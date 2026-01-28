Estados Unidos

Tras las advertencias arancelarias, Trump confirmó que buscará disminuir la tensión con Corea del Sur: “Llegaremos a un acuerdo”

Las autoridades en Washington señalaron que Seúl no ha logrado la aprobación parlamentaria para inversiones prometidas y no ha cumplido acuerdos en sectores clave, lo que motivó la subida arancelaria

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras habla con los medios de comunicación mientras se dirige al Marine One para viajar a Iowa, desde la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de enero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos y Corea del Sur encontrarán una solución luego de su sorpresivo anuncio del lunes sobre el aumento de aranceles al 25% para las importaciones provenientes del país asiático.

Llegaremos a un acuerdo con Corea del Sur”, declaró Trump a la prensa antes de dirigirse a un acto en Iowa, sin dar más detalles.

Según el jefe negociador comercial estadounidense, Jamieson Greer, Washington había reducido previamente los aranceles a productos surcoreanos del 25% al 15% a cambio de compromisos por parte de Seúl: invertir USD 350 mil millones en Estados Unidos, permitir el ingreso de más autos estadounidenses y eliminar ciertas barreras no arancelarias.

Sin embargo, Greer explicó en Fox Business Network que Corea del Sur aún no consiguió la aprobación parlamentaria para materializar esas inversiones e incumplió sus compromisos en sectores como agricultura, industria y servicios digitales.

Trump anunció en redes sociales que el aumento de aranceles respondía a la falta de avances en el parlamento surcoreano para ratificar el acuerdo bilateral alcanzado el año pasado. La noticia tomó por sorpresa a las autoridades en Seúl, que reconocieron verse obligadas a buscar una rápida respuesta ante el posible golpe a un país fuertemente dependiente de las exportaciones.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, habla con miembros de los medios a bordo del Air Force One (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

“Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos”, escribió el mandatario estadounidense vía Truth Social.

Tras el anuncio de Trump sobre el aumento de aranceles, las autoridades de Corea del Sur convocaron una reunión de emergencia para coordinar una respuesta. El Ministerio de Comercio e Industria informó que su titular, Kim Jung-kwan, participó de manera remota desde Canadá, donde realiza una visita oficial.

En un comunicado, el gobierno surcoreano afirmó que “nuestro gobierno pretende transmitir su compromiso con la aplicación del acuerdo arancelario a la parte estadounidense, al tiempo que responde de una manera tranquila y comedida”. El texto no especificó posibles medidas de represalia ni plazos para una decisión.

Por su parte, Greer recordó que el déficit comercial estadounidense con Corea del Sur había alcanzado USD 65 mil millones durante la administración Biden y consideró que esa situación no es sostenible y “tiene que cambiar”.

El parlamento surcoreano no tiene previsto celebrar una sesión plenaria hasta febrero, fecha en la que podrían someterse a votación cinco proyectos de ley necesarios para habilitar la inversión en territorio estadounidense. Miembros del gobernante Partido Demócrata expresaron su esperanza de aprobarlos ese mes.

Washington también manifestó inquietudes sobre una ley surcoreana aprobada a finales del año pasado que refuerza el control sobre los servicios digitales, y sobre un proyecto de regulación de plataformas online, al considerar que podrían discriminar a empresas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en noviembre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Según fuentes cercanas a las negociaciones en diálogo con Reuters, la decisión de Trump podría estar motivada por recientes medidas regulatorias de Corea del Sur contra Coupang, una firma estadounidense que denunció un trato injusto.

Este miércoles, el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, señaló que Seúl contactó al Departamento de Estado tras el anuncio de Trump y concluyó que “no existe un vínculo directo con Coupang ni con la ley de plataformas online”.

A comienzos de mes, el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, aseguró a Reuters que el gobierno planea implementar el paquete de inversiones lo antes posible, aunque advirtió que la incertidumbre sobre un próximo fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre los aranceles podría retrasar el proceso. Además, reconoció que la inversión de USD 350 mil millones probablemente no comenzará en el primer semestre de 2026 debido a la debilidad de la moneda surcoreana.

(Con información de Reuters)

