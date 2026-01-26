Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”

El ex presidente norteamericano Barack Obama.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha afirmado que la muerte de un hombre a manos de agentes de un agente de la Patrulla Fronteriza en Minnesota debe suponer “una llamada de atención” a la población y ha alertado de que “muchos de los valores centrales” del país norteamericano “están cada vez más bajo ataque”, en medio de las críticas a los abusos por parte de estos efectivos.

“La muerte de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. Debería ser también una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque”, ha manifestado en un comunicado firmado junto a su esposa, Michelle Obama.

Así, ha afirmado que los agentes federales “tienen un trabajo difícil”, si bien ha incidido en que “los estadounidenses esperan que cumplan con su tarea de forma legal y responsable y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública”.

“No es eso lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario”, ha criticado. “Desde hace semanas, la población de todo el país se ha sentido, con razón, indignada por el espectáculo de reclutas enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otros agentes federales que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”, ha sostenido.

El momento en que se produce el primer disparo, después de que un agente (de verde) ya hubiera desenfundado su arma mientras un hombre identificado como Alex Pretti está siendo detenido por agentes federales (Reuters)

“Estas tácticas sin precedentes, que incluso el ex abogado principal del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera Administración (del actual presidente, Donald) Trump ha calificado de vergonzosas, ilegales y crueles, ahora han resultado en la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses”, ha explicado el exmandatario.

En este sentido, ha destacado que “en lugar de tratar de imponer algo parecido a la disciplina y la responsabilidad a los agentes que han desplegado, el presidente y los funcionarios de la actual Administración parecen ansiosos por agravar la situación, al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre la muerte a tiros de Pretti y Renée Good que no están fundamentadas en ninguna investigación seria y que parecen ir directamente contra las pruebas en vídeo”.

Obama ha hecho así referencia a la muerte de Good, tiroteada a principios de año por un agente del ICE, también en Minnesota, cuando se encontraba en el interior de su vehículo. En ambos casos, la versión dada por las autoridades federales choca con las imágenes captadas por los testigos, que apuntan a que ninguna de las víctimas suponía una amenaza.

“Esto tiene que parar. Espero que, después de esta reciente tragedia, los funcionarios de la Administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar formas de trabajar de manera constructiva con el gobernador (de Minnesota, Tim) Walz y el alcalde (de Minneapolis, Jacob) Frey, así como con la Policía estatal y local, para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de aplicación de la ley”, ha apuntado Obama.

Una persona hace un gesto hacia los agentes federales en la escena de un tiroteo que involucra a agentes federales de inmigración en Mineápolis, Minnesota, EEUU. 24 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

Pide apoyar las protestas pacíficas en Minneapolis

Por último, Obama ha recalcado que “todos los estadounidenses deberían apoyar y obtener inspiración de la ola de protestas pacíficas en Minneapolis y otras partes del país”. “Son un oportuno recordatorio de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, ha zanjado.

A las críticas se ha sumado la ex vicepresidenta y antigua candidata a la Presidencia demócrata Kamala Harris, quien ha resaltado que “Pretti era un enfermero de una unidad de cuidados intensivos en un hospital de veteranos”. “Su vida, a través de su profesión, estuvo dedicada a servir a su comunidad y a nuestro país”, ha ensalzado.

“Como muchos han visto en video, su último acto antes de ser asesinado por agentes federales fue hacer todo lo que estaba a su alcance para proteger a su comunidad”, ha señalado. “Alex y decenas de miles de ciudadanos de Minnesota han defendido con valentía a sus vecinos frente a una ocupación asesina de una ciudad estadounidense por parte del Gobierno federal”, ha destacado, antes de mostrarse “indignada y desconsolada” por lo sucedido.

Pretti murió el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las autoridades federales destacan que el hombre portaba un arma en el momento del incidente y apelan al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, Pretti tenía licencia de armas y no llegó a sacarla mientras era reducido.

Esta y otras actuaciones de los agentes federales desplegados por la Administración Trump, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la “ocupación”, mientras que la Casa Blanca ha defendido las acciones de estas fuerzas.

(con información de EP)