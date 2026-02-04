Estados Unidos

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

El incidente se registró durante un viaje transoceánico y provocó síntomas como vómitos y diarrea entre la tripulación y los viajeros

El crucero Seven Seas Mariner
El crucero Seven Seas Mariner reportó un brote de enfermedad gastrointestinal que afectó a 27 personas durante su trayecto de Miami a Honolulu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de enfermedad gastrointestinal, de causa aún no determinada, afectó a 27 personas durante un viaje de la embarcación de lujo Seven Seas Mariner, operada por Regent Seven Seas Cruises, en una travesía de Miami a Honolulu. El incidente, reportado oficialmente por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, se produjo entre el 11 de enero y el 1 de febrero de 2026, impactando a pasajeros y tripulantes en pleno trayecto internacional. La investigación está liderada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), organismo regulador de la sanidad a bordo de cruceros comerciales.

Según información recogida por el programa de Vigilancia Sanitaria de Buques de los CDC, la nave transportaba a 631 pasajeros y 458 tripulantes cuando se identificaron los primeros cuadros clínicos compatibles con un cuadro gastrointestinal agudo. El reporte oficial, difundido por el CDC y replicado en medios como Fox News y Cruise Law News, señala que 21 pasajeros y 6 miembros de la tripulación presentaron síntomas como vómitos y diarrea, lo que llevó a un despliegue de los protocolos de respuesta inmediata de la línea de cruceros y de las autoridades sanitarias estadounidenses.

La aparición de brotes de enfermedades infecciosas en cruceros internacionales es monitoreada regularmente por los CDC, que mantienen un registro público de estos eventos desde hace más de dos décadas. En el caso del Seven Seas Mariner, la causa del brote permanece sin identificar, a la espera de resultados de laboratorio, aunque episodios similares suelen estar asociados al norovirus, un agente patógeno frecuente en entornos cerrados y de alta densidad de personas, según información oficial del CDC.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades y la empresa operadora?

De acuerdo con el informe del CDC publicado en su sitio oficial, la tripulación de Regent Seven Seas Cruises incrementó de inmediato las labores de limpieza y desinfección en áreas comunes y camarotes, aisló a las personas sintomáticas y coordinó la toma de muestras biológicas para la identificación del agente causal. El CDC, que fue notificado durante el trayecto, supervisó la implementación de las medidas de control y exigió el cumplimiento de los protocolos de saneamiento establecidos para este tipo de situaciones.

El organismo federal precisó que “la línea de cruceros tomó múltiples acciones para limitar la propagación de la enfermedad”, incluidas el refuerzo de la higiene ambiental y la comunicación directa con los afectados. Cruise Law News informó que el CDC solicitó muestras de heces para análisis laboratoriales, en un proceso que, según la agencia, puede requerir varios días para identificar el patógeno responsable.

“La fuente exacta de este brote no se ha determinado, y los análisis de laboratorio permanecen en curso”, indicó el CDC en su actualización más reciente, consultada por Fox News y otros medios estadounidenses.

La causa del brote en
La causa del brote en el Seven Seas Mariner aún no se ha identificado, y los laboratorios del CDC mantienen en análisis las muestras biológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas resultaron afectadas y cuáles son los síntomas?

Durante el trayecto del Seven Seas Mariner, resultaron afectados 27 individuos, de los cuales 21 eran pasajeros y 6 formaban parte de la tripulación, según el registro oficial del CDC y reportes de medios especializados como Cruise Law News y USA Today.

Los síntomas reportados incluyeron “náuseas, vómitos, malestar abdominal y diarrea”, de acuerdo con el CDC. No se informó sobre hospitalizaciones graves ni complicaciones de salud que requirieran evacuación médica, según el balance inicial de las autoridades sanitarias estadounidenses.

El brote fue reportado formalmente el 29 de enero de 2026, en cumplimiento de las regulaciones del programa de vigilancia de enfermedades en buques del CDC, que exige notificar cualquier evento de este tipo que afecte al menos al 3% de los pasajeros o tripulantes.

¿Qué rutas realizó el crucero y cuáles fueron sus escalas?

El itinerario del Seven Seas Mariner correspondía a un recorrido transoceánico desde Miami hasta Honolulu, con paradas programadas en Costa Rica, Guatemala, México y otros destinos intermedios, según el sitio especializado CruiseMapper y confirmado por el CDC. El crucero, catalogado como de lujo, transportaba a viajeros principalmente estadounidenses, aunque la nacionalidad de todos los pasajeros no fue detallada por las fuentes oficiales.

Durante la navegación, la empresa operadora mantuvo comunicación constante con las autoridades portuarias y sanitarias de cada país de escala, según información recabada por Fox News. El brote se mantuvo bajo supervisión hasta el final del trayecto y las autoridades locales de los puertos visitados fueron notificadas según los protocolos internacionales.

El CDC confirmó que 21
El CDC confirmó que 21 pasajeros y 6 tripulantes del Seven Seas Mariner presentaron síntomas como náuseas, vómitos y diarrea durante el viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué procedimientos establece el CDC ante brotes en cruceros?

El CDC dispone de un programa de vigilancia sanitaria de buques comerciales, conocido como Vessel Sanitation Program (VSP), que regula y fiscaliza las condiciones de higiene y respuesta ante brotes infecciosos en barcos que arriban a puertos de Estados Unidos. Según la normativa vigente, cualquier evento de enfermedad gastrointestinal que supere el umbral del 3% de los ocupantes debe ser reportado de inmediato a la autoridad sanitaria.

Entre las medidas exigidas figuran la intensificación de la limpieza, la recolección de muestras para análisis, el aislamiento de las personas afectadas y la notificación pública del incidente en la web oficial del CDC. “El proceso de identificación del agente causal puede ser prolongado, ya que requiere pruebas específicas en laboratorio”, explicó la agencia sanitaria en su última actualización, citada por Cruise Law News.

La autoridad sanitaria recomienda a los pasajeros de cruceros reforzar el lavado de manos como principal medida preventiva, especialmente antes de comer y después de utilizar baños públicos.

¿Se ha identificado el agente causal? ¿Qué riesgos existen?

Hasta el momento, el informe oficial del CDC no ha identificado la causa específica del brote en el Seven Seas Mariner. Los análisis de laboratorio permanecen en proceso y se espera que los resultados sean comunicados en los próximos días, de acuerdo con la agencia y medios estadounidenses consultados.

El norovirus es señalado recurrentemente por las autoridades sanitarias como el principal responsable de brotes de gastroenteritis aguda en cruceros, debido a su capacidad de transmisión en ambientes cerrados. Sin embargo, el CDC aclaró que “no todos los brotes de enfermedad gastrointestinal son causados por norovirus”, y que cada caso debe ser investigado individualmente.

El CDC mantiene un registro público de brotes en cruceros accesible al público, donde se actualizan los avances de la investigación y las medidas correctivas implementadas.

El norovirus es el principal
El norovirus es el principal sospechoso en brotes gastrointestinales en cruceros, aunque el CDC aclara que aún no hay confirmación oficial para este caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este caso a la industria de cruceros y a los pasajeros?

De acuerdo con el CDC, los brotes de enfermedad gastrointestinal en cruceros representan un reto constante para las empresas operadoras, que deben adoptar protocolos estrictos de higiene y respuesta para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La aparición de casos como el registrado en el Seven Seas Mariner obliga a reforzar la vigilancia, el monitoreo y la transparencia en la comunicación de incidentes sanitarios.

Las autoridades sanitarias estadounidenses insisten en la importancia de reportar cualquier síntoma compatible con gastroenteritis a los servicios médicos a bordo y seguir las indicaciones de aislamiento cuando corresponda. El CDC señala que los resultados de laboratorio permitirán definir las acciones adicionales que deberán adoptarse en el futuro.

El seguimiento de este caso se mantendrá abierto hasta la identificación del agente causal y la evaluación de las medidas implementadas por la empresa y las autoridades regulatorias, según el protocolo oficial del CDC.

