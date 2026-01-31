Así fue el esperado lanzamiento de “Melania”, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos

La premiere del documental 'Melania' en el Kennedy Center de Washington reunió a figuras influyentes de la política, la cultura y los negocios estadounidenses.

La premiere del documental “Melania” reunió a figuras clave del ámbito político, empresarial y cultural en el Kennedy Center de Washington el 29 de enero de 2026, en un evento privado que marcó el lanzamiento global de la producción sobre la primera dama de Estados Unidos. La ocasión se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad y acceso restringido, según informó ABC News. La película, que documenta la transición de Melania Trump hacia el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump, fue adquirida por Amazon MGM Studios en una operación sin precedentes para el género documental, por un monto de 40 millones de dólares. El estreno precede la exhibición comercial en salas de cine de Estados Unidos y otros países.

De acuerdo con ABC News, la premiere contó con la presencia de los propios Donald Trump y Melania Trump, quienes encabezaron la alfombra roja junto a directivos de la industria tecnológica, empresarios, miembros del gabinete y personalidades culturales. Entre los asistentes se destacaron figuras de alto perfil y se organizó una recepción previa en la Casa Blanca, donde una orquesta militar interpretó una pieza compuesta especialmente para la ocasión. El evento fue cubierto ampliamente por la prensa nacional, que resaltó la magnitud del despliegue de seguridad y la relevancia institucional del acto.

La proyección de la película en el Kennedy Center se produce en el contexto de un nuevo ciclo político en Estados Unidos, con la familia presidencial en el centro de la escena pública. Según ABC News, la narrativa del filme se centra en el entorno familiar, la organización de actividades oficiales y el trabajo filantrópico de Melania Trump durante las semanas previas a la toma de posesión. El documental pone énfasis en la perspectiva personal de la primera dama, quien supervisó la edición, la selección musical y la campaña de difusión.

El documental “Melania” narra la transición de la primera dama durante las semanas previas al segundo mandato presidencial de Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿De qué trata el documental “Melania” presentado en Washington?

“Melania” es una producción dirigida por Brett Ratner que explora los días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump. La película ofrece un acceso a la vida de la primera dama, con imágenes registradas en locaciones como Mar-a-Lago (Florida), la Trump Tower (Nueva York) y la Casa Blanca. De acuerdo con ABC News, la obra documenta reuniones familiares, organización de eventos oficiales y actividades filantrópicas.

El documental se distingue por el acceso exclusivo al entorno inmediato de Melania Trump. La primera dama declaró: “Quiero mostrarle al público mi vida, lo que implica volver a ser primera dama y la transición de ciudadana privada a la Casa Blanca”, en una afirmación recogida por ABC News. La producción evita la inclusión de voces externas u opositoras y se concentra en la rutina institucional y personal de la protagonista durante la etapa de transición.

La edición y la dirección musical del filme, así como la campaña de lanzamiento, estuvieron bajo la supervisión directa de Melania Trump, según confirmó ABC News. La película incorpora imágenes inéditas y una banda sonora con piezas seleccionadas especialmente para el proyecto.

El estreno contó con la presencia de Donald Trump, Melania Trump, celebridades, miembros del gabinete y ejecutivos de la industria tecnológica y financiera. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Quiénes asistieron a la premiere del documental en el Kennedy Center?

La premiere del documental “Melania” en el Kennedy Center de Washington el 29 de enero de 2026 reunió a una amplia selección de figuras políticas, empresariales, de la cultura y el entretenimiento, de acuerdo con Fox News y ABC News:

Donald Trump , presidente de Estados Unidos

Viktor Knavs , padre de Melania Trump

Nicki Minaj , rapera y cantante, quien asistió con un vestido azul y fue fotografiada junto a los Trump

Robert F. Kennedy Jr. , secretario de Salud y Servicios Humanos

Dr. Mehmet Oz , administrador de los Centros de Medicare y Medicaid, junto a su familia Lisa Oz, Daphne Oz y Oliver Oz

Brooke Rollins , secretaria de Agricultura de EE.UU.

Scott Turner , secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano

Lee Zeldin , administrador de la Agencia de Protección Ambiental

Alina Habba , abogada y figura mediática

Usha Vance , segunda dama de EE.UU.

Adam Lippes , diseñador de moda

Tham Kannalikham , diseñadora de interiores

Gianni Infantino , presidente de la FIFA

Waka Flocka Flame , músico de hip hop

Robert Kraft , propietario de los New England Patriots

Jordan Belfort , empresario

Dr. Phil McGraw , presentador de televisión

Eric Adams , exalcalde de Nueva York

Andre Soriano , diseñador de moda

Skye Hankey , empresaria

Brett Ratner , director del documental

Marc Beckman y Fernando Sulichin, productores

A estos se sumaron otros miembros del gabinete, ejecutivos de la industria tecnológica y financiera, representantes de la realeza y figuras del diseño y la moda, como se refleja en la cobertura fotográfica y declaraciones recogidas por Fox News.

Durante la recepción previa en la Casa Blanca, una orquesta militar interpretó una pieza compuesta especialmente para la ocasión. El evento, con acceso restringido y protocolos de seguridad, incluyó alfombra roja y la presencia del círculo más cercano al entorno presidencial y de la industria cultural estadounidense.

La estrategia de distribución internacional de “Melania” incluye su proyección en más de 2.500 salas de cine y el desarrollo de una futura docuserie. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Cómo se realizó la producción y distribución del documental “Melania”?

La producción del documental estuvo a cargo de Amazon MGM Studios, que adquirió los derechos del filme en una operación valorada en 40 millones de dólares, la mayor cifra pagada hasta la fecha por un documental, según ABC News. La adquisición se realizó tras una puja en la que participaron otras empresas del sector audiovisual. El acuerdo incluyó la exhibición en más de 1.500 salas de cine en Estados Unidos y otras 1.000 a nivel internacional, informó ABC News.

El proyecto fue dirigido por Brett Ratner y contó con la participación de un equipo de producción y fotografía de alto perfil. La supervisión editorial de Melania Trump alcanzó todas las etapas del proceso, desde la edición y selección de imágenes hasta la definición de la campaña de marketing. El lanzamiento se acompañó de la publicación de un tráiler oficial en diciembre de 2025.

La estrategia de distribución internacional contempla la proyección en múltiples mercados, con el objetivo de posicionar la historia de la primera dama en la agenda mediática global, según lo reportado por ABC News y Fox News. El acuerdo con Amazon MGM Studios incluye además el desarrollo de una docuserie basada en el material original del documental.

La producción ofrece acceso exclusivo a la vida familiar, actividades oficiales y trabajo filantrópico de Melania Trump en locaciones como Mar-a-Lago y la Casa Blanca. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Qué acogida tuvo “Melania” entre la crítica y el público?

El documental “Melania” recibió una acogida negativa en los principales agregadores de reseñas tras su estreno comercial. Según datos publicados por ABC News, solo el 6% de las críticas en Rotten Tomatoes fueron favorables, mientras que la puntuación en Metacritic fue de 6 sobre 100. Estas cifras reflejan la evaluación inicial de la crítica especializada en Estados Unidos.

Medios como ABC News y Fox News indicaron que las reseñas destacaron la ausencia de testimonios externos y la concentración del relato en la perspectiva de la protagonista. La narrativa, según estos reportes, se construye a partir de imágenes inéditas y acceso exclusivo al entorno inmediato de la primera dama, sin incorporar voces de analistas o figuras ajenas al círculo presidencial.

Las plataformas de crítica y los medios consultados no reportaron reacciones institucionales adicionales al cierre de esta edición. El documental se mantiene en cartelera y disponible en salas seleccionadas, con proyección internacional en curso.

Melania Trump supervisó personalmente la edición, la selección musical y la campaña de difusión del documental que lleva su nombre. (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Por qué la presentación de “Melania” es relevante para el contexto político de Estados Unidos?

La premiere del documental en Washington se produce en un momento clave para la agenda política de Estados Unidos, con la familia presidencial en la etapa inicial de un nuevo mandato. De acuerdo con ABC News, la estrategia de lanzamiento y la magnitud de la inversión reflejan el interés en proyectar una imagen institucional de la primera dama en la opinión pública nacional e internacional.

La cobertura mediática de la premiere, así como la asistencia de figuras del ámbito político y empresarial, sitúan a “Melania” en el centro del debate sobre la representación pública de la familia presidencial. La película se inscribe dentro de la tendencia de producciones audiovisuales con acceso exclusivo a figuras de alto perfil, y su impacto continúa en desarrollo a medida que avanza la distribución internacional.

ABC News y Fox News coincidieron en que la presentación del documental refuerza la visibilidad mediática de la primera dama y de la administración Trump en un año electoral, en el que la narrativa institucional y la proyección global cobran especial importancia.