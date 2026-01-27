Por qué la vigilancia de aguas residuales puede ser una aliada clave contra el sarampión en Estados Unidos

El aumento de casos de sarampión en Estados Unidos pone en cuestión la capacidad del país para sostener la eliminación de la enfermedad (Freepik)

El resurgimiento del sarampión en Estados Unidos aún genera alerta entre las autoridades sanitarias, con más de 2.500 casos confirmados desde enero de 2025. Funcionarios advierten que el país podría perder su estatus de “eliminación del sarampión”, mientras científicos proponen el monitoreo de aguas residuales como recurso innovador para anticipar brotes epidemiológicos, informó MIT Technology Review.

En 2024, Estados Unidos registró el mayor número de infecciones de sarampión en décadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación salvó casi 59 millones de vidas desde 2000 y redujo un 88% las muertes por la enfermedad hasta 2024.

A pesar de estos avances, la OMS estima que en 2024 fallecieron aproximadamente 95.000 personas por sarampión, en su mayoría niños. El aumento de casos afecta, además de a Estados Unidos y Canadá, a Europa, Asia sudoriental y la región del Mediterráneo Oriental.

El descenso en las tasas de vacunación en América del Norte y otras regiones facilita la reaparición del virus en comunidades previamente protegidas. Expertos advierten que esta tendencia compromete los logros alcanzados en inmunización y pone en riesgo el objetivo de mantener la eliminación del sarampión en países desarrollados, destaca MIT Technology Review.

Baja en las tasas de inmunización amenaza los avances logrados y expone a comunidades previamente protegidas a nuevos brotes (EFE/Mario Guzmán)

Innovación en vigilancia: el monitoreo de aguas residuales

Además de las campañas de vacunación y el monitoreo clínico tradicional, investigadores exploran técnicas complementarias de vigilancia sanitaria. Entre ellas destaca la vigilancia de aguas residuales, perfeccionada durante la pandemia de covid-19 y actualmente adaptada para rastrear el RNA del sarampión.

El programa WastewaterSCAN, liderado por la Universidad de Emory y la Universidad de Stanford, amplió en 2024 el análisis de muestras de aguas residuales para detectar la presencia del virus en comunidades estadounidenses. Marlene Wolfe, investigadora de Emory, explicó a MIT Technology Review: “El equipo ha trabajado para ampliar lo que puede monitorearse”.

Un estudio reciente en Texas, recogido en un preprint en medRxiv actualmente en revisión, evaluó la detección temprana mediante análisis de aguas residuales en dos plantas de tratamiento entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. El equipo recolectó muestras varias veces por semana y detectó RNA del sarampión en un 10,5% de las pruebas, incluso una semana antes del primer diagnóstico clínico en la zona.

Estos hallazgos muestran que el análisis de aguas residuales puede anticipar los brotes, dando a las autoridades tiempo para reforzar las campañas de vacunación o emitir alertas. Wolfe señaló que la eficacia de esta técnica puede ser determinante como sistema de alerta cuando el acceso al diagnóstico médico es limitado.

El programa WastewaterSCAN permite detectar la presencia del virus antes de los primeros diagnósticos clínicos mediante el análisis sistemático de muestras urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones, desafíos y futuro de la estrategia

En Canadá, investigadores dirigidos por Mike McKay en la Universidad de Windsor aplicaron el método en Ontario entre febrero y noviembre de 2025.

Al comparar los resultados del análisis de aguas residuales con los reportes clínicos, calcularon tasas de excreción viral y estimaron que los contagios reales fueron de 5 a 10 veces superiores a los confirmados oficialmente, según los análisis preliminares de MIT Technology Review.

Los científicos subrayan que la vigilancia de aguas residuales no permite identificar a los individuos ni precisar la ubicación exacta de los casos, pero proporciona información comunitaria clave para activar respuestas rápidas. Los estudios continúan en proceso de validación y sus resultados deben interpretarse con cautela.

La principal limitación de esta técnica es que solo ofrece una imagen colectiva y no especifica cuántas personas están infectadas ni quiénes son. Para los responsables de los proyectos, el monitoreo de aguas residuales no sustituye los diagnósticos individuales, pero sí complementa las estrategias habituales y orienta las campañas de inmunización.

La vigilancia de aguas residuales revela un subregistro de casos, pero enfrenta obstáculos para identificar focos precisos y cuantificar el número real de infectados (Freepik)

En algunos lugares, las autoridades de salud pública comenzaron a utilizar los resultados de este sistema para emitir alertas locales y enfocar las campañas de vacunación, detalló MIT Technology Review.

Según McKay, mantener estas plataformas ayudaría a países como Canadá a recuperar el estatus de eliminación del sarampión y facilitaría la prevención de futuros brotes.

El avance del monitoreo de aguas residuales brinda a los departamentos de salud, personal médico y familias una herramienta adicional para fortalecer la protección comunitaria, marcando el valor de la colaboración entre la vigilancia científica y la acción pública.