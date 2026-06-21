Qué explica que el gasto del Día del Padre marque un récord de USD 27.900, y qué cambios reales empujan esa cifra en Estados Unidos

Los estadounidenses gastarán USD 27.900 millones en el Día del Padre, un récord impulsado por un promedio de USD 226,58 por persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estadounidenses gastarán USD 27.900 millones este Día del Padre, un récord para la fecha, con un promedio de USD 226,58 por persona y un cambio en las preferencias de consumo que desplaza los regalos tradicionales hacia experiencias y actividades compartidas, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas y Prosper Insights & Analytics citada por El Diario NY.

El récord se explica por un aumento del desembolso promedio —más que por un salto en la cantidad de personas que celebran— y por un giro en qué se compra: más experiencias y suscripciones, rubros que tienden a elevar el ticket final.

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De acuerdo con eMarketer, el 77% de los consumidores planea festejar este año, una proporción estable frente a años anteriores.

La marca previa se había fijado en 2025, con USD 24.000 millones en gasto total. En 2024, el monto había sido de USD 22.400 millones.

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Las experiencias y las suscripciones avanzan sobre los regalos clásicos

El cambio no pasa solo por cuánto se gasta, sino por qué se elige comprar. Según la NRF, el 31% de los consumidores planea regalar una experiencia este año, mientras el 45% considera cajas de suscripción como comida gourmet, cervezas artesanales o acceso a servicios de streaming y videojuegos.

El gasto récord del Día del Padre se explica por un mayor desembolso promedio y no por un aumento en la cantidad de personas que celebran (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el Día del Padre estuvo dominado por obsequios prácticos como herramientas, ropa o productos para parrilla. Esa pauta empezó a modificarse a medida que más compradores priorizan opciones que dejen un recuerdo o se perciban como algo distinto.

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Lea Grgich, analista sénior de investigación de la Federación Nacional de Minoristas, explicó al medio que la búsqueda de originalidad pesa en la decisión de compra: “Los consumidores priorizan encontrar algo único o diferente. El 44% dice que lo más importante es elegir algo que se sienta especial, y el 34% busca crear un recuerdo”.

Ese giro ayuda a explicar por qué el promedio nacional alcanzó su nivel más alto desde que el organismo lleva este registro anual.

También muestra que la celebración empieza a parecerse menos a una jornada de regalos utilitarios y más a una fecha centrada en salidas, actividades y servicios recurrentes.

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El récord de gasto no implica una celebración más extendida

El aumento del gasto total no significa que más hogares participen. Según los datos reunidos por la publicación, el récord está sostenido por consumidores que pueden absorber tickets más altos, no por una ampliación de la base de compradores.

El 77% de los consumidores planea festejar el Día del Padre, una proporción estable frente a años anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí aparece una brecha marcada. Según RetailMeNot en 2026, más del 71% de los compradores planea gastar menos de USD 100 en regalos del Día del Padre, mientras que las personas de 35 a 44 años desembolsan bastante más que el promedio y empujan el total al alza, de acuerdo con el análisis de MNTN Research.

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La respuesta directa a la pregunta por el gasto medio en 2026 es esa: un estadounidense desembolsará en promedio USD 226,58 para el Día del Padre, el nivel más alto de la serie de la NRF, mientras el total nacional llegará a USD 27.900 millones.

En 2025, el promedio había sido de USD 199,38 por persona. La diferencia con este año roza los USD 27, una suba que, según El Diario NY, confirma que las familias siguen destinando más dinero a esta celebración pese al alto costo de vida.

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Los hogares hispanos combinan alta participación y presupuestos más ajustados

Para la comunidad hispana, la presión puede ser mayor. Investigaciones de la Universidad Northwestern y TelevisaUnivision indican tasas de participación en el Día del Padre superiores al promedio nacional, una tendencia que también recoge el Medill Spiegel Research Center para consumidores hispanos y afroamericanos.

Ese mayor involucramiento convive con presupuestos más estrechos, lo que empuja a buscar regalos memorables sin que necesariamente sean costosos. El artículo señala que no hace falta gastar USD 226 para que un obsequio tenga valor para quien lo recibe.

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Las experiencias ganan lugar en el Día del Padre, ya que el 31% de los consumidores planea regalar salidas o actividades compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compra anticipada también influye en el presupuesto. Cerca del 25% de los compradores espera hasta la última semana, una decisión que reduce opciones disponibles y encarece los precios, mientras que comprar con más tiempo permite aprovechar descuentos.

Si la tendencia se mantiene, con experiencias más caras, suscripciones acumuladas y expectativas más altas, la fecha podría sumar una presión financiera parecida a la de la Navidad para muchas familias hispanas que celebran con alta intensidad emocional y recursos más limitados.

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