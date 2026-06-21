El actor de “Elf” que pasó de las pantallas de Hollywood a vivir en su auto y terminar preso: “Era indigente”

Faizon Love salió de la cárcel del condado de Hillsborough en Tampa tras cumplir 16 días detenido por desacato al tribunal en un caso de manutención infantil de 250.000 dólares. (Warner Bros./Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough)

Faizon Love, el actor que interpretó al gerente de la tienda Gimbels en la película Elf, salió de la cárcel del condado de Hillsborough, en Tampa, Florida, tras cumplir 16 días de detención por desacato al tribunal, luego de no haber pagado una deuda de manutención infantil de 250.000 dólares.

Su liberación expuso una caída financiera que lo llevó a vivir en su automóvil y a sobrevivir con los cheques de regalías que le produce aquella película navideña.

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El artista de Hollywood se presentó ante el juez el 19 de junio de 2026 vestido con un enterizo rojo y en silla de ruedas.

Según registros judiciales del condado de Hillsborough, recogidos por Fox 13 News, Love no realizó los pagos de manutención a Tiffany Lee, una mujer residente en Tampa con quien tiene un hijo.

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La liberación de Faizon Love expuso una crisis financiera que lo llevó a vivir en su automóvil y a depender de las regalías del éxito navideño "Elf" para subsistir (Warner Bros.)

En documentos judiciales, él declaró haber ganado apenas 13.000 dólares en los últimos cinco años, sin ingresos en el último año.

Su abogado defensor, Glen Lansky, explicó ante el tribunal que Love depende casi por completo de las regalías de Elf, que en promedio le reportan unos 10.000 dólares anuales.

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El actor posee un vehículo del año 1999 y, según Lansky, se vio obligado a vivir dentro de ese automóvil durante períodos de hasta un mes. “Era indigente. Vivía en su coche. Así caen los grandes”, declaró el abogado a Fox 13 News.

La defensa atribuyó parte de la crisis a errores de representación legal anterior. Según Lansky, abogados previos no informaron al tribunal sobre la situación económica real de su cliente, lo que derivó en las órdenes de pago que Love no pudo cumplir.

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Registros judiciales del condado de Hillsborough indican que el actor no realizó los pagos de manutención infantil a Tiffany Lee, madre de su hijo en Tampa (Captura de video/10 Tampa Bay News)

“Lo están pintando como un villano absoluto”, dijo el letrado en referencia a la estrategia de la parte contraria.

El arresto del 16 de junio de 2026 se produjo por una orden de detención pendiente, según informó TMZ. Love no se presentó a una audiencia del caso de manutención en abril de 2026, aduciendo una emergencia médica, y el juez le ordenó entregarse para cumplir una condena de 90 días.

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Fue trasladado a la cárcel Orient Road, en Tampa, donde quedó retenido sin fianza.

Los problemas legales de Love no son recientes. El 7 de marzo de 2017, fue arrestado en el aeropuerto internacional John Glenn Columbus, en Ohio, acusado de agredir a un empleado de valet de 24 años.

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Los antecedentes legales de Faizon Love incluyen un arresto en Ohio en 2017 por agredir a un empleado de valet y una demanda por agresión en un hotel Sheraton de San Diego en 2024 (Captura de video)

Según las autoridades, citadas por 10WBNS, el actor discutió con el trabajador en el área de reclamo de equipaje por el cobro de un estacionamiento prolongado, lo tomó del cuello y lo empujó al suelo en varias ocasiones.

Love declaró sin contest (no admite culpabilidad, pero tampoco la niega), pagó una multa de 500 dólares y recibió una sentencia de 180 días de prisión.

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En 2024, una empleada de un hotel Sheraton en San Diego lo demandó por agresión. Según los documentos de la demanda obtenidos por Entertainment Weekly, Love se mostró “agitado y agresivo” al enterarse de que no había habitaciones disponibles, arrancó el lector de tarjetas de crédito del mostrador y lo lanzó contra la trabajadora.

La empleada alegó haber sufrido una conmoción cerebral y un golpe visible detrás de la oreja derecha. La Policía de San Diego respondió al lugar y lo citó por agresión.

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El arresto de Faizon Love ocurrió el 16 de junio de 2026 por una orden pendiente después de que no asistiera a una audiencia de manutención infantil en abril (Captura de video)

La carrera de Love en el entretenimiento arrancó en 1988 con la serie de televisión L.A. Friday. En 1995 interpretó al personaje Big Worm en Friday, junto a Ice Cube y Chris Tucker, bajo la dirección de F. Gary Gray.

Ese mismo año se incorporó a la serie The Parent ‘Hood, donde actuó hasta 1998. Su papel en Elf (2003), junto a Will Ferrell y Zoey Deschanel, le dio proyección internacional.

Entre sus otros créditos figuran Couples Retreat, Zookeeper y Step Up: High Water. Su última aparición en pantalla fue en 2023, en The Last Stop in Yuma County.

Tras su liberación, Lansky indicó a Fox 13 News que Love deberá presentar su documentación financiera actualizada al tribunal a la brevedad, bajo riesgo de un nuevo encarcelamiento.

Su abogado dijo que ahora debe presentar su documentación financiera para evitar un nuevo encarcelamiento (Warner Bros.)

El abogado espera que Faizon Love regrese a California para vivir con un amigo que actualmente cubre parte de sus gastos.

“Creo que quiere actuar. Quiere escribir. Tiene contactos en la industria y ojalá pueda conseguir más trabajo”, afirmó Lansky. Love también perdió un papel en una película esta semana por encontrarse detenido, aunque no se precisaron detalles del proyecto.