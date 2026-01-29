El enviado de Donald Trump aseguró que el despliegue federal en Minneapolis seguirá hasta que disminuya la violencia

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, habla durante una conferencia de prensa en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 29 de enero de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

El despliegue de más de 3.000 agentes federales en Minnesota para redadas migratorias podría reducirse, siempre que las autoridades estatales y locales colaboren con el gobierno federal, según declaró Tom Homan, el responsable de la política migratoria del presidente Donald Trump. Homan remarcó en conferencia de prensa que su equipo mantiene una política de “cero tolerancia” hacia los manifestantes que interfieran o agredan a los agentes durante las operaciones en las Ciudades Gemelas.

El funcionario, enviado a Minneapolis tras el tiroteo fatal del manifestante Alex Pretti, reconoció errores en el accionar federal, aunque subrayó que “nada es nunca perfecto” y defendió que la administración no renunciará a su misión de controlar la inmigración ilegal. Homan insistió en que la reducción de efectivos estará sujeta a la cooperación de los líderes estatales y locales, así como a una disminución de la violencia y la interferencia de los manifestantes. “Cuando la violencia disminuya, podemos reducir los recursos”, afirmó.

La tensión en Minneapolis y St. Paul se mantiene alta luego de la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de agentes federales: Alex Pretti, de 37 años, falleció el sábado durante un altercado con la Patrulla Fronteriza, mientras que Renee Good, también de 37 años, murió baleada el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes implicados en la muerte de Pretti han sido suspendidos en lo que las autoridades describen como un procedimiento estándar.

Homan explicó que una mayor cooperación por parte de las cárceles locales para alertar al ICE sobre reclusos deportables facilitaría operaciones más seguras, al reducir la necesidad de buscar a inmigrantes en las calles. El funcionario reiteró la preferencia de la agencia por las “operaciones de control estratégico dirigidas”, enfocadas en individuos con historial delictivo y considerados amenazas a la seguridad pública.

Durante sus primeros días en el terreno, Homan se reunió con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey para abordar la redistribución de los agentes desplegados. El zar fronterizo insistió en que el retiro de efectivos dependerá “de la cooperación” y advirtió que no se tolerarán intentos de impedir la labor del ICE y otras agencias. Homan recalcó que todas las actividades de la agencia han estado bajo el cumplimiento de la ley y que sus operativos se diseñan con información precisa sobre los objetivos.

Se dispersan gases lacrimógenos mientras agentes federales retienen a un hombre, mientras continúa la aplicación de las leyes de inmigración después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos disparara fatalmente a Renee Nicole Good el 7 de enero durante una redada de inmigración, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 21 de enero de 2026. REUTERS/Leah Millis

Pese a que Trump manifestó una aparente disposición a aliviar las tensiones, el miércoles volvió a criticar al alcalde Frey por su negativa a hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Frey respondió que la prioridad de la policía local es prevenir homicidios y no participar en la persecución de inmigrantes.

La ofensiva migratoria federal en Minneapolis ha provocado protestas constantes, con vigilias en los lugares donde murieron Nicole Good y Alex Pretti. Diversas organizaciones sociales han convocado para este viernes a un “día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras” en rechazo a la política migratoria de Trump en la ciudad.

A nivel judicial, un juez federal de Minnesota bloqueó temporalmente la detención de refugiados sin estatus de residentes permanentes, mientras que otro magistrado señaló que el ICE “probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 de las que algunas agencias federales han violado en toda su existencia”.

Ante las crecientes tensiones y la presión política, Homan aseguró que la misión continuará y que el gobierno procurará “realizar operaciones más inteligentes” y sancionar a los agentes que no respeten los protocolos. El funcionario también anunció que mantendrá el diálogo con líderes locales y comunitarios para lograr acuerdos que permitan la reducción progresiva de los efectivos federales.

(Con información de AFP, EFE y AP)