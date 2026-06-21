Estados Unidos

El calor y los pronósticos de tormenta en Miami amenazan el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial

El encuentro de este domingo a las 18 podría verse condicionado por humedad alta, descargas eléctricas cercanas, ráfagas de viento y chaparrones de avance lento, con alertas meteorológicas activas para el sureste de Florida

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé en Miami temperaturas de 32 °C a 35 °C y sensaciones térmicas de 39 °C a 41 °C durante la jornada del Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)
El Servicio Meteorológico Nacional prevé en Miami temperaturas de 32 °C a 35 °C y sensaciones térmicas de 39 °C a 41 °C durante la jornada del Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

El segundo partido del Mundial en Miami se jugará este domingo a las 18 horas locales entre Uruguay y Cabo Verde, con un pronóstico de calor, humedad y tormentas eléctricas cercanas que podrían afectar el desarrollo del encuentro, en una jornada marcada además por humo residual y alertas por calidad del aire en el sur de Florida.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas subirán a valores de entre 32°C y 35°C, con sensaciones térmicas de entre 39°C y 41°C. El organismo advirtió un riesgo de calor de moderado a alto, con mayor impacto sobre los grupos sensibles, aunque recomendó precauciones para cualquier persona que permanezca al aire libre.

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Uruguay y Cabo Verde jugarán este domingo a las 18:00 el segundo partido del Mundial en Miami bajo calor, humedad y tormentas cercanas (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
Uruguay y Cabo Verde jugarán este domingo a las 18:00 el segundo partido del Mundial en Miami bajo calor, humedad y tormentas cercanas (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La misma agencia informó que la calidad del aire fue mala durante la noche en algunos puntos y que mejorará de forma gradual a lo largo del día. Aun así, el humo persistente de incendios forestales todavía puede reducir la visibilidad y degradar el aire en sectores de Miami-Dade y Broward.

Las áreas más afectadas por el humo durante la mañana incluyen tramos de la Florida Turnpike entre Okeechobee Road y NW 41st Street, y Krome Avenue entre SW 8th Street y US-27. De acuerdo con el reporte, la concentración de partículas finas puede acercarse o incluso superar niveles no saludables.

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El partido en Miami llega con riesgo de rayos, lluvias intensas y ráfagas de viento

De acuerdo con AccuWeather, el día será parcialmente soleado, cálido y húmedo, con tormentas por la tarde en partes de la zona. El pronóstico añade que los rayos de tormentas cercanas podrían impactar el partido de fútbol, tanto en la tarde como durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra ronda de chaparrones y tormentas de movimiento lento sobre la franja metropolitana de la costa este. En ese escenario, serán posibles ráfagas de viento, lluvias intensas y descargas eléctricas frecuentes.

En su actualización de las 6:46 del domingo 21 de junio de 2026, el organismo señaló que las tormentas dispersas serán probables otra vez durante la tarde y la noche sobre el sureste de Florida. Las probabilidades empezarán a bajar de forma gradual al comienzo de la próxima semana.

AccuWeather advirtió que los rayos de tormentas cercanas podrían impactar el partido entre Uruguay y Cabo Verde en Miami durante la tarde y la noche (REUTERS/Marco Bello)
AccuWeather advirtió que los rayos de tormentas cercanas podrían impactar el partido entre Uruguay y Cabo Verde en Miami durante la tarde y la noche (REUTERS/Marco Bello)

El análisis de corto plazo del organismo explicó que una perturbación en niveles altos seguirá sobre el estado y mantendrá el tiempo inestable. Aunque en las primeras horas del día la atmósfera se mostraba más seca y estable que antes, la humedad volverá a aumentar con el calentamiento diurno, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas vespertinas.

Esas tormentas se formarían primero sobre el interior sureste, donde convergerán la brisa del Golfo y la brisa atlántica, y luego podrían expandirse durante la noche. El pronóstico indica que su desplazamiento será lento por la debilidad del flujo en superficie.

El calor seguirá durante la semana

Según el parte del organismo, la lluvia acumulada más probable rondará entre 25 y 50 mm, con apenas una probabilidad de 1 en 10 de que algunos puntos aislados reciban entre 50 y 100 mm. Esa configuración no muestra, por ahora, una señal fuerte de inundaciones generalizadas.

El segundo partido del Mundial en Miami recibirá a Uruguay y Cabo Verde este domingo. Debido a esto, USA Today recordó que Miami será sede de siete partidos en el Hard Rock Stadium, rebautizado como Miami Stadium para el torneo.

La publicación también precisó que el campeonato comenzó el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de México, Canadá y Estados Unidos. Miami albergó su primer encuentro el 15 de junio, cuando Arabia Saudita y Uruguay empataron.

El estadio de Miami recibirá su segundo partido, luego del empate entre Uruguay y Arabia Saudita (Reuters/Sam Navarro)
El estadio de Miami recibirá su segundo partido, luego del empate entre Uruguay y Arabia Saudita (Reuters/Sam Navarro)

Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una disminución de las lluvias, con probabilidades todavía situadas entre 30% y 50% durante la tarde, sobre todo en el interior. Más adelante en la semana, una dorsal de alta presión y la llegada de polvo del Sahara desde el este podrían introducir aire más seco y reducir aún más la actividad de tormentas.

Ese cambio no aliviará el calor. El pronóstico de largo plazo anticipa máximas de alrededor de 35°C durante las tardes de la próxima semana y sensaciones térmicas probables de entre 41°C y 43°C.

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