Cinco muertos y 34 heridos tras un choque múltiple en Virginia

Cinco personas murieron y 34 resultaron heridas en un choque múltiple en la Interestatal 95, cerca de Quantico, Virginia (Virginia State Police)

Cinco personas murieron y otras 34 resultaron heridas durante la madrugada del 29 de mayo. El siniestro ocurrió cuando un autobús chocó contra seis vehículos en la Interestatal 95, en el condado de Stafford, Virginia.

El accidente, que ocurrió cerca de Quantico, desató una movilización de los servicios de emergencia y obligó a desviar el tránsito durante al menos siete horas en la principal arteria vial hacia el sur del estado.

La Policía Estatal de Virginia confirmó que todas las víctimas fatales viajaban en los autos impactados por el micro, mientras que entre los heridos hay tres personas que continúan en estado crítico.

El siniestro se produjo alrededor de las 2:35 a. m., en una zona donde el tráfico se ralentizaba por trabajos de reparación. Según el informe preliminar, el autobús no redujo la velocidad y provocó la colisión múltiple que mantiene la investigación abierta y la posibilidad de cargos pendientes contra los responsables.

PUBLICIDAD

La secuencia del choque

El choque sucedió en los carriles hacia el sur de la Interestatal 95, una de las autopistas más transitadas de la región, a la altura del condado de Stafford. La policía informó que la formación de vehículos avanzaba con lentitud al aproximarse a una zona de obras, lo que generó una fila considerable de autos.

La colisión ocurrió a las 2:35 a. m. durante obras viales que ralentizaban el tráfico en la I-95, según la Policía Estatal de Virginia (LiveNOW from FOX)

El autobús, por motivos que aún se investigan, no disminuyó su velocidad al acercarse a la congestión y terminó por colisionar violentamente con seis automóviles que circulaban delante.

Las primeras pericias confirman que la mayoría de los fallecidos eran ocupantes de los vehículos particulares. En tanto, los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica, tal como informaron las autoridades a AP News y CBS News.

PUBLICIDAD

Las ambulancias y equipos de rescate trabajaron en el lugar durante varias horas para asistir a los afectados y liberar los vehículos atrapados.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico y el resto fue trasladado a hospitales de la región para atención médica urgente (Cámara de seguridad vial )

Hasta el momento, la policía no detalló el motivo por el cual el conductor del autobús no disminuyó la velocidad ni reveló la identidad de los fallecidos o de los heridos críticos. Las autoridades tampoco informaron cuántos pasajeros viajaban en el autobús ni para qué se utilizaba el vehículo en ese momento.

PUBLICIDAD

Cortes y desvíos en la I-95

El accidente generó un fuerte impacto en la circulación de la Interestatal 95, una ruta clave para el tránsito regional. Los carriles hacia el sur permanecieron cerrados durante al menos siete horas, lo que obligó a desviar el tráfico y provocó largas filas de vehículos en las rutas alternativas, según la Policía Estatal de Virginia.

La noticia conmocionó a la comunidad local, que suele utilizar esta autopista para desplazamientos diarios y viajes de largo recorrido. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona mientras continuaban las tareas de limpieza y las pericias policiales.

Próximos pasos de la investigación

La Policía Estatal de Virginia mantiene la investigación en curso y anticipó que podría presentar cargos una vez que se esclarezcan las causas exactas y las eventuales responsabilidades. Por el momento, no se especificó quién podría enfrentar cargos ni se detalló si hubo fallas técnicas o humanas adicionales en el siniestro.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, las autoridades continúan recolectando testimonios y analizando las pruebas del lugar. No se descarta que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el origen del viaje del autobús y el estado de los pasajeros.