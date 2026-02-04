Tensión entre Estados Unidos e Irán: Donald Trump dijo que el líder supremo “debería estar muy preocupado”

Trump dijo que el líder supremo de Irán “debería estar muy preocupado” ante la presencia militar de EEUU en la región (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, “debería estar muy preocupado”, en medio del aumento de la presencia militar estadounidense en la región y las negociaciones nucleares en curso.

“Diría que sí, debería estar muy preocupado. Debería estarlo, como saben, están negociando con nosotros”, declaró Trump en entrevista con NBC News.

El mandatario republicano detalló que la situación en Irán se ha agravado tras la ofensiva ordenada contra instalaciones nucleares en junio del año pasado.

Según el presidente estadounidense, “ese país es un desastre ahora por nuestra intervención. Entramos y destruimos su infraestructura nuclear”.

Trump aseguró que, de no haber actuado, la seguridad regional habría estado en riesgo.

“Si no hubiéramos eliminado su programa nuclear, no existiría la actual estabilidad en Oriente Medio, porque los países árabes tenían un temor profundo a Irán”, subrayó.

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei (REUTERS)

El líder de la Casa Blanca explicó, además, que la operación militar incluyó ataques de precisión realizados por bombarderos estratégicos.

“Nuestros bombarderos B-2 cumplieron con todos sus objetivos. Cada bomba impactó el blanco y destruyó completamente la instalación. Irán estaba a un mes de tener un arma nuclear, esa amenaza ya no existe”, afirmó Trump a la cadena estadounidense.

El mandatario agregó que, según información de inteligencia, el régimen iraní había considerado reconstruir el programa en otra ubicación.

“Detectamos que estaban pensando en iniciar un nuevo sitio en otra parte del país. Les advertí: ‘Si hacen eso, vamos a tomar medidas muy severas’”, declaró.

“Si intentan reiniciar el programa, volveremos a intervenir”, añadió.

Trump también abordó su respaldo a los manifestantes iraníes y la percepción de apoyo por parte de la sociedad civil.

“Siempre hemos apoyado a quienes defienden la libertad en Irán, pero la realidad es que la situación actual es resultado directo de nuestras acciones”, sostuvo.

Insistió en que la presión se mantendrá hasta lograr un acuerdo que garantice la seguridad internacional.

El mandatario estadounidense advirtió que cualquier intento del régimen de Teherán por reactivar su programa nuclear recibirá una respuesta contundente

Entretanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, remarcó este miércoles que las negociaciones con Irán deben incluir la limitación de su programa de misiles balísticos, así como el cese del apoyo a organizaciones armadas en la región.

“Para que las conversaciones lleguen a un resultado relevante, deben abordar el alcance de sus misiles, su apoyo a grupos armados, su programa nuclear y el trato a la población”, indicó Rubio en conferencia de prensa.

El régimen iraní rechazó que las negociaciones abarquen temas más allá del programa nuclear. Teherán insiste en que el diálogo debe centrarse únicamente en la cuestión atómica y descarta aceptar restricciones sobre misiles o política exterior. Teherán reiteró que cualquier exigencia estadounidense sobre sus capacidades defensivas resulta inaceptable para la República Islámica.

En enero, Trump ordenó el despliegue de una flota naval en el golfo Pérsico y advirtió que solo un acuerdo verificable evitaría una escalada mayor. El presidente estadounidense ha ratificado la disposición a dialogar, aunque mantiene la advertencia de una intervención militar si Irán intenta reactivar sus actividades nucleares.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una conferencia de prensa durante la reunión ministerial sobre minerales críticos en el Departamento de Estado (REUTERS/Jonathan Ernst)

Para este viernes está prevista una reunión en Turquía entre representantes de Estados Unidos, Irán y líderes árabes y musulmanes con el fin de analizar posibles salidas diplomáticas. La asistencia iraní, no obstante, permanece en duda debido a desacuerdos sobre la agenda de la cita.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que la República Islámica solo evitará una nueva ofensiva si se compromete a frenar de manera verificable su programa nuclear y limita sus capacidades balísticas y su actividad en el extranjero.

(Con información de EFE y AFP)