El documental sobre Melania Trump recaudó 7 millones de dólares en su primer fin de semana y superó las previsiones de taquilla

La película, que costó 40 millones a Amazon MGM y sigue a la primera dama durante los 20 días previos al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, duplicó las expectativas en su estreno pese a exhibirse principalmente en zonas republicanas

"Melania", el documental de la primera dama de Estados Unidos

‘Melania’, el documental que sigue a la primera dama de EEUU, Melania Trump, durante los 20 días previos al regreso de su esposo Donald Trump a la Presidencia del país en 2025, ha sobrepasado las expectativas, recaudando en su debut en los cines 7,04 millones de dólares, de acuerdo con la revista Variety.

Las proyecciones para su estreno este fin de semana en 1.778 cines en EEUU (3.300 en todo el mundo) eran de entre 2 y 5 millones de dólares.

Amazon MGM adquirió el documental por 40 millones de dólares y ha desplegado una ambiciosa campaña publicitaria para promocionar la película, valorada en unos 35 millones de dólares.

Los propietarios de los cines se quedan con aproximadamente la mitad de la venta de entradas, lo que dificultará justificar el costo de su exhibición, señala la revista de espectáculos.

El presidente Donald Trump y
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan al estreno de su película "Melania" en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

Destaca, citando fuentes familiarizadas con la economía de películas similares, que el filme necesitará generar entre 40 y 45 millones de dólares en la taquilla nacional para cubrir gastos y creen que ‘Melania’ ha conseguido lucrativos acuerdos de licencia que compensarán los altos costos de promoción.

Amazon planea recuperar parte de sus gastos cuando ‘Melania’ llegue a su servicio de streaming Prime después de su estreno en cines.

“Estamos muy animados por el sólido comienzo y la respuesta positiva del público, con una recaudación inicial de taquilla que superó nuestras expectativas”, aseguró Kevin Wilson, director de distribución nacional en cines de Amazon MGM.

El público que acudió a verlo fueron 72 % mujeres y el 83 % tenía más de 45 años, señaló además la revista citando a Amazon MGM. Casi el 75 % del público fue blanco, seguido por hispanos, con un 11% que acudió al estreno.

No obstante, los cines donde se proyectó no estaban en ciudades importantes como Nueva York o Los Ángeles, sino en lugares donde el presidente Trump es popular como Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix y West Palm Beach.

Trump, que acompañó a su esposa al estreno del filme el pasado jueves, publicó en su página Truth Social la noticia de la recaudación.

Melania Trump habla durante la
Melania Trump habla durante la presentación de su documental (REUTERS/Kevin Lamarque)

La premiere del pasado jueves contó con la presencia de los propios Donald Trump y Melania Trump, quienes encabezaron la alfombra roja junto a directivos de la industria tecnológica, empresarios, miembros del gabinete y personalidades culturales. Entre los asistentes se destacaron figuras de alto perfil y se organizó una recepción previa en la Casa Blanca, donde una orquesta militar interpretó una pieza compuesta especialmente para la ocasión. El evento fue cubierto ampliamente por la prensa nacional, que resaltó la magnitud del despliegue de seguridad y la relevancia institucional del acto.

La proyección de la película en el Kennedy Center se produce en el contexto de un nuevo ciclo político en Estados Unidos, con la familia presidencial en el centro de la escena pública. Según ABC News, la narrativa del filme se centra en el entorno familiar, la organización de actividades oficiales y el trabajo filantrópico de Melania Trump durante las semanas previas a la toma de posesión. El documental pone énfasis en la perspectiva personal de la primera dama, quien supervisó la edición, la selección musical y la campaña de difusión.

(Con información de EFE)

