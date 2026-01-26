La ola de frío extremo que azota a EEUU ya dejó al menos nueve muertos y más de un millón de personas sin electricidad (REUTERS/Amr Alfiky)

Una gran tormenta invernal avanzó el domingo desde el sur y el centro hacia el noreste de Estados Unidos tras afectar a dos tercios del país, dejar al menos nueve muertos, provocar apagones en más de un millón de hogares y generar el peor día de cancelaciones aéreas desde la pandemia, según autoridades y sitios de monitoreo.

El fenómeno, considerado por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente “catastróficas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS). En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia.

“Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, señaló el NWS.

Durante la jornada se reportaron muertes vinculadas al frío extremo. El Departamento de Salud de Luisiana informó que dos personas murieron por hipotermia. Además, The Washington Post indicó que, desde el inicio de la tormenta, se registró una muerte en Texas, también por hipotermia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana en medio de temperaturas gélidas. Aunque no confirmó que las muertes estuvieran relacionadas con el clima, declaró a periodistas: “No hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo”. Las autoridades locales señalaron que tres de los fallecidos en Nueva York parecían ser personas sin hogar.

Apagones

El sitio especializado PowerOutage.us mostró durante el domingo más de un millón de cortes en el suministro eléctrico, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado. A las 21:41 hora local (2:41 GMT), el número de hogares afectados descendía a 870.735.

El estado más afectado fue Tennessee, donde más de 300.000 clientes, cerca del 9% del total, seguían sin electricidad el domingo por la noche, según PowerOutage.us. Misisipi y Luisiana registraron más de 125.000 clientes sin suministro cada uno.

Las autoridades advirtieron que los cortes eléctricos resultan especialmente peligrosos debido a un frío inusual que podría batir récords. Decenas de miles de hogares también permanecían sin luz en Kentucky y Georgia.

Desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York, las autoridades pidieron a la población que evitara desplazamientos. “Eviten las carreteras, salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Nieve, vuelos cancelados y supermercados vacíos

El NWS reportó nevadas en el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares registraban 20 centímetros de nieve acumulada. La tormenta avanzó hacia el noreste y dejó nieve y aguanieve sobre ciudades densamente pobladas como Filadelfia, Nueva York y Boston.

En Washington, los residentes despertaron con varios centímetros de nieve en aceras y carreteras. Las oficinas federales anunciaron el cierre preventivo para el lunes.

Los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York registraron casi todos los vuelos cancelados. Durante el fin de semana, más de 15.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados y miles sufrieron retrasos, según FlightAware. Para este lunes, ya figuran unas 2.500 cancelaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la tormenta provocó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020, con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos.

En una entrevista con Fox, dijo: “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”. Agregó que “no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones”.

Duffy también señaló afectaciones en las carreteras. “Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para permitir el paso de quitanieves y echar sal”, explicó.

Numerosos supermercados mostraron estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos. El NWS advirtió que el hielo podría causar “cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”.

La tormenta, descrita por el NWS como “inusualmente extensa y de larga duración”, se debe a la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá. Las bajas temperaturas posteriores podrían prolongarse hasta una semana, con sensaciones térmicas incluso por debajo de los -45ºC en algunos lugares.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el lunes no habrá clases presenciales. “Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas”, indicó en un comunicado.

(Con información de AFP y EFE)