué diferencias existen entre el PM2.5 de incendios forestales y otras fuentes de contaminación?

El estudio de Science Advances destaca que el PM2.5 generado por incendios forestales presenta mayor toxicidad e impacto en la salud que el material particulado de origen vehicular o industrial. Investigaciones previas citadas por The Associated Press sugieren que la composición química y física del humo de incendios incrementa la peligrosidad para el sistema respiratorio y cardiovascular.

Según Kai Chen, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de Yale, “diferentes investigaciones han encontrado que el PM2.5 de origen forestal tiene impactos más graves en la salud que otras fuentes de contaminación”. Esta afirmación fue recogida por The Associated Press en el marco de la publicación del estudio.

Actualmente, la EPA regula el PM2.5 como parte de los estándares nacionales de calidad del aire, pero no distingue el origen de las partículas, por lo que el humo de incendios suele clasificarse como un fenómeno natural y no recibe controles diferenciados.

La Agencia de Protección Ambiental y los CDC monitorean el impacto de la contaminación por incendios forestales sobre la salud pública en los 48 estados continentales. (AP News)

¿Qué reacciones y recomendaciones han emitido las autoridades?

La Agencia de Protección Ambiental mantiene sistemas de monitoreo y alertas sobre la calidad del aire, aunque el PM2.5 procedente de incendios forestales no se regula de forma específica. De acuerdo con el estudio, “la creciente amenaza a la salud pública por la exposición a partículas de humo de incendios requiere estrategias de mitigación urgentes y efectivas, respaldadas por monitoreo federal y regulación”.

The Associated Press informó que los recortes en políticas climáticas durante la administración de Donald Trump incrementaron los riesgos en un escenario de incendios más destructivos y frecuentes, atribuidos en gran parte al calentamiento global. Los autores del estudio sostienen que cuantificar el riesgo mortal asociado al PM2.5 es esencial para fundamentar acciones regulatorias y de salud pública.

¿Cómo afecta este fenómeno a la población y qué puede esperarse?

El conocimiento sobre la magnitud y distribución del riesgo vinculado al humo de incendios forestales puede influir en futuras decisiones regulatorias y estrategias de manejo forestal. Según la EPA y los CDC, la vigilancia de la calidad del aire y la información pública sobre los riesgos asociados a la exposición prolongada a PM2.5 seguirán como elementos centrales en la respuesta institucional.

El estudio publicado en Science Advances aporta evidencia cuantitativa que puede respaldar futuras regulaciones específicas y políticas orientadas a la protección de los grupos más vulnerables.