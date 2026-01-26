El sector tecnológico llevó al S&P 500 y al Nasdaq a nuevas alzas

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El S&P 500 y el Nasdaq registraron el lunes su cuarta sesión consecutiva al alza, en un contexto donde el mercado espera los resultados de las principales tecnológicas y la inminente decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Ambos índices alcanzaron sus niveles más altos en más de una semana, logrando su mayor racha positiva desde diciembre. El impulso principal provino de grandes empresas de capitalización bursátil como Apple, Microsoft, Alphabet, Broadcom y Meta, que figuraron entre las más alcistas del S&P 500.

Durante la semana, empresas como Apple, Meta, Microsoft y Tesla presentarán sus balances trimestrales, lo que representa una prueba clave para el optimismo que rodea a la inteligencia artificial. Los inversionistas están atentos a señales de beneficios concretos derivados del gasto en IA, en un momento de preocupación por las elevadas valoraciones en el sector tecnológico. Las previsiones de resultados serán cruciales y cualquier desviación podría llevar a una reconsideración del potencial de negocio de la inteligencia artificial.

Hasta el cierre del viernes, 64 empresas del S&P 500 habían informado resultados, de las cuales el 79,7% superó las expectativas de los analistas, de acuerdo con cifras de LSEG. Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 sumó 34,52 puntos (0,5%), situándose en 6.950,13 puntos; el Nasdaq Composite avanzó 102,54 puntos (0,44%) hasta 23.603,78 unidades; mientras que el Dow Jones subió 307,91 puntos (0,63%) y cerró en 49.406,62 puntos.

El sector de servicios de comunicaciones fue el de mejor desempeño entre los once principales sectores industriales del S&P 500, mientras que el consumo discrecional retrocedió, impactado especialmente por la evolución de Tesla. Por su parte, el oro alcanzó un máximo histórico, cotizándose por encima de los 5.100 dólares la onza, lo que impulsó a las mineras que operan en Estados Unidos, como Gold Fields, Harmony Gold y Newmont.

Las acciones de Intel cayeron tras la fuerte liquidación registrada el viernes, cuando experimentaron su mayor descenso en casi 18 meses debido a perspectivas de beneficios e ingresos por debajo de lo estimado. La Reserva Federal inicia este martes una reunión de dos días, en la que se espera que mantenga estables las tasas de interés. Sin embargo, la atención podría centrarse en las inquietudes respecto a la independencia del banco central, a raíz de una investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente Jerome Powell y las declaraciones recientes de Donald Trump sobre la posible nominación de un nuevo titular para la Fed.

Una excavadora del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York retira la nieve de Wall Street, frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). REUTERS/Brendan McDermid

En Europa, las acciones cerraron al alza, lideradas por las ganancias del sector financiero en vísperas de la publicación de resultados de los grandes bancos. El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,2% y se ubicó en 609,83 puntos, su mayor nivel en más de una semana. Los bancos encabezaron las ganancias sectoriales, con un avance del 1% cada uno. Esta semana se esperan los resultados de entidades como Deutsche Bank y Lloyds, mientras que las previsiones apuntan a un incremento del 4% en las ganancias generales del sector.

El sector tecnológico europeo también será objeto de análisis ante la expectativa de resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses. Los operadores seguían evaluando la reciente incertidumbre comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, originada por una disputa sobre Groenlandia y el uso de aranceles como herramienta de negociación.

Los precios del oro y la plata, considerados refugio seguro, se dispararon, elevando los valores mineros europeos a su nivel más alto desde junio de 2008. Destacaron movimientos individuales como la caída del 2,3% en Ryanair tras presentar sus resultados trimestrales y en Danone, que tocó su mínimo anual tras la retirada de algunos lotes de fórmula de leche infantil. Airbus retrocedió un 2,1% después de que el presidente ejecutivo, Guillaume Faury, advirtiera al personal sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos riesgos geopolíticos. En contraste, Puma se recuperó un 16,9% tras el descenso del viernes.

La expectativa en torno a la decisión de tasas de la Reserva Federal domina la agenda, aunque las dudas sobre su independencia institucional se mantienen en el centro del debate.

(Con información de Reuters)