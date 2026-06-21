Gavin Newsom declaró el estado de emergencia por el incendio de un depósito en Los Ángeles

Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en el condado de Los Ángeles por el incendio del depósito frigorífico de Boyle Heights (REUTERS/Mike Blake)

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en el condado de Los Ángeles por el incendio que desde el miércoles arde en un depósito frigorífico de Boyle Heights, una medida que amplía la capacidad del estado para asistir a la respuesta local, acelerar la recuperación y enfrentar un riesgo sanitario que ya afecta la calidad del aire en varios barrios de la región.

La decisión llegó mientras California dejaba listos recursos de salud pública y emergencia, entre ellos 5,5 millones de mascarillas N95, purificadores de aire de uso comercial, agua embotellada y equipos de monitoreo reforzado, de acuerdo con el sitio oficial del Estado de California. La proclama también permite suspender reglas de contratación pública para obtener con mayor rapidez insumos y apoyo operativo.

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California preparó 5,5 millones de mascarillas N95, purificadores de aire, agua embotellada y monitoreo reforzado por el incendio en Los Ángeles (NBC Los Angeles)

Según Los Angeles Times, el incendio se desarrolla en un edificio comercial de 46.000 metros cuadrados (500.000 pies cuadrados) ubicado en 1400 South Los Palos Street, donde se almacenan 85 millones de libras de alimentos congelados.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jamie Moore, describió el siniestro como un incendio inusual por la combinación de estructura frigorífica, paneles solares y materiales que siguen ardiendo pese a los lanzamientos de agua desde helicópteros.

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Moore explicó que las paredes de acero corrugado contienen espuma densa que se consume lentamente y sigue emitiendo gases. El techo, además, está cubierto por paneles solares que también se incendiaron.

El incendio en Boyle Heights afecta un edificio comercial de 46.000 cuadrados que almacena 85 millones de libras de alimentos congelados (KTLA 5)

Humo y partículas como la principal amenaza para la salud pública

El principal riesgo inmediato para la comunidad es el humo con material particulado fino. El oficial de salud del condado de Los Ángeles Muntu Davis advirtió que esas partículas pueden irritar ojos, nariz, garganta y pulmones, además de agravar enfermedades cardíacas y respiratorias.

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El gobierno de California indicó que la humareda generada por el incendio puede afectar la calidad del aire en los vecindarios cercanos. Por eso, la Junta de Recursos del Aire de California coordina con socios locales y regionales para asegurar acceso a información sobre el aire y a asistencia técnica, mientras las agencias estatales siguen las condiciones y pueden desplegar más equipos si se solicitan.

La orden de permanencia en casa para residentes del área fue levantada el viernes, pero el humo y el olor persistieron en distintos puntos de la región. Los Angeles Times señaló que usuarios en redes sociales reportaron neblina, olor a combustión y mala calidad del aire en el valle de San Gabriel, el noreste de Los Ángeles, Glendale, Burbank y el centro de la ciudad.

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El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur emitió un aviso especial por contaminación de partículas y lo mantuvo vigente hasta las 12:30 del sábado. El organismo envió inspectores a la zona y colocó monitores fijos en Eastman Avenue Elementary y Robert Louis Stevenson Middle School para medir concentraciones horarias de partículas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también desplegó monitores especializados alrededor de la instalación y en la comunidad para medir compuestos orgánicos volátiles y otras toxinas del aire.

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A la vez, el estado informó que dispone de equipos de protección y filtración de aire para poblaciones vulnerables, entre ellas personas mayores, niños, embarazadas y pacientes con afecciones respiratorias o cardiovasculares.

Las autoridades de salud advirtieron que el humo con partículas finas del incendio puede irritar las vías respiratorias y agravar enfermedades cardíacas y respiratorias (KTLA 5)

La emergencia busca sostener una operación larga y compleja

La alcaldesa Karen Bass emitió horas antes una declaración de emergencia para la ciudad de Los Ángeles. Según NBC Los Angeles, la medida local activa la estructura municipal de respuesta, facilita el acceso a recursos estatales y busca aliviar a los bomberos de la ciudad, que siguen atendiendo otras emergencias al mismo tiempo.

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Bass manifestó que la preocupación sanitaria escaló al punto de volver indispensable el apoyo del gobernador. La declaración estatal ordena a las agencias coordinar con autoridades locales, brindar apoyo de gestión de emergencias y acelerar el acceso a recursos para la respuesta y la recuperación.

Karen Bass y Cal OES activaron la coordinación de emergencia para sostener una operación prolongada con bomberos, equipos terrestres y un robot contra incendios (AP foto/Eric Thayer)

El directorado de Cal OES informó que trabaja junto al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad y otros socios regionales.

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La agencia desplegó además jefes de su rama de incendios y rescate con experiencia técnica para asesorar a las autoridades locales sobre estrategias de supresión y decisiones operativas en incendios complejos de depósitos y materiales peligrosos.

El jefe adjunto, Jon O’Brien del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles sostuvo que todavía quedan bolsones profundos de fuego latente enterrados bajo escombros estructurales y paneles solares.

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El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó el sábado a las 20:00 que suspendía por la noche los lanzamientos aéreos de agua, aunque los equipos terrestres continuarían trabajando con apoyo de un robot contra incendios.

Las autoridades concentran ahora la preocupación en la descomposición de alimentos y en el posible riesgo biológico dentro del depósito de Boyle Heights (KTLA 5)

La siguiente preocupación es la descomposición de alimentos dentro del depósito

Moore sostuvo que los equipos ya mitigaron la parte vinculada a materiales peligrosos, incluida la remoción de amoníaco y otros químicos refrigerantes. La inquietud ahora se concentra en el posible riesgo biológico por la descomposición de grandes volúmenes de pan, carne de ave, cerdo y carne vacuna almacenados en la planta.

En declaraciones citadas por NBC Los Angeles, el jefe de bomberos resumió el escenario con una comparación doméstica: “No diría que sea potencialmente peligroso; sería desagradable. Sería un olor horrible, pero lo que estamos analizando es qué producirían o crearían esos gases”.

Por su parte, la empresa Lineage Logistics, operadora del inmueble, indicó que cree que el fuego comenzó mientras contratistas externos probaban el sistema solar del techo y aseguró que la instalación no se usa para almacenar materiales peligrosos.

La compañía añadió que no se registraron concentraciones medibles de amoníaco en la comunidad desde el inicio del incendio y que tomó medidas adicionales para bombear el amoníaco y trasladarlo fuera del predio.

La empresa Lineage Logistics señaló que el incendio en Boyle Heights, podría haber iniciado mientras probaban el sistema solar del techo (CBS)

Los Angeles Times agregó que las autoridades también evalúan si hubo baterías de ion-litio involucradas: el edificio alberga unos 60 montacargas con ese tipo de baterías, aunque los funcionarios dijeron que permanecían sin quemarse.