Estados Unidos

Qué explica que el gasto del Día del Padre marque un récord de USD 27.900, y qué cambios reales empujan esa cifra en Estados Unidos

La encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas y Prosper Insights & Analytics proyecta 226.58 dólares por persona, impulsados por planes compartidos y suscripciones, mientras la participación se mantiene en 77% y el alza proviene del ticket medio

Guardar
Cinco personas sentadas en una mesa con una caja azul NRF. Hay ropa, una caja de herramientas, tarjetas y papeles sobre la mesa.
Los estadounidenses gastarán USD 27.900 millones en el Día del Padre, un récord impulsado por un promedio de USD 226,58 por persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estadounidenses gastarán USD 27.900 millones este Día del Padre, un récord para la fecha, con un promedio de USD 226,58 por persona y un cambio en las preferencias de consumo que desplaza los regalos tradicionales hacia experiencias y actividades compartidas, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas y Prosper Insights & Analytics citada por El Diario NY.

El récord se explica por un aumento del desembolso promedio —más que por un salto en la cantidad de personas que celebran— y por un giro en qué se compra: más experiencias y suscripciones, rubros que tienden a elevar el ticket final.

PUBLICIDAD

De acuerdo con eMarketer, el 77% de los consumidores planea festejar este año, una proporción estable frente a años anteriores.

La marca previa se había fijado en 2025, con USD 24.000 millones en gasto total. En 2024, el monto había sido de USD 22.400 millones.

PUBLICIDAD

Las experiencias y las suscripciones avanzan sobre los regalos clásicos

El cambio no pasa solo por cuánto se gasta, sino por qué se elige comprar. Según la NRF, el 31% de los consumidores planea regalar una experiencia este año, mientras el 45% considera cajas de suscripción como comida gourmet, cervezas artesanales o acceso a servicios de streaming y videojuegos.

Una familia celebra el Día del Padre en un restaurante, con adultos y niños sentados alrededor de una mesa con comida, regalos y un cartel de "Happy Father's Day".
El gasto récord del Día del Padre se explica por un mayor desembolso promedio y no por un aumento en la cantidad de personas que celebran (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el Día del Padre estuvo dominado por obsequios prácticos como herramientas, ropa o productos para parrilla. Esa pauta empezó a modificarse a medida que más compradores priorizan opciones que dejen un recuerdo o se perciban como algo distinto.

Lea Grgich, analista sénior de investigación de la Federación Nacional de Minoristas, explicó al medio que la búsqueda de originalidad pesa en la decisión de compra: “Los consumidores priorizan encontrar algo único o diferente. El 44% dice que lo más importante es elegir algo que se sienta especial, y el 34% busca crear un recuerdo”.

Ese giro ayuda a explicar por qué el promedio nacional alcanzó su nivel más alto desde que el organismo lleva este registro anual.

También muestra que la celebración empieza a parecerse menos a una jornada de regalos utilitarios y más a una fecha centrada en salidas, actividades y servicios recurrentes.

El récord de gasto no implica una celebración más extendida

El aumento del gasto total no significa que más hogares participen. Según los datos reunidos por la publicación, el récord está sostenido por consumidores que pueden absorber tickets más altos, no por una ampliación de la base de compradores.

Dos manos sostienen una tarjeta con "GIFT CARD" y un recibo con 226,58 dólares. Logo NRF, caja y cerveza en el fondo.
El 77% de los consumidores planea festejar el Día del Padre, una proporción estable frente a años anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí aparece una brecha marcada. Según RetailMeNot en 2026, más del 71% de los compradores planea gastar menos de USD 100 en regalos del Día del Padre, mientras que las personas de 35 a 44 años desembolsan bastante más que el promedio y empujan el total al alza, de acuerdo con el análisis de MNTN Research.

La respuesta directa a la pregunta por el gasto medio en 2026 es esa: un estadounidense desembolsará en promedio USD 226,58 para el Día del Padre, el nivel más alto de la serie de la NRF, mientras el total nacional llegará a USD 27.900 millones.

En 2025, el promedio había sido de USD 199,38 por persona. La diferencia con este año roza los USD 27, una suba que, según El Diario NY, confirma que las familias siguen destinando más dinero a esta celebración pese al alto costo de vida.

Los hogares hispanos combinan alta participación y presupuestos más ajustados

Para la comunidad hispana, la presión puede ser mayor. Investigaciones de la Universidad Northwestern y TelevisaUnivision indican tasas de participación en el Día del Padre superiores al promedio nacional, una tendencia que también recoge el Medill Spiegel Research Center para consumidores hispanos y afroamericanos.

Ese mayor involucramiento convive con presupuestos más estrechos, lo que empuja a buscar regalos memorables sin que necesariamente sean costosos. El artículo señala que no hace falta gastar USD 226 para que un obsequio tenga valor para quien lo recibe.

Tres mesas de picnic con grupos familiares sobre césped verde; se ven cajas de comida, una tablet con logo NRF, una camiseta NRF y tarjetas.
Las experiencias ganan lugar en el Día del Padre, ya que el 31% de los consumidores planea regalar salidas o actividades compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compra anticipada también influye en el presupuesto. Cerca del 25% de los compradores espera hasta la última semana, una decisión que reduce opciones disponibles y encarece los precios, mientras que comprar con más tiempo permite aprovechar descuentos.

Si la tendencia se mantiene, con experiencias más caras, suscripciones acumuladas y expectativas más altas, la fecha podría sumar una presión financiera parecida a la de la Navidad para muchas familias hispanas que celebran con alta intensidad emocional y recursos más limitados.

Temas Relacionados

Día del PadreConsumoRetailEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una estructura en un icónico hotel de Florida

Los afectados recibieron asistencia inicial de personas que estaban en el lugar y luego de paramédicos, después de que un gazebo cediera ante las intensas ráfagas de viento al aire libre

Cinco personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una estructura en un icónico hotel de Florida

Hombre de 51 años muere tras caer durante concierto de Goose en el Madison Square Garden

El público quedó impactado cuando un asistente cayó desde una de las zonas más altas del estadio neoyorquino, mientras la banda estadounidense continuaba su presentación y los servicios de emergencia desplegaban un rápido operativo en el lugar

Hombre de 51 años muere tras caer durante concierto de Goose en el Madison Square Garden

Gavin Newsom declaró el estado de emergencia por el incendio de un depósito en Los Ángeles

La medida del gobernador californiano busca ampliar la asistencia estatal ante el fuego que arde desde el miércoles en Boyle Heights, mientras la humareda mantiene el riesgo sanitario y afecta a barrios de la zona

Gavin Newsom declaró el estado de emergencia por el incendio de un depósito en Los Ángeles

En un mensaje por el Día del Padre, Donald Trump afirmó que EEUU “está funcionando estupendamente”

El presidente norteamericano sostuvo que durante su gestión llevó al país a ser “la mejor economía de la historia”

En un mensaje por el Día del Padre, Donald Trump afirmó que EEUU “está funcionando estupendamente”

El zumbido invisible: demandas y temor por la expansión de los centros de datos en barrios residenciales de Estados Unidos

Vecinos de Vineland, Dowagiac y Lowell denuncian que la actividad incesante interrumpe el sueño, perjudica la salud y reduce el valor de las viviendas, aunque estas construcciones cumplan con los límites legales de ruido y zonificación

El zumbido invisible: demandas y temor por la expansión de los centros de datos en barrios residenciales de Estados Unidos

TECNO

Qué iPhone elegir en 2026: recomendaciones para acertar en tu próxima compra

Qué iPhone elegir en 2026: recomendaciones para acertar en tu próxima compra

120 frases para enviar por WhatsApp el Día del Padre a tu esposo o novio

Por qué las personas usan audífonos en conciertos: Apple los ayuda con esta función

Ver partidos del Mundial 2026 desde la app de FútbolLibre es peligroso: puede traer sanciones legales y virus

Graba mejores videos con tu celular enfocando al centro, manteniéndote estable y más trucos

ENTRETENIMIENTO

Jason Bateman revela cómo mantuvo a su familia desde niño y el impacto que tuvo en su carrera

Jason Bateman revela cómo mantuvo a su familia desde niño y el impacto que tuvo en su carrera

“House of the Dragon”: a qué hora se estrena la tercera temporada

El actor de “Elf” que pasó de las pantallas de Hollywood a vivir en su auto y terminar preso: “Era indigente”

Tom Hanks confesó por qué no soportaría convivir con Woody: “Me volvería loco. Estaríamos en una competencia continua”

Eve Hewson recordó el método poco convencional de Spielberg: “Nunca había tenido un director tan atento a mis necesidades”

MUNDO

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla

Netanyahu reiteró que impedirá que Irán obtenga armas nucleares y ratificó la permanencia de Israel en el sur del Líbano

Irán respondió los dichos de Trump: “Tengan cuidado con sus declaraciones; nuestras fuerzas armadas están listas”

Diez años después, el Brexit aún divide a Reino Unido y arroja una sombra sobre su economía

Hezbollah reiteró su rechazo a las negociaciones directas entre Israel y Líbano en vísperas de una nueva ronda de diálogo