En un mensaje por el Día del Padre, Donald Trump afirmó que EEUU “está funcionando estupendamente”

Trump destacó los logros económicos y militares durante su segunda gestión en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el país “está funcionando estupendamente” y resaltó los resultados económicos y militares alcanzados durante su mandato.

El mensaje, difundido en redes sociales con motivo del Día del Padre, incluyó referencias a cifras de empleo y a los índices bursátiles, así como a la fortaleza de las Fuerzas Armadas. Según el mandatario, “la mejor economía de la historia” se refleja en “cifras récord de empleo y de la bolsa”.

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Trump aprovechó la celebración nacional para transmitir un panorama positivo sobre la situación de la economía y el mercado laboral en Estados Unidos. “¡Feliz Día del Padre! Nuestro país está funcionando estupendamente. Cifras récord de empleo y de la bolsa. ¡La mejor economía de la historia!”, publicó en en su red Truth Social.

El presidente también hizo hincapié en la capacidad militar del país. “Estados Unidos tiene las mejores fuerzas armadas del mundo, de lejos. Estamos ganando en todos los frentes, ganando como nunca en la historia. ¡Que Dios los bendiga a todos!”, concluyó en su mensaje.

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El mensaje publicado por Trump en Truth Social

El mensaje del jefe de Estado tiene lugar en momentos en que su delegación mantiene reuniones con Irán en Suiza para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

El sábado Trump dijo que no se impondrán peajes en el estrecho de Ormuz durante el periodo de alto el fuego de 60 días ni tampoco tras su expiración. El anuncio, realizado a través de la red Truth Social, se produce tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que abrió una tregua para negociar el fin de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

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“No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días que dure el periodo de alto el fuego, y tampoco los habrá una vez transcurrido dicho periodo, a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que no se cierre el acuerdo, a cambio de los servicios prestados como ‘ángel de la guarda’ a los países de Oriente Medio, con el fin de reembolsar los costes pasados, presentes y futuros”, señaló el jefe de Estado.

Asimismo, días atrás, Trump había afirmado que el acuerdo alcanzado con Irán evitó un escenario de graves consecuencias económicas para la región y aseguró que el entendimiento cumple los principales objetivos estratégicos de Washington, entre ellos el fin de la guerra, la reapertura del estrecho de Ormuz y el bloqueo definitivo a cualquier posibilidad de que Teherán obtenga armamento nuclear.

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Durante una conferencia de prensa al cierre de la cumbre del G7 en Francia, el mandatario presentó el pacto como un paso decisivo para estabilizar Oriente Medio después de casi cuatro meses de conflicto.

“No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado”, declaró Trump. Acto seguido, defendió los alcances del memorando negociado con la República Islámica.

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