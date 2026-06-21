Hombre de 51 años muere tras caer durante concierto de Goose en el Madison Square Garden

Un hombre de 51 años murió tras caer desde una zona elevada durante un concierto de la banda Goose en el Madison Square Garden de Nueva York.
El suceso tuvo lugar la noche del sábado 20 de junio, en un evento que formaba parte de la gira de la agrupación estadounidense.
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La Policía de Nueva York (NYPD) investiga las circunstancias y, hasta el momento, no se dio a conocer la identidad de la víctima ni detalles sobre cómo ocurrió la caída.
Respuesta y operativo de emergencia
De acuerdo con Associated Press, el aviso al 911 se registró a las 21:51, hora local. Al llegar, los agentes encontraron al hombre inconsciente y sin respuesta, con lesiones compatibles con una caída desde una “posición elevada”. La víctima fue trasladada al Hospital Bellevue, donde se confirmó su muerte poco después del ingreso, según reportó CBS News.
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Fuentes policiales indicaron a New York Post que el hombre cayó desde la sección 300 del estadio, una de las áreas más altas del recinto. Personal del estadio evacuó al menos siete filas en la zona afectada, mientras que testimonios de asistentes citados por People reflejaron el impacto emocional tras el incidente: “Estábamos a ocho asientos. Oímos y vimos todo. El MSG nos dio pulseras para el área del pit y nos fuimos”, relató un espectador en redes sociales, citado por The Sun.
El recital, que contaba con transmisión en directo a través de Amazon Music, continuó su desarrollo. La banda completó el set de 16 canciones y concluyó la función poco antes de la medianoche, según la base de datos Setlist.fm y lo verificado por New York Post.
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Investigación y declaraciones oficiales
NYPD mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos. No se revelaron detalles sobre la altura exacta de la caída ni sobre las circunstancias previas al accidente. Hasta el momento, las autoridades no divulgaron la identidad de la persona fallecida.
La banda Goose, integrada por Rick Mitarotonda, Trevor Weeks, Peter Anspach y Cotter Ellis, expresó su consternación por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales: “Estamos profundamente entristecidos y devastados al enterarnos del trágico suceso ocurrido en el concierto de esta noche. Extendemos nuestras más profundas condolencias a todos los afectados. Gracias al personal de emergencia y del recinto que intervino con cuidado y apoyo”.
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El concierto de Goose en el Madison Square Garden era el segundo de una serie de dos presentaciones como parte de una gira que incluye un total de 27 espectáculos en 19 ciudades de Estados Unidos y Canadá. La banda tenía previsto presentarse el 21 de junio en SummerStage, en Central Park.
Contexto y repercusiones
El Madison Square Garden es uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York y suele recibir miles de asistentes en cada evento.
La sección 300, desde la que ocurrió la caída, se ubica en la parte superior del estadio, lo que da una idea del riesgo potencial de accidentes en zonas elevadas cuando se combinan grandes multitudes y espectáculos en vivo.
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Varios asistentes compartieron imágenes y relatos en redes sociales sobre el operativo de evacuación y el ambiente que se vivió tras el accidente.
Por el momento, la investigación policial sigue activa y no se descarta la difusión de más información oficial en los próximos días.
El caso puso en foco la seguridad en espectáculos masivos y la respuesta de los organizadores y servicios de emergencia ante situaciones críticas.
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