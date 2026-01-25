Buscan en Nueva York a un adolescente de 15 años desaparecido tras viajar para conocer a alguien de Roblox

La desaparición de Thomas Medlin, un adolescente de 15 años en Nueva York, moviliza a las autoridades y despierta preocupación social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 15 años permanece desaparecido en Nueva York tras haber viajado a Manhattan desde Long Island el 9 de enero, presuntamente para encontrarse con una persona que conoció a través de la plataforma de videojuegos Roblox, según reportes policiales y declaraciones familiares. El caso afecta a la familia de Thomas Medlin, quien no ha mantenido contacto con sus allegados desde la tarde de su desaparición, y ha motivado una intensa búsqueda en distintas zonas de la ciudad, de acuerdo con información proporcionada por medios estadounidenses y autoridades locales.

La policía del condado de Suffolk (SCPD) informó a través de un comunicado difundido por People que Thomas Medlin fue visto por última vez alrededor de las 17:30 del 9 de enero en la estación Grand Central, en Manhattan, tras salir de la escuela Stony Brook en St. James, Long Island, poco después de las 15:30. Las cámaras de seguridad lo captaron portando una mochila negra y un objeto voluminoso, vestido con chaqueta negra de rayas rojas, pantalones deportivos oscuros con rayas blancas y gafas.

Según reportó Hawaii News, la madre del menor, Eva Yan, declaró que la conducta de su hijo resulta inusual y que sospecha que la motivación del viaje fue reunirse con alguien a quien solo conocía a través de Roblox, una plataforma en línea utilizada principalmente por menores y adolescentes. El Departamento de Policía de Suffolk ha solicitado colaboración ciudadana para obtener información sobre el paradero del joven, mientras la familia ha intensificado la búsqueda en refugios y espacios públicos de Manhattan y Brooklyn.

¿Cómo se produjo la desaparición de Thomas Medlin?

De acuerdo con datos obtenidos por Live 5 News, Thomas Medlin abandonó la escuela Stony Brook a las 15:30 del 9 de enero y se dirigió a la estación del Long Island Rail Road, desde donde tomó un tren con destino a Manhattan. La familia no ha recibido llamadas ni mensajes del adolescente desde ese momento.

En las horas siguientes, la policía rastreó la última ubicación conocida del joven en la zona de Cherry y Rutgers Streets, en el sur de Manhattan, y posteriormente cerca de Sands y Jay Street, en Brooklyn, según el seguimiento realizado por los agentes y la información compartida por la familia a News 12.

Las imágenes difundidas por la policía muestran al menor transitando una plataforma del metro de Nueva York. La descripción oficial indica que mide 1,62 metros (5 pies y 4 pulgadas), pesa aproximadamente 59 kilogramos (130 libras) y vestía ropa deportiva oscura con detalles en rojo y blanco.

La sospecha principal apunta a que el adolescente viajó con la intención de encontrarse con una persona conocida a través de Roblox. (Europa Press)

¿Cuál es la hipótesis principal sobre la desaparición?

Según la madre del adolescente, Eva Yan, en declaraciones recogidas por People, su hijo nunca había abandonado el hogar sin aviso previo. La familia considera que el viaje a Manhattan estuvo motivado por la intención de conocer personalmente a una persona contactada exclusivamente a través de Roblox. Yan señaló que el comportamiento de Thomas no corresponde con actos previos y que no existían antecedentes de ausencias voluntarias.

Por su parte, el padre, James Medlin, expresó a News 12 su desconcierto ante la desaparición: “No puedo entender por qué se fue en primer lugar”, en una cita destacada por People.

¿Qué acciones han tomado las autoridades y la familia?

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk (SCPD) mantiene activa la investigación y ha solicitado a la ciudadanía que aporte información llamando al 631-854-8452 o al 911. La familia de Thomas Medlin ha organizado grupos de búsqueda tanto en Long Island como en Manhattan, y ha realizado visitas regulares a albergues y refugios en la ciudad, sin resultados positivos hasta el momento, según información de People.

La búsqueda se ha intensificado ante la previsión de un descenso brusco de temperaturas y condiciones meteorológicas adversas en Nueva York, lo que aumenta la preocupación por la integridad del menor en caso de encontrarse desprotegido.

¿Qué ha dicho la plataforma Roblox y cómo gestiona la seguridad de sus usuarios?

Un portavoz de Roblox declaró a People: “Estamos profundamente afectados por este incidente y colaboramos con las autoridades para apoyar la investigación”. La empresa sostiene que la seguridad es un aspecto central de la plataforma y que dispone de filtros automatizados para bloquear el intercambio de información personal, así como la prohibición del envío de imágenes o videos entre usuarios.

El representante de Roblox añadió: “Si bien ningún sistema es perfecto, nuestro compromiso con la seguridad es permanente y seguimos reforzando nuestras protecciones”. Debido a que la investigación sigue abierta, la compañía evitó hacer comentarios adicionales.

Roblox asegura colaborar con la investigación y destaca el uso de filtros y mecanismos para proteger la seguridad de sus usuarios menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes y contexto rodean a este tipo de casos?

De acuerdo con datos de organizaciones de protección infantil en Estados Unidos, el uso de plataformas en línea por parte de menores conlleva riesgos asociados a la interacción con desconocidos. Las autoridades recomiendan supervisión y diálogo constante entre padres, tutores y los menores que utilizan videojuegos en línea, como Roblox, que cuenta con más de 60 millones de usuarios activos diarios a nivel mundial, según estadísticas oficiales de la empresa.

En incidentes previos, fuerzas de seguridad han alertado sobre intentos de contacto presencial tras interacciones virtuales, lo que ha motivado campañas de información y prevención en distintos estados del país.

¿Cómo impacta el caso y qué puede esperarse en adelante?

La desaparición de Thomas Medlin mantiene en alerta a las autoridades de Nueva York y de Long Island, mientras la familia continúa las labores de búsqueda y las fuerzas del orden centran sus esfuerzos en rastrear posibles ubicaciones y analizar registros digitales. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en plataformas de juegos en línea y la necesidad de mecanismos de protección adicionales para menores de edad.

El desarrollo de la investigación dependerá de la colaboración ciudadana y del análisis de datos recolectados por la policía local y la plataforma Roblox. Cualquier novedad relevante será comunicada por las autoridades en los canales habituales.