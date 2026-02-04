El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles por frío en el sur de Florida

﻿El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

Estados Unidos atraviesa una situación poco habitual: una ola de frío extremo en Florida ha sorprendido a residentes y autoridades, modificando el clima habitual. En los últimos días, el denominado Estado del Sol Radiante ha visto caer las temperaturas a niveles que no se registraban desde hace más de una década.

En ciudades como Miami y Fort Lauderdale, los termómetros marcaron mínimas próximas a los 0 ºC, un umbral inusual para la región, donde predominan el calor y los días soleados. Las cifras reflejan el episodio más frío desde 2010, generando un escenario inédito tanto para la población como para la fauna local.

El descenso abrupto de la temperatura no solo afecta la vida cotidiana de los habitantes humanos. Diversas especies animales del estado también experimentan consecuencias directas, en especial los reptiles, que dependen del entorno para regular su temperatura corporal.

Entre todos los animales, las iguanas han captado la atención por su reacción singular al frío. Cuando los termómetros caen en el sur de Florida, estos reptiles experimentan una inmovilización temporal. Su cuerpo entra en una especie de parálisis, perdiendo la capacidad de sujetarse con firmeza a las ramas donde suelen dormir.

Este fenómeno ha dado lugar a una imagen llamativa: iguanas cayendo desde los árboles, aparentemente sin vida. Sin embargo, la mayoría de estos ejemplares no están muertos. Permanecen paralizadas, pero vivas, en un estado de aturdimiento que las deja indefensas en el suelo hasta que la temperatura sube y pueden recuperar su movilidad.

Iguanas cayendo de los árboles en el sur de Florida

El impacto del frío no solo se limita a las iguanas. Otras especies de reptiles, como las tortugas marinas y las serpientes, también muestran signos de aturdimiento durante las heladas, aunque el caso de las iguanas es el que más alarma ha generado por su visibilidad en zonas urbanas.

Ante la situación, la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de Florida tomó medidas para informar y proteger tanto a la fauna como a la ciudadanía. La entidad emitió un aviso especial sobre la posible caída de iguanas de los árboles, alertando sobre el riesgo de encontrarlas inmóviles en patios y espacios públicos.

El fenómeno de iguanas caídas de los árboles desconcierta a la población, ya que los reptiles parecen sin vida pero en realidad están paralizados por el frío (Photo by AFP)

Según la BBC, de manera excepcional, una Orden Ejecutiva permite a quienes hallen iguanas caídas en sus propiedades retirarlas y entregarlas a las autoridades, con el objetivo de gestionar correctamente la presencia de estos animales durante la ola de frío.

La Comisión también recuerda que las iguanas verdes constituyen una especie invasora en el estado. Su proliferación afecta negativamente a los ecosistemas locales, compitiendo con especies autóctonas y alterando el equilibrio ambiental. Por esa razón, las autoridades insisten en la importancia de no intervenir sin conocimiento y en evitar acciones que puedan agravar el problema.

En ocasiones anteriores, las advertencias han sido aún más precisas. Se desaconseja expresamente llevar iguanas vivas al interior de casas o vehículos para intentar calentarlas. Según la Comisión, estos reptiles pueden recuperarse del aturdimiento con rapidez inesperada y reaccionar de manera defensiva. Pueden usar sus largas colas, dientes y garras para protegerse si se sienten amenazadas, lo que representa un riesgo para las personas sin experiencia en el manejo de animales silvestres.

Las iguanas verdes en el sur de Florida sufren inmovilización temporal y caen de los árboles cuando las temperaturas descienden por debajo de los 10 ºC (AP Photo/Rebecca Blackwell)

La mayoría de las iguanas verdes presentes en el sur de Florida tienen su origen en países de América Central y América del Sur, regiones donde las temperaturas extremas son poco frecuentes. A diferencia de los mamíferos, estos reptiles son de sangre fría y dependen casi por completo del calor externo para mantener sus funciones vitales.

Cuando la temperatura ambiente baja de los 10 ºC, algunas iguanas entran en un estado similar a la hibernación, un mecanismo de supervivencia que las deja prácticamente inactivas. Durante este proceso, el metabolismo se ralentiza al máximo: el flujo sanguíneo y los latidos cardíacos disminuyen hasta niveles mínimos. En términos visuales, estos animales pueden cambiar de color, pasando de un verde intenso a un tono grisáceo, al tiempo que sus ojos parecen más hundidos.

Una vez que las condiciones climáticas mejoran y la temperatura asciende, las iguanas recuperan su actividad habitual, reanudando su vida en los árboles y retornando a su entorno natural.

La particular respuesta de las iguanas verdes a las olas de frío se ha convertido en un símbolo de cómo el clima puede alterar la dinámica de especies invasoras y nativas en Florida, y evidencia la importancia de comprender el comportamiento animal frente a eventos meteorológicos extremos.