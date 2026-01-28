Trump prometió una investigación sobre la muerte de Alex Pretti en una operación del ICE: “La tengo que supervisar yo mismo”

Donald Trump en Iowa. El presidente prometió una investigación "honesta" sobre la muerte de Alex Pretti en Minneapolis. (REUTERS/Sergio Flores)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una investigación “honesta” sobre el homicidio de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense abatido a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis (Minnesota), aunque criticó a la víctima por portar un arma.

“Quiero una investigación honrada y honesta. La tengo que supervisar yo mismo”, declaró el republicano a la prensa en un intento de calmar la indignación desatada por la muerte de Pretti, la segunda de un manifestante en las protestas contra las agresivas redadas migratorias llevadas a cabo en la ciudad demócrata tras la de Renée Good el pasado 7 de enero.

Asimismo, el republicano criticó a la víctima, un enfermero de 37 años, por portar un arma, a pesar de que los vídeos de su muerte muestran que los agentes le dispararon una decena de veces por la espalda cuando estaba en el suelo, ya desarmado.

El momento en que agentes de ICE matan a Alex Pretti

“No me gusta que tuviera un arma. No me gusta que tuviera dos cargadores completamente llenos”, dijo Trump a la prensa antes de ofrecer un discurso en Iowa con motivo de las elecciones de medio mandato de noviembre.

De todas formas, el mandatario calificó su muerte como un “hecho desafortunado” y evitó calificar a Pretti como un “terrorista doméstico”, como sí hicieron su cercano asesor Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Preguntado al respecto, Trump aseguró que no ha escuchado a “nadie” decirlo.

Los demócratas buscan la destitución de la titular de Seguridad

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. Los demócratas piden su destitución tras las muertes en Minneapolis. (AP Photo/Yuki Iwamura)

La crisis se cobró la primera cabeza política: la del jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, rostro visible de las redadas y de la represión contra las protestas. Trump lo relevó por Tom Homan, su ‘zar’ de la frontera.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes pusieron este martes en el punto de mira a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para quien pidieron su cese o amenazaron con impulsar un juicio político para destituirla.

En un comunicado conjunto, los representantes Hakeem Jeffries, de Nueva York; Katherine Clark, de Massachusetts; y Pete Aguilar, de California, pidieron “cambios drásticos” en el Departamento de Seguridad Nacional y acusaron a sus funcionarios de llevar a cabo una violenta “serie de asesinatos”.

En contraste, Trump defendió a Noem, asegurando que “está haciendo un muy buen trabajo” al frente de su cartera y que no tiene planes de pedirle que dimita.

Calma tensa en Minneapolis

Agentes federales lanzan municiones contra manifestantes en Minneapolis. Pretti recibió diez disparos por la espalda. (REUTERS/Tim Evans/Archivo)

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales cesaron este martes en Minneapolis mientras Homan se reunía con las autoridades locales de Minnesota, un estado que ha sido prácticamente militarizado en los últimos días con el despliegue de 3.000 agentes federales.

El propio Trump, quien el lunes habló por teléfono con el gobernador del estado, el demócrata Tim Walz, abrió la puerta a reducir la presencia de agentes y afirmó que busca una “desescalada”.

A pesar de ello, cientos de manifestantes siguen turnándose para hacer una vigilia en los memoriales de Alex Pretti y Renée Good en el sureste de la ciudad.

Además, decenas de autos conducidos por oficiales de diversas agencias federales, con pasamontañas y placas cubiertas, siguen entrando y saliendo del edificio federal Whipple, en el centro de Minneapolis.

El viernes, se tiene prevista una nueva manifestación masiva en la ciudad, esta vez enfocada en pedir justicia por la muerte de los dos ciudadanos muertos en los operativos migratorios.

Ese mismo día, el juez federal Patrick Shiltz ha citado al jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, a quien podría declarar en desacato si no rinde explicaciones sobre la actuación de sus agentes.

(Con información de EFE)