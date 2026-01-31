El Senado aprobó un presupuesto para evitar un cierre del Gobierno en Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: El Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso trabaja para resolver una disputa sobre la aplicación de la ley migratoria y evitar un inminente cierre parcial de la Administración, en Washington, D.C., EEUU, el 29 de enero de 2026 (REUTERS/Kent Nishimura)

El Senado estadounidense aprobó el viernes un acuerdo respaldado por el presidente Donald Trump para evitar los impactos más graves de un cierre gubernamental inminente, después de que la ira demócrata por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes de inmigración complicara las negociaciones presupuestarias. La votación, que concluyó con 71 votos a favor y 29 en contra, se produjo en medio de una creciente presión pública tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

El cierre parcial comenzará de todos modos el sábado porque la Cámara de Representantes no volverá a sesionar hasta el lunes, lo que impide ratificar el acuerdo del Senado antes de la medianoche del viernes. Sin embargo, los líderes del Senado afirman que la legislación aumenta significativamente las posibilidades de que el cierre termine rápidamente, potencialmente en cuestión de días una vez que la Cámara Baja actúe.

El impasse presupuestario fue impulsado por la indignación demócrata tras los tiroteos fatales de Pretti y Good, ambos de 37 años, por parte de agentes federales en incidentes separados este mes en Minneapolis. Pretti, enfermero de cuidados intensivos del hospital de Veteranos, fue abatido el 24 de enero mientras documentaba con su teléfono móvil una operación de la Patrulla Fronteriza. Good, residente de Minneapolis, fue abatida el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando conducía su vehículo.

Estas muertes se han convertido en un punto de inflexión que endureció la oposición demócrata a aprobar nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional sin cambios sustanciales en cómo operan las agencias migratorias. Según el acuerdo negociado entre la Casa Blanca y los líderes demócratas del Senado, los legisladores aprobaron cinco proyectos de ley pendientes para financiar la mayor parte del gobierno federal hasta el final del año fiscal en septiembre.

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El financiamiento para Seguridad Nacional, que supervisa la aplicación de las leyes migratorias, fue separado del paquete principal y extendido solo por dos semanas bajo una medida provisional destinada a dar tiempo a los legisladores para negociar cambios en las operaciones del departamento. Trump respaldó públicamente el acuerdo e instó a ambos partidos a apoyarlo, señalando su deseo de evitar un segundo cierre de su segundo mandato, tras una paralización récord de 43 días el pasado verano.

El cierre gubernamental anterior, que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2025, fue causado por el desacuerdo sobre subsidios de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Durante 43 días, aproximadamente 750 mil empleados federales fueron enviados a casa sin pago o fueron obligados a trabajar sin remuneración, paralizando servicios esenciales y generando caos económico.

Gran parte de los medios estadounidenses interpretaron la flexibilidad de la Casa Blanca como un reconocimiento de que necesitaba moderar su enfoque de deportaciones tras los asesinatos en Minneapolis. Los demócratas han exigido que se pongan fin a las patrullas itinerantes en ciudades, se coordine con las fuerzas del orden locales en arrestos migratorios, se requieran reglas más estrictas para órdenes judiciales y se establezca un código de conducta exigible para que los agentes sean responsables cuando violen las normas.

El senador estadounidense Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) habla con la prensa camino a una votación en el Senado, mientras los miembros del Congreso trabajan para resolver una disputa sobre la aplicación de la ley migratoria y evitar un inminente cierre parcial del gobierno, en el Capitolio en Washington, D.C., EEUU, el 30 de enero de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, enfatizó que los agentes deberían tener máscaras quitadas, cámaras corporales encendidas y llevar identificación adecuada, como es práctica común en la mayoría de las agencias policiales. Los republicanos respondieron con sus propias demandas, incluyendo restricciones a las llamadas ciudades santuario que, según argumentan, no hacen suficiente para hacer cumplir las leyes migratorias.

El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur bloqueó inicialmente el paquete el jueves por la noche al retener el consentimiento unánime requerido para acelerar la votación. Graham citó objeciones a la medida provisional para Seguridad Nacional y al lenguaje aprobado por la Cámara que prohíbe a los senadores demandar al Departamento de Justicia si sus registros telefónicos fueron incautados durante investigaciones pasadas, en referencia a la controvertida investigación Arctic Frost sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El viernes por la mañana, Graham anunció que permitiría que el proyecto de ley de financiamiento avanzara si los líderes del Senado acordaban celebrar votaciones sobre legislación que él patrocina para reprimir las ciudades santuario. Si se promulga, los legisladores tendrán solo dos semanas para negociar un proyecto de ley de financiamiento de año completo para Seguridad Nacional, conversaciones que ambos partidos reconocen serán políticamente complicadas.