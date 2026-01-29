Trump aseguró que Rusia suspenderá los bombardeos en Ucrania durante una semana por el frío extremo: “Putin aceptó”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que solicitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detenga los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana de temperaturas extremadamente bajas, y afirmó que el mandatario ruso aceptó la petición. Moscú, sin embargo, no confirmó el acuerdo y mantuvo silencio sobre los detalles de la conversación.

“Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo”, declaró Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense subrayó la gravedad de la situación en Ucrania, donde se pronostican temperaturas muy por debajo de cero y millones de personas carecen de electricidad y calefacción tras los recientes ataques rusos a la infraestructura energética.

“No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí”, enfatizó Trump.

El líder republicano añadió que “mucha gente” le había recomendado no hacer la llamada a Putin, pues consideraban que sería una “pérdida de tiempo”. Sin embargo, celebró la respuesta positiva del líder ruso.

Trump aseguró que Rusia suspenderá los bombardeos en Ucrania durante una semana por el frío extremo (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Estamos muy contentos porque, además de todo, lo último que necesitan los ucranianos es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades”, dijo.

Trump también señaló que la noticia generó escepticismo inicial entre las autoridades ucranianas, pero que ahora “están muy contentos”.

La solicitud de Trump se produce en medio de la intensificación de los ataques rusos sobre Ucrania. Solo en la noche del miércoles al jueves, Moscú lanzó más de cien drones de largo alcance contra territorio ucraniano, según las fuerzas armadas de Kiev.

Al menos 84 de esos drones fueron interceptados, pero otros 18 lograron impactar en siete localidades distintas, dejando víctimas mortales y daños en infraestructuras civiles. En la región de Zaporizhzhia, tres personas murieron tras un ataque con drones rusos, según informaron las autoridades locales.

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, evitó confirmar el acuerdo al ser consultado por medios internacionales sobre la conversación entre Trump y Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declinó confirmar un acuerdo tras ser consultado por la conversación entre Donald Trump y Vladímir Putin (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

“No comentamos el contenido de conversaciones diplomáticas privadas”, indicó Peskov, mientras el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de “imprudentes” las declaraciones de quienes intentan atribuir intenciones o promesas a las partes involucradas.

Las condiciones humanitarias en Ucrania se han deteriorado significativamente durante el invierno, con regiones enteras enfrentando cortes prolongados de energía y temperaturas que, según el Servicio Estatal de Emergencias, podrían descender hasta -30 grados Celsius en los próximos días.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió el miércoles que su gobierno espera nuevos ataques masivos rusos contra la red eléctrica en plena ola de frío y llamó a la comunidad internacional a presionar a Moscú para que abandone la estrategia de “convertir el invierno en un arma”.

El conflicto, que entró en su cuarto año desde la invasión a gran escala rusa de febrero de 2022, sigue dejando un saldo elevado de víctimas civiles. La misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU reportó que el año pasado fue el más letal para la población ucraniana desde el inicio de la guerra, con al menos 2.514 muertos y más de 12.000 heridos reportados, un aumento del 31% respecto a 2024.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió que su gobierno espera nuevos ataques masivos rusos contra la red eléctrica

Mientras tanto, las negociaciones diplomáticas para intentar poner fin al conflicto continúan bajo el auspicio de Estados Unidos. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, expresó optimismo respecto al avance de los acuerdos de seguridad y prosperidad entre las partes, y aseguró que “la gente en Ucrania es ahora más esperanzada y espera que pronto podamos concretar un acuerdo de paz”.

Se prevé que las conversaciones se reanuden en los próximos días, aunque persisten dudas sobre el compromiso ruso y la disposición ucraniana a aceptar concesiones en medio de la escalada de ataques.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)