Estados Unidos

El sector tecnológico llevó al S&P 500 y al Nasdaq a nuevas alzas

Apple, Microsoft, Meta y otras compañías de alto valor bursátil protagonizan la subida de los índices estadounidenses, que encadenan cuatro jornadas positivas antes de una semana clave para la inteligencia artificial

Guardar
Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El S&P 500 y el Nasdaq registraron el lunes su cuarta sesión consecutiva al alza, en un contexto donde el mercado espera los resultados de las principales tecnológicas y la inminente decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Ambos índices alcanzaron sus niveles más altos en más de una semana, logrando su mayor racha positiva desde diciembre. El impulso principal provino de grandes empresas de capitalización bursátil como Apple, Microsoft, Alphabet, Broadcom y Meta, que figuraron entre las más alcistas del S&P 500.

Durante la semana, empresas como Apple, Meta, Microsoft y Tesla presentarán sus balances trimestrales, lo que representa una prueba clave para el optimismo que rodea a la inteligencia artificial. Los inversionistas están atentos a señales de beneficios concretos derivados del gasto en IA, en un momento de preocupación por las elevadas valoraciones en el sector tecnológico. Las previsiones de resultados serán cruciales y cualquier desviación podría llevar a una reconsideración del potencial de negocio de la inteligencia artificial.

Hasta el cierre del viernes, 64 empresas del S&P 500 habían informado resultados, de las cuales el 79,7% superó las expectativas de los analistas, de acuerdo con cifras de LSEG. Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 sumó 34,52 puntos (0,5%), situándose en 6.950,13 puntos; el Nasdaq Composite avanzó 102,54 puntos (0,44%) hasta 23.603,78 unidades; mientras que el Dow Jones subió 307,91 puntos (0,63%) y cerró en 49.406,62 puntos.

El sector de servicios de comunicaciones fue el de mejor desempeño entre los once principales sectores industriales del S&P 500, mientras que el consumo discrecional retrocedió, impactado especialmente por la evolución de Tesla. Por su parte, el oro alcanzó un máximo histórico, cotizándose por encima de los 5.100 dólares la onza, lo que impulsó a las mineras que operan en Estados Unidos, como Gold Fields, Harmony Gold y Newmont.

Las acciones de Intel cayeron tras la fuerte liquidación registrada el viernes, cuando experimentaron su mayor descenso en casi 18 meses debido a perspectivas de beneficios e ingresos por debajo de lo estimado. La Reserva Federal inicia este martes una reunión de dos días, en la que se espera que mantenga estables las tasas de interés. Sin embargo, la atención podría centrarse en las inquietudes respecto a la independencia del banco central, a raíz de una investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente Jerome Powell y las declaraciones recientes de Donald Trump sobre la posible nominación de un nuevo titular para la Fed.

Una excavadora del Departamento de
Una excavadora del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York retira la nieve de Wall Street, frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). REUTERS/Brendan McDermid

En Europa, las acciones cerraron al alza, lideradas por las ganancias del sector financiero en vísperas de la publicación de resultados de los grandes bancos. El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,2% y se ubicó en 609,83 puntos, su mayor nivel en más de una semana. Los bancos encabezaron las ganancias sectoriales, con un avance del 1% cada uno. Esta semana se esperan los resultados de entidades como Deutsche Bank y Lloyds, mientras que las previsiones apuntan a un incremento del 4% en las ganancias generales del sector.

El sector tecnológico europeo también será objeto de análisis ante la expectativa de resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses. Los operadores seguían evaluando la reciente incertidumbre comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, originada por una disputa sobre Groenlandia y el uso de aranceles como herramienta de negociación.

Los precios del oro y la plata, considerados refugio seguro, se dispararon, elevando los valores mineros europeos a su nivel más alto desde junio de 2008. Destacaron movimientos individuales como la caída del 2,3% en Ryanair tras presentar sus resultados trimestrales y en Danone, que tocó su mínimo anual tras la retirada de algunos lotes de fórmula de leche infantil. Airbus retrocedió un 2,1% después de que el presidente ejecutivo, Guillaume Faury, advirtiera al personal sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos riesgos geopolíticos. En contraste, Puma se recuperó un 16,9% tras el descenso del viernes.

La expectativa en torno a la decisión de tasas de la Reserva Federal domina la agenda, aunque las dudas sobre su independencia institucional se mantienen en el centro del debate.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

wall streetaccionesbolsa de valores

Últimas Noticias

La colosal tormenta invernal ya dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Las intensas nevadas y el frío extremo paralizaron el noreste del país, afectando el transporte, la energía y la vida diaria de millones de personas, mientras los daños y las muertes se extienden por varios estados

La colosal tormenta invernal ya

Trump habló con el Gobernador de Minnesota y anunció que el “zar de la frontera” viajará al estado tras la muerte de otra persona a manos de ICE

La presencia de miles de efectivos en Minneapolis ha provocado protestas masivas y una crisis política sin precedentes entre el Gobierno federal y las autoridades locales

Trump habló con el Gobernador

Cinco líderes del hemisferio se reúnen en Miami para debatir el futuro político y económico de la región

La Universidad Internacional de Florida será sede del simposio “Liderazgo, Libertad y el Futuro del Hemisferio”, un espacio de diálogo que convocará a figuras clave de América Latina y Estados Unidos

Cinco líderes del hemisferio se

EEUU y Corea del Sur acordaron reforzar la cooperación en submarinos nucleares ante la amenaza de Pyongyang

La nueva estrategia de Washington reconoce el creciente papel de Seúl frente de la seguridad peninsular, mientras ambas naciones discuten la transferencia de responsabilidades militares y ajustes en sus formas de trabajo conjunto

EEUU y Corea del Sur

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”

El ex presidente alertó de que “muchos valores centrales” de Estados Unidos “están cada vez más bajo ataque” y pide a los agentes que actúen “de forma legal y responsable”

Obama dijo que la muerte
DEPORTES
Mastantuono, a fondo: el presente

Mastantuono, a fondo: el presente en el Real Madrid, su sueño de jugar el Mundial y “el enojo” de los hinchas de River por su salida

La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

TELESHOW
Oriana Sabatini lució su pancita

Oriana Sabatini lució su pancita embarazada de 7 meses y desató una ola de ternura: “Casi mami”

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador amplió la vacunación contra

Ecuador amplió la vacunación contra el VPH para personas que viven con VIH como medida de prevención del cáncer

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

El presidente Rodrigo Paz propuso una nueva ley para el litio en Bolivia

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami